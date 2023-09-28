Місячний посівний календар на жовтень 2023 — коли та що садити на зиму

Дівчина працює на городі восени. Фото: shutterstock.com

Для власників присадибної ділянки жовтень — час городніх та садових робіт. Необхідно встигнути підготувати землю та рослини до зими й посадити озимі культури, які потішать урожаєм вже навесні. Крім того, часто українці тримають свої власні теплички, де посадка овочів, трав, ягід та квітів триває цілий рік.

Тож, пропонуємо ознайомитися з місячним посівним календарем на другий місяць осені, який допоможе обрати найвдаліші дати для роботи з рослинами.

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Фази Місяця у жовтні 2023 року

Спадний Місяць — з 1 по 13 жовтня;

— з 1 по 13 жовтня; Молодик — 14 жовтня о 20:55 за київським часом;

— 14 жовтня о 20:55 за київським часом; Місяць, що росте — з 15 по 27 жовтня;

— з 15 по 27 жовтня; Повня — 28 жовтня о 23:24 за київським часом;

— 28 жовтня о 23:24 за київським часом; Спадний Місяць — з 30 по 31 жовтня;

— з 30 по 31 жовтня; Сонячне затемнення — 14 жовтня 2023;

— 14 жовтня 2023; Місячне затемнення — 28 жовтня 2023.

Фази Місяця. Фото: google.com

Посівний календар на жовтень 2023 — які дні сприятливі для посадки

Найсприятливіші дати для посівів і посадок всіх рослин: 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 жовтня.

Несприятливі дні для посіву, посадки й пересадки будь-яких рослин: 13, 14, 18-20, 23, 24, 28 жовтня.

Коренеплоди

Буряк, морква, пастернак: 6-8, 29, 30 жовтня.

Редис: 2, 3, 6-8, 21, 22, 25, 26, 29, 30 жовтня.

Селера, петрушка на корінь: 6-8 жовтня.

Цибулеві

Цибуля городня: 2, 3, 29, 30 жовтня.

Цибуля на зелень, шніт: 2, 3, 15, 21, 22, 29, 30 жовтня.

Часник: 15, 21, 22 жовтня.

Цибуля порей, рокамболь та інші: 1-3, 6-8, 25-27, 29, 30 жовтня.

Овочі до столу та на зберігання

Гострий та декоративний перець: 15-17, 27 жовтня.

Кале, пак-чой та інша листова капуста: 1, 15, 25-27 жовтня.

Зернові

Пшениця, овес, ячмінь, жито: 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30 жовтня.

Зелень та трави

Листовий салат: 1-3, 15, 25-27, 29, 30 жовтня.

Шпинат: 1, 15, 25-27 жовтня.

Рукола, крес, листова гірчиця: 1, 6-8, 16, 17, 25-27 жовтня.

Мангольд та інші листові овочі: 1-3, 25-27, 29, 30 жовтня.

Щавель: 2, 3, 16, 17, 29, 30 жовтня.

Кріп та фенхель: 2, 3, 21, 22, 29, 30 жовтня.

Петрушка, кінза та селера на листя: 15, 25, 26 жовтня.

Базилік, материнка, розмарин: 11, 12, 16, 17, 25-27 жовтня.

Ягідно-плодовий сад

Суниця та полуниця: 4-8, 31 жовтня.

Яблуня: 2, 3, 21, 22, 29, 30 жовтня.

Груша, айва: 15, 21, 22 жовтня.

Абрикос, вишня, слива, персик: 2, 3, 15 жовтня.

Черешня: 2, 3, 9, 10, 29, 30 жовтня.

Волоський горіх, фундук: 2-5, 15, 29-31 жовтня.

Калина, шипшина, горобина, обліпиха: 2, 3, 6-8, 25, 26, 29, 30 жовтня.

Глід: 1, 6-10, 16, 17, 27 жовтня.

Малина: 4-8, 16-17, 31 жовтня.

Смородина: 6-10, 16, 17, 21, 22, 25, 26 жовтня.

Аґрус та інші ягідники: 6-8, 16, 17, 21, 22 жовтня.

Виноград: 15-20 жовтня.

Декоративні рослини

Газон, ґрунтопокривні рослини: 1, 27 жовтня.

Однорічники: 2, 3, 11, 12, 15, 29, 30 жовтня.

Цибулинні та бульбові: 16, 17, 21, 22, 25, 26 жовтня.

Трав’янисті багаторічники: 2, 3, 6-8, 11, 12, 15, 25, 26, 29, 30 жовтня.

Хвойні: 11, 12 жовтня.

Живі огорожі: 4, 5, 9-12, 15, 31 жовтня.

Чагарники та дерева: 2, 3, 9-12, 21, 22, 29, 30 жовтня.

