Что делать в саду и на огороде в октябре 2023 года — список дел

Что делать в саду и огороде в октябре? Список важнейших дел
Октябрь насыщенный месяц для дачников и огородников. Еще продолжается сбор урожая. Кроме этого необходимо удобрять почву, обрезать деревья и сажать озимые культуры, чтобы получить обильный урожай уже в следующем сезоне.
Предлагаем ознакомиться с подробным списком дел в саду и огороде в октябре.
1. Сбор урожая в октябре
Во второй месяц осени садоводы, дачники и огородники собирают урожай:
- капусты;
- тыквы;
- яблок;
- груш;
- айвы;
- орехов;
- винограда;
- рябины;
- облепихи.
Собранные фрукты и овощи рекомендуется хранить в ящиках с опилками или газетами — так они пролежат дольше.
2. Посадка озимых культур
В октябре огородники сажают озимый чеснок. Это следует делать за 35-45 дней до начала постоянных заморозков. Именно за это время растение успевает нарастить корневую систему около 10–12 сантиметров.
Также можно сажать лук на зиму. Если своевременно и правильно посадить это растение, то уже весной можно получить роскошный урожай.
С середины месяца производится посев под зиму моркови, шпината, редиса, сельдерея, лука-порея, петрушки.
Многие огородники выбирают осень также для посадки картофеля. Посадка "второго хлеба" осенью имеет ряд преимуществ, среди которых отсутствие необходимости окучивать, опрыскивать кусты от вредителей и возделывать от болезней.
3. Посев сидератов
Когда работы на огороде закончены и урожай собран, можно посадить сидераты на зиму. Сидераты — это растения, которые высевают на участке после сбора урожая и скашивают весной. За зиму они улучшают урожайность и структуру почвы, а также отпугивают вредителей.
4. Обрезка деревьев
Октябрь — удачный месяц для обрезки веток деревьев. Активные процессы жизнедеятельности у них закончились и обрезка пройдет легко, а до заморозков раны успеют зажить.
Обрезка сада осенью — важная агротехническая процедура, она позволяет дереву легче перенести зиму, уменьшает объем работ весной.
Есть несколько типов обрезки деревьев:
- санитарная;
- формовочная;
- омолаживающая;
- прореживающая.
5. Уборка огорода
Перед наступлением морозов следует убрать из огорода все коряги и любую древесину, поскольку в их коре зимуют личинки вредителей.
Также в октябре почву перекапывают, чтобы весной было меньше сорняков. Потом на участке рассыпают мульчу — раньше мы рассказывали, чем мульчировать участок осенью.
6. Посадка деревьев и кустов
Середина осени — удачный период для посадки плодовых деревьев и ягодных кустов. К зиме они успеют прижиться и отрастить сильные корни, а уже весной дадут первый урожай.
При покупке саженца попросите продавца продать именно зимостойкие сорта, чтобы они точно пережили зиму.
В октябре можно посадить:
- малину;
- смородину;
- крыжовник;
- яблоню;
- грецкий орех;
- сливу.
7. Применение опавших листьев
В середине осени начинается активный ноябрь. Для дачника это хорошая возможность приготовить удобрение из листьев или укрыть им участок. Раньше мы писали, что делать с опавшей листвой в саду и на огороде.
8. Посадка цветов
Второй месяц осени тоже время для любителей цветов. В этот период можно заняться клумбами.
В этом месяце сажают:
- тюльпаны;
- маргаритки;
- незабудки;
- ирисы;
- люпин;
- барвинок.
Эти цветы высаживают в начале месяца, чтобы они успели прижиться до морозов.
В середине октября можно усадить розы. А уже ближе к ноябрю высаживать ландыши и пионы.
Раньше мы сообщали, как правильно посеять морковь на зиму и какие нюансы следует обязательно учесть, чтобы собрать большой урожай.
Напомним, мы рассказывали, как правильно обрезать и укрыть кусты роз от морозов.
Также мы писали, что нужно обязательно сделать с клубникой осенью, чтобы получить в 5 раз больше урожая весной.