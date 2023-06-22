Выращивание картофеля — что сделать, чтобы получить рекордный урожай

Сбор урожая картофеля на огороде. Фото: dreamstime.com

Одна из самых главных сельскохозяйственных культур в Украине — картофель. Его выращивают практически все дачники и огородники. Однако, чтобы собрать действительно богатый урожай, следует знать определенные хитрости и секреты. Один из важных периодов — цветение. Если сделать все правильно, картошечкой вы будете снабжены вплоть до нового сезона.

Что нужно обязательно сделать в период цветения картофеля, чтобы собрать большой урожай, рассказываем далее в материале.

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Что означает цветение картофеля

Во время цветения происходит интенсивное формирование клубней, количество и размеры которых во многом зависит от того, в каких условиях рос зацветший куст. В этот важный период картофелю требуется полив, подкормка и защита от колорадских жуков.

Эти простые шаги помогут собрать щедрый урожай:

1. Полив

Во время цветения полить картофель лучше хотя бы один раз. На каждый кустик необходимо около 3 литров воды. Но внимательно следите, чтобы почва не была переувлажнена и наоборот слишком сухая.

Если во время цветения картофеля стоит знойная и засушливая погода, то уделить внимание поливу нужно обязательно. В противном случае плоды будут мелкими или неправильной формы.

Поливать растения следует с утра, пока солнце не вышло или вечером на закате.

2. Подкормка

Опытные огородники тщательно подкармливают картофель во время цветения, благодаря чему в августе-сентябре выкапывают идеально ровные огромные клубни. Главное, что при этом не следует использовать химические препараты.

Опытные огородники уверяют, что лучшее подкорневое удобрение — обычные пищевые дрожжи. Одинаковые эффективны сухие и сырые.

Они содержат:

цинк;

железо;

магний.

Разводят его в теплой воде. Для активизации живых и полезных бактерий добавляют сахар. Выждав два-три часа, дрожжи вносят прямо под корень. Это ускоряет рост и насыщает плоды полезными компонентами. Важно, что бактерии, содержащиеся в дрожжах, не вызывают гниения картофеля.

Для внекорневой подкормки нужно использовать зольный раствор. К примеру 3 ст. л. пепла и 1 ч. л. сульфата калия заложить в борозды после полива.

Сухая подкормка золой позволяет сэкономить время и не требует особой подготовки. Для этого под каждый куст вносят по одному стакану золы, равномерно распределяя вокруг растения (лучше это делать в пасмурную погоду, перед дождем).

3. Обработка

Если хотите получить отличный урожай, нужно провести обработку от колорадского жука. Здесь помогут даже народные средства. На посадки следует распылить смесь из 10 литров воды и куска дегтярного мыла.

Используют и настойку можжевельника против колорадских жуков. Для этого несколько побегов растения заливают в 10 литрах воды, затем нужно подождать 3-4 часа, процедить, и можно приступать к опрыскиванию посадок.

Древесная зола, луковица и бобовые считают эффективным способом отпугнуть колорадского жука от картофеля.

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