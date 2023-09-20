Что делать с клубникой осенью, чтобы собрать богатый урожай весной

Садовник пересаживает клубнику осенью. Фото: freepik.com

Клубника или садовая земляника — одна из самых популярных ягодных культур в Украине. Каждый украинец, имеющий приусадебный участок, пытается вырастить эту душистую и сладкую ягодку. А вот, чтобы собрать действительно хороший урожай в следующем сезоне, о кустах клубники следует позаботиться уже осенью.

Что нужно обязательно сделать с клубникой осенью, чтобы получить в 5 раз больший урожай весной, рассказали специалисты ТСН.ua.

Читайте также:

Заботимся об урожае клубники — какие работы следует провести осенью

Чтобы весной ваши грядки были покрыты красным ковром из ягод, следует провести ряд важных процедур осенью:

подготовить кусты к зиме;

почистить кусты и удалить больные листья;

удалить старые и слабые кусты;

прополоть грядки от сорняков;

обработать клубнику от вредителей;

подкормить кусты;

укрыть клубнику, чтобы растение не замерзло зимой.

Садовод пересаживает куст клубники. Фото: google.com

Как правильно подготовить кусты клубники к следующему сезону

В особом уходе клубника нуждается в сентябре и в начале октября, поэтому у дачников, садоводов и огородников еще достаточно времени, чтобы позаботиться о растении. Именно этот период важен, поскольку растение сменяет летние листья на осенние, с которыми будет зимовать.

Каждый куст клубники следует тщательно осмотреть, все поврежденное, сухое, гнилое или пораженное вредителями необходимо обрезать и удалить. Таким образом можно стимулировать образование осенних листьев. Также растение сможет заложить цветочные почки.

Чтобы обновить грядку с клубникой, нужно удалить старые и слабые кусты, имеющие огрубевшие корни на поверхности земли. Их нужно заменить молодыми розетками от самых крепких растений. Кусты необходимо вынимать с большим комом земли, чтобы не повредить корни.

Если на кустах клубники нет признаков заболевания, тогда не скашивайте грядку, потому что это негативно повлияет на урожайность в следующем году.

Также грядки следует тщательно вычистить от сорняков, но так, чтобы не повредить корни клубники.

Специалисты отмечают, что осенью нельзя обрывать усы клубники, так легко можно повредить весь куст. Лучше воспользоваться садовыми ножницами. Кратко усы не нужно обрезать, длина должна быть до 10 см.

Высадка клубники в открытый грунт осенью. Фото: google.com

Чем и как обработать клубнику осенью, чтобы она дала большой урожай

Важно на зиму очистить кусты клубники от вредителей и фитопатогенов. После того как вы очистили растение от лишнего и убрали грядки, можно приступать к обработке.

Опытные садоводы советуют использовать обычную древесную золу и раствор перманганата калия.

Если вдруг у вас на клубнике летом был клещ или другие вредители, тогда кусты следует обработать биопрепаратами. Такое удобрение не накапливается в почве и не будет вредным для человека и червей.

Препаратами, содержащими сенную палочку, следует обрабатывать кусты, чтобы в будущем сезоне не было заболеваний: серой гнили, бурой или белой пятнистости. Но такую обработку нужно проводить только вечером, потому что дневной свет губителен для сенной палочки.

Чем подкормить клубнику осенью

Как рассказал автор блога GradinaMax UA, осенью клубнику нужно подкармливать азотом. Это связано с интенсивным ростом зеленой массы. По словам эксперта, это будет способствовать улучшению урожая в следующем году. Важно, чтобы клубника получала достаточно влаги, поэтому лучше выбирать жидкие азотные удобрения.

Также специалисты отмечают, чтобы растение смогло подготовиться к зиме и в следующем сезоне порадовать большим урожаем, следует вносить как органические, так и минеральные удобрения. Именно в начале осени формируются плодовые почки, чтобы дать урожай в следующем году.

Чтобы корни клубники не обнажались, на грядке нужно рассыпать компост, перегной или биогумус. Компост текущего года также можно использовать для мульчирования грядки.

Уход за клубникой осенью. Фото: google.com

Чем на зиму укрыть клубнику

Лучший материал для клубники от зимнего холода — это снег. Но часто бывает, что морозы ударили еще до того, как выпал снег. Есть два варианта: природные и искусственные материалы.

Растительный материал, чтобы укрыть клубнику:

сено;

солома;

еловый лапник;

сосна;

ветви малины.

Главное, чтобы молодые кусты были утеплены полностью. А кусты клубники, плодоносящие не один год, можно уложить вокруг, чтобы защитить только корни.

Синтетические материалы также справятся с этой задачей. Это может быть агроволокно — агротекс или сланбонд. Его нужно класть на дуги, устроенные между грядками клубники.

Напомним, мы писали, чем следует засеять огород после сбора урожая, чтобы улучшить качество почвы и не дать размножиться сорняку.