Що робити з полуницею восени, щоб зібрати багатий врожай навесні

Садівник пересаджує полуницю восени. Фото: freepik.com

Полуниця або садова суниця — одна з найпопулярніших ягідних культур в Україні. Кожен українець, який має присадибну ділянку, намагається виростити цю запашну та солодку ягідку. А от, щоб зібрати дійсно гарний врожай наступного сезону, про кущі полуниці слід подбати вже восени.

Що треба обов'язково зробити з полуницею восени, щоб отримати у 5 разів більший врожай навесні, розповіли фахівці ТСН.ua.

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Щоб навесні ваші грядки були вкриті "червоним килимом" з ягід, слід провести ряд важливих процедур восени:

підготувати кущі до зими;

почистити кущі та видалити хворе листя;

видалити старі та слабкі кущі;

прополоти грядки від бур'янів;

обробити полуницю від шкідників;

підживити кущі;

вкрити полуницю, щоб рослина не замерзла взимку.

Садівник пересаджує кущ полуниці. Фото: google.com

Як правильно підготувати кущі полуниці до наступного сезону

Особливого догляду полуниця потребує у вересні та на початку жовтня, тож у дачників, садівників та городників ще є вдосталь часу, щоб подбати про рослину. Саме цей період важливий, оскільки рослина змінює літнє листя на осіннє, з яким буде зимувати.

Кожен кущ полуниці треба ретельно оглянути, усе пошкоджене, сухе, гниле або уражене шкідниками необхідно обрізати та видалити. Таким чином можна стимулювати утворення осіннього листя. Також рослина зможе закласти квіткові бруньки.

Щоб оновити грядку з полуницею, потрібно видалити старі та слабкі кущі, які мають огрубіле коріння на поверхні землі. Їх потрібно замінити молодими розетками від найміцніших рослин. Кущі необхідно виймати із великою грудкою землі, щоб не пошкодити коріння.

Якщо на кущах полуниці немає ознак захворювання, тоді не скошуйте грядку, бо це дуже негативно вплине на врожайність наступного року.

Також грядки слід ретельно вичистити від бур'янів, але так, щоб не пошкодити коріння полуниці.

Фахівці зазначають, що восени не можна обривати вуса полуниці, так легко можна пошкодити увесь кущ. Краще скористатися садовими ножицями. Коротко вуса не потрібно обрізати, довжина повинна бути до 10 см.

Висадка полуниці у відкритий ґрунт восени. Фото: google.com

Чим та як обробити полуницю восени, щоб вона дала великий урожай

Важливо на зиму очистити кущі полуниці від шкідників та фітопатогенів. Після того, як ви очистили рослину від зайвого та прибрали грядки, можна братися до обробки.

Досвідчені садівники радять використовувати звичайну деревну золу та розчин перманганату калію.

Якщо ж раптом у вас на полуниці влітку був кліщ чи інші шкідники, тоді кущі варто обробити біопрепаратами. Таке добриво не накопичується у ґрунті та не буде шкідливим для людини та черв’яків.

Препаратами, які містять сінну паличку, слід обробляти кущі аби майбутнього сезону не було захворювань: сірої гнилі, бурої чи білої плямистості. Але таку обробку потрібно проводити лише ввечері, бо денне світло згубне для сінної палички.

Чим підживити полуницю восени

Як розповів автор блогу GradinaMax UA, восени полуницю потрібно підживлювати азотом. Це пов'язано з інтенсивним ростом зеленої маси. За словами експерта, це сприятиме покращенню врожаю наступного року. Важливо, щоб полуниця отримувала досить вологи, тож краще обирати рідкі азотні добрива.

Також фахівці зазначають, для того, щоб рослина змогла підготуватися до зими та наступного сезону потішити великим урожаєм, слід вносити як органічні, так і мінеральні добрива. Саме на початку осені формуються плодові бруньки, щоб дати урожай наступного року.

Щоб коріння суниці не оголювалося, на грядці потрібно розсипати компост, перегній чи біогумус. Компост поточного року також уже можна використовувати для мульчування грядки.

Догляд за полуницею восени. Фото: google.com

Чим на зиму вкрити полуницю

Найкращий матеріал для полуниці від зимового холоду — це сніг. Але часто буває, що морози вдарили ще до того, як випав сніг. Є два варіанти: природні та штучні матеріали.

Рослинний матеріал, щоб укрити полуницю:

сіно;

солома;

ялиновий лапник;

хвоя;

гілки малини.

Головне, щоб молоді кущі були утеплені повністю. А кущі полуниці, що плодоносять не один рік, можна обкласти навколо, щоб захистити лише коріння.

Синтетичні матеріали також впораються із цим завданням. Це може бути агроволокно — агротекс чи сланбонд. Його потрібно класти на дуги, що влаштовані поміж грядками полуниці.

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