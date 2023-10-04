Что делать в саду и на огороде в октябре 2023 года — список дел

Девушка работает в саду в осеннее время. Фото: dreamstime.com

Октябрь насыщенный месяц для дачников и огородников. Еще продолжается сбор урожая. Кроме этого необходимо удобрять почву, обрезать деревья и сажать озимые культуры, чтобы получить обильный урожай уже в следующем сезоне.

Предлагаем ознакомиться с подробным списком дел в саду и огороде в октябре.

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1. Сбор урожая в октябре

Во второй месяц осени садоводы, дачники и огородники собирают урожай:

капусты;

тыквы;

яблок;

груш;

айвы;

орехов;

винограда;

рябины;

облепихи.

Собранные фрукты и овощи рекомендуется хранить в ящиках с опилками или газетами — так они пролежат дольше.

Осенний урожай. Фото: google.com

2. Посадка озимых культур

В октябре огородники сажают озимый чеснок. Это следует делать за 35-45 дней до начала постоянных заморозков. Именно за это время растение успевает нарастить корневую систему около 10–12 сантиметров.

Также можно сажать лук на зиму. Если своевременно и правильно посадить это растение, то уже весной можно получить роскошный урожай.

С середины месяца производится посев под зиму моркови, шпината, редиса, сельдерея, лука-порея, петрушки.

Многие огородники выбирают осень также для посадки картофеля. Посадка "второго хлеба" осенью имеет ряд преимуществ, среди которых отсутствие необходимости окучивать, опрыскивать кусты от вредителей и возделывать от болезней.

Посадка озимых культур осенью. Фото: shutterstock.com

3. Посев сидератов

Когда работы на огороде закончены и урожай собран, можно посадить сидераты на зиму. Сидераты — это растения, которые высевают на участке после сбора урожая и скашивают весной. За зиму они улучшают урожайность и структуру почвы, а также отпугивают вредителей.

4. Обрезка деревьев

Октябрь — удачный месяц для обрезки веток деревьев. Активные процессы жизнедеятельности у них закончились и обрезка пройдет легко, а до заморозков раны успеют зажить.

Обрезка сада осенью — важная агротехническая процедура, она позволяет дереву легче перенести зиму, уменьшает объем работ весной.

Есть несколько типов обрезки деревьев:

санитарная;

формовочная;

омолаживающая;

прореживающая.

Обрезка деревьев. Фото: google.com

5. Уборка огорода

Перед наступлением морозов следует убрать из огорода все коряги и любую древесину, поскольку в их коре зимуют личинки вредителей.

Также в октябре почву перекапывают, чтобы весной было меньше сорняков. Потом на участке рассыпают мульчу — раньше мы рассказывали, чем мульчировать участок осенью.

6. Посадка деревьев и кустов

Середина осени — удачный период для посадки плодовых деревьев и ягодных кустов. К зиме они успеют прижиться и отрастить сильные корни, а уже весной дадут первый урожай.

При покупке саженца попросите продавца продать именно зимостойкие сорта, чтобы они точно пережили зиму.

В октябре можно посадить:

малину;

смородину;

крыжовник;

яблоню;

грецкий орех;

сливу.

7. Применение опавших листьев

В середине осени начинается активный ноябрь. Для дачника это хорошая возможность приготовить удобрение из листьев или укрыть им участок. Раньше мы писали, что делать с опавшей листвой в саду и на огороде.

8. Посадка цветов

Второй месяц осени тоже время для любителей цветов. В этот период можно заняться клумбами.

В этом месяце сажают:

тюльпаны;

маргаритки;

незабудки;

ирисы;

люпин;

барвинок.

Эти цветы высаживают в начале месяца, чтобы они успели прижиться до морозов.

В середине октября можно усадить розы. А уже ближе к ноябрю высаживать ландыши и пионы.

Раньше мы сообщали, как правильно посеять морковь на зиму и какие нюансы следует обязательно учесть, чтобы собрать большой урожай.

Напомним, мы рассказывали, как правильно обрезать и укрыть кусты роз от морозов.

Также мы писали, что нужно обязательно сделать с клубникой осенью, чтобы получить в 5 раз больше урожая весной.