Кучеряві та плетисті культури: 4, 5, 11, 12, 31 жовтня.

Сидерати: 1-3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30 жовтня.

Інші рослини та культури

Міцелій: 15-27 жовтня.

Лікарські та чайні культури: 9-12, 16, 17 жовтня.

Мікрозелень: 1, 15-17, 21, 22, 25-27 жовтня.

Дівчина працює на городі восени. Фото: shutterstock.com

Які дні найкращі для садових робіт у жовтні 2023

Боротьба з бур’янами (сапання): 1, 18-20, 23, 24, 27, 28 жовтня.

Розпушування та робота з ґрунтом: 1, 14, 27, 28 жовтня.

Пророщування насіння: 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22 жовтня.

Пікірування, проріджування: 2, 3, 29, 30 жовтня.

Поливи: 6-8, 16-18, 25, 26 жовтня.

Підживлення органічними добривами: 2, 3, 6-8, 29, 30 жовтня.

Підживлення мінеральними добривами: 16, 17, 21, 22, 25, 26 жовтня.

Компостування, закладка зелених добрив: 1, 14, 27 жовтня.

Обрізка, омолодження, формування: 16-20 жовтня.

Стрижка газону, косовиця трав: 1, 6-8, 14, 15, 18-20, 27 жовтня.

Прищипка, пасинкування: 14 жовтня.

Боротьба з шкідниками та захворюваннями: 1, 4, 5, 9-14, 31 жовтня.

Профілактичні обробки: 4, 5, 11-13, 18-20, 31 жовтня.

Заготівля живців та прикопування відводків: 2, 3, 21, 22, 25, 26, 29, 30 жовтня.

Щеплення та окулювання: 16, 17, 21, 22, 25, 26 жовтня.

Обробка, ремонт теплиць та парників: 4, 5, 14, 15, 31 жовтня.

Прибирання на ділянці: 13, 14, 18-20, 28 жовтня.

Ремонтні та будівельні роботи: 1-3, 6-10, 18-20, 23, 24, 27-30 жовтня.

Збір врожаю: 1-5, 9-13, 30, 31 жовтня.

Збір квітів та лікарських трав: 11-15, 28 жовтня.

Збір насіння: 14, 15, 28 жовтня.

Консервація, сушіння: 2-24, 29-31 жовтня.

Засолювання та квашення: 18-22 жовтня.

Пара садить дерево у своєму саду. Фото: freepik.com

Що робити на городі в жовтні

Виполоти бур’яни (сапання). Прибирання ділянки. Компостування та закладання зелених добрив. Перекопування ґрунту і внесення добрив. Мінеральна та органічна підгодівля, рясні поливи, внесення добрив. Оброблення ґрунту від шкідників і хвороб. Заготівля ґрунту для розсади та власне насіння. Можна посіяти сидерати на зиму. Можна садити озимий часник, цибулю, петрушку, селеру, а також проводити підзимний посів моркви, буряка, цибулі, петрушки та щавлю. Продовжуємо збір насіння і коренеплодів на тривале зберігання. Консервуємо, сушимо, засолюємо та квасимо овочі, фрукти тощо. Приділити увагу підживленню рослин, обробці від шкідників і хвороб.

Чоловік працює на городі. Фото: freepik.com

Які є основні роботи у квітнику у жовтні

Посадка декоративних квітів з довгим стеблом, клематисів і в'юнких квітів. Боротьба з хворобами та шкідниками. Перекопування та удобрення ґрунту. Можна пікірувати та пересаджувати рослини. Підживлення органічними та мінеральними добривами. Стрижка газону, косовиця трав. Прищипка, пасинкування.

Які є важливі справи в саду у жовтні

Збираємо врожай у саду — яблука, виноград тощо. Прибираємо в саду і правильно поводимося з органічними рештками (компостуємо чи зберігаємо як дрова). Садимо будь-які плодові дерева, виноград, малину, полуницю. Посадка шипшини та горіха в саду. Боротьба з бур'янами. Обробка, ремонт теплиць та парників. Обрізка малини. Слід проводити профілактичну обробку рослин від хвороб і шкідників. Утеплення та укривання грядок, захист дерев від гризунів і сонячних опіків. Обрізка, омолодження, формування, прищипка, пасинкування. Заготівля живців та прикопування відводків Розпушування та робота з ґрунтом, підживлення добривами, поливи рослин.

Нагадаємо, ми писали, коли садити цибулю на зиму та які три важливі фактори слід врахувати, щоб зібрати наступного сезону вдвічі більше.

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Також ми повідомляли, чим слід засіяти город після збору врожаю, щоб покращити якість ґрунту та не дати розмножитися бур'яну.