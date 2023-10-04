Що робити в саду і на городі в жовтні 2023 року — список справ

Дівчина працює в саду в осени. Фото: dreamstime.com

Жовтень насичений місяць для дачників та городників. Ще продовжується збір врожаю. Крім цього необхідно удобрювати ґрунт, обрізати дерева й саджати озимі культури, щоб отримати щедрий урожай вже наступного сезону.

Пропонуємо ознайомитися з детальним списком справ в саду та на городі в жовтні.

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1. Збір врожаю в жовтні

У другий місяць осені садівники, дачники та городники збирають врожай:

капусти;

гарбузів;

яблук;

груш;

айви;

горіхів;

винограду;

горобини;

обліпихи.

Зібрані фрукти та овочі рекомендується зберігати в ящиках з тирсою або газетами — так вони пролежать довше.

Осінній врожай. Фото: google.com

2. Посадка озимих культур

У жовтні городники садять озимий часник. Це слід робити за 35-45 днів до початку постійних заморозків. Саме за цей час рослина встигає наростити кореневу систему близько 10-12 сантиметрів.

Також можна садити цибулю на зиму. Якщо вчасно та правильно посадити цю рослину, то вже навесні можна отримати розкішний врожай.

З середини місяця проводиться посів під зиму моркви, шпинату, редиски, селери, цибулі-порею, петрушки.

Багато городників вибирають осінь також для посадки картоплі. Посадка "другого хліба" восени має ряд переваг, серед яких відсутність необхідності підгортати, оприскувати кущі від шкідників та обробляти від хвороб.

Посадка озимих культур восени. Фото: shutterstock.com

3. Посів сидератів

Коли роботи на городі закінчені та урожай зібраний, можна посадити сидерати на зиму. Сидерати — це рослини, які висівають на ділянці після збору врожаю і скошують навесні. За зиму вони покращують врожайність і структуру ґрунту, а також відлякують шкідників.

4. Обрізка дерев

Жовтень — вдалий місяць для обрізки гілок дерев. Активні процеси життєдіяльності в них закінчилися й обрізка пройде легко, а до заморозків рани встигнуть зажити.

Обрізка саду восени — важлива агротехнічна процедура, вона дозволяє дереву легше перенести зиму, зменшує обсяг робіт навесні.

Є кілька типів обрізки дерев:

санітарна;

формувальна;

омолоджувальна;

проріджувальна.

Обрізка дерев. Фото: google.com

5. Прибирання городу

Перед настанням морозів варто прибрати з городу всі корчі та будь-яку деревину, оскільки в їхній корі зимують личинки шкідників.

Також в жовтні ґрунт перекопують, щоб навесні було менше бур'янів. Потім на ділянці розсипають мульчу — раніше ми розповідали, чим мульчувати ділянку восени.

6. Посадка дерев і кущів

Середина осені — вдалий період для посадки плодових дерев і ягідних кущів. До зими вони встигнуть прижитися і відростити сильний корінь, а вже навесні дадуть перший урожай.

При покупці саджанця попросіть продавця продати саме зимостійкі сорти, щоб вони точно пережили зиму.

У жовтні можна посадити:

малину;

смородину;

аґрус;

яблуню;

волоський горіх;

сливу.

7. Застосування опалого листя

В середині осені починається активний листопад. Для дачника це хороша можливість приготувати добриво з листя або укрити ним ділянку. Раніше ми писали, що робити з опалим листям в саду і на городі.

8. Посадка квітів

Другий місяць осені також час для любителів квітів. У цей період можна зайнятися клумбами.

У цьому місяці садять:

тюльпани;

маргаритки;

незабудки;

іриси;

люпин;

барвінок.

Ці квіти висаджують на початку місяця, щоб вони встигли прижитися до морозів.

В середині жовтня можна посадити троянди. А вже ближче до листопада висаджувати конвалії та півонії.

Раніше ми повідомляли, як правильно посіяти моркву на зиму та які нюанси слід обов'язково врахувати, щоб зібрати щедрий врожай.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно обрізати та вкрити кущі троянди від морозів.

Також ми писали, що треба обов'язково зробити з полуницею восени, щоб отримати у 5 разів більший врожай навесні.