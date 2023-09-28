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Что делать на огороде и в саду в октябре 2023: лунный посевной календарь

28 сентября 2023 16:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный посевной календарь на октябрь 2023 — когда и что сажать на зиму
Девушка работает на огороде осенью. Фото: shutterstock.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Для владельцев приусадебного участка октябрь — время огородных и садовых работ. Необходимо успеть подготовить землю и растения к зиме и посадить озимые культуры, которые порадуют урожаем уже весной. Кроме того, часто украинцы держат свои собственные теплички, где посадка овощей, трав, ягод и цветов длится круглый год.

Предлагаем ознакомиться с лунным посевным календарем на второй месяц осени, который поможет выбрать самые удачные даты для работы с растениями.

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Фазы Луны в октябре 2023 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 13 октября;
  • Новолуние — 14 октября в 20:55 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 15 по 27 октября;
  • Полнолуние — 28 октября в 23:24 по киевскому времени;
  • Убывающая Луна — с 30 по 31 октября;
  • Солнечное затмение — 14 октября 2023 года;
  • Лунное затмение — 28 октября 2023 года.

 

Фазы Луны в августе 2023 года
Фазы Луны. Фото: google.com

Посевной календарь на октябрь 2023 — какие дни благоприятны для посадки

Самые благоприятные даты для посевов и посадок всех растений: 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 октября.

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений: 13, 14, 18-20, 23, 24, 28 октября.

Корнеплоды

  • Свекла, морковь, пастернак: 6-8, 29, 30 октября.
  • Редис: 2, 3, 6-8, 21, 22, 25, 26, 29, 30 октября.
  • Сельдерей, петрушка на корень: 6-8 октября.

Луковые

  • Лук огородный: 2, 3, 29, 30 октября.
  • Лук на зелень, шнит: 2, 3, 15, 21, 22, 29, 30 октября.
  • Чеснок: 15, 21, 22 октября.
  • Лук порей, рокамболь и другие: 1-3, 6-8, 25-27, 29, 30 октября.

Овощи на стол и хранение

  • Острый и декоративный перец: 15-17, 27 октября.
  • Кале, пак-чой и другая листовая капуста: 1, 15, 25-27 октября.

Зерновые

  • Пшеница, овес, ячмень, рожь: 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30 октября.

Зелень и травы

  • Листовый салат: 1-3, 15, 25-27, 29, 30 октября.
  • Шпинат: 1, 15, 25-27 октября.
  • Рукола, кресс, листовая горчица: 1, 6-8, 16, 17, 25-27 октября.
  • Мангольд и другие листовые овощи: 1-3, 25-27, 29, 30 октября.
  • Щавель: 2, 3, 16, 17, 29, 30 октября.
  • Укроп и фенхель: 2, 3, 21, 22, 29, 30 октября.
  • Петрушка, кинза и сельдерей на листьях: 15, 25, 26 октября.
  • Базилик, душица, розмарин: 11, 12, 16, 17, 25-27 октября.

Ягодно-плодовый сад

  • Земляника и клубника: 4-8, 31 октября.
  • Яблоня: 2, 3, 21, 22, 29, 30 октября.
  • Груша, айва: 15, 21, 22 октября.
  • Абрикос, вишня, слива, персик: 2, 3, 15 октября.
  • Черешня: 2, 3, 9, 10, 29, 30 октября.
  • грецкий орех, фундук: 2-5, 15, 29-31 октября.
  • Калина, шиповник, рябина, облепиха: 2, 3, 6-8, 25, 26, 29, 30 октября.
  • Боярышник: 1, 6-10, 16, 17, 27 октября.
  • Малина: 4-8, 16-17, 31 октября.
  • Смородина: 6-10, 16, 17, 21, 22, 25, 26 октября.
  • Крыжовник и другие ягодники: 6-8, 16, 17, 21, 22 октября.
  • Виноград: 15-20 октября.

Декоративные растения

  • Газон, почвопокровные растения: 1, 27 октября.
  • Однолетники: 2, 3, 11, 12, 15, 29, 30 октября.
  • Луковичные и клубневые: 16, 17, 21, 22, 25, 26 октября.
  • Травянистые многолетники: 2, 3, 6-8, 11, 12, 15, 25, 26, 29, 30 октября.
  • Хвойные: 11, 12 октября.
  • Живые изгороди: 4, 5, 9-12, 15, 31 октября.
  • Кустарники и деревья: 2, 3, 9-12, 21, 22, 29, 30 октября.
  • Кудрявые и плетистые культуры: 4, 5, 11, 12, 31 октября.
  • Сидераты: 1-3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30 октября.

Другие растения и культуры

  • Мицелий: 15-27 октября.
  • Лекарственные и чайные культуры: 9-12, 16, 17 октября.
  • Микрозелень: 1, 15-17, 21, 22, 25-27 октября.

 

Посевной календарь на октябрь 2023 — какие дни благоприятны для посадки.
Девушка работает на огороде осенью. Фото: shutterstock.com

Какие дни лучшие для садовых работ в октябре 2023 года

Борьба с сорняками (сапанья): 1, 18-20, 23, 24, 27, 28 октября.

Рыхление и работа с почвой: 1, 14, 27, 28 октября.

Проращивание семян: 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22 октября.

Пикирование, прореживание: 2, 3, 29, 30 октября.

Поливы: 6-8, 16-18, 25, 26 октября.

Подкормка органическими удобрениями: 2, 3, 6-8, 29, 30 октября.

Подкормка минеральными удобрениями: 16, 17, 21, 22, 25, 26 октября.

Компостирование, закладка зеленых удобрений: 1, 14, 27 октября.

Обрезка, омоложение, формовка: 16-20 октября.

Стрижка газона, сенокос трав: 1, 6-8, 14, 15, 18-20, 27 октября.

Прищипка, пасынкование: 14 октября.

Борьба с вредителями и болезнями: 1, 4, 5, 9-14, 31 октября.

Профилактические обработки: 4, 5, 11–13, 18–20, 31 октября.

Заготовка черенков и прикапывание отводков: 2, 3, 21, 22, 25, 26, 29, 30 октября.

Прививка и окулировка: 16, 17, 21, 22, 25, 26 октября.

Отделка, ремонт теплиц и парников: 4, 5, 14, 15, 31 октября.

Уборка на участке: 13, 14, 18-20, 28 октября.

Ремонтные и строительные работы: 1-3, 6-10, 18-20, 23, 24, 27-30 октября.

Уборка: 1-5, 9-13, 30, 31 октября.

Сбор цветов и лекарственных трав: 11-15, 28 октября.

Сбор семян: 14, 15, 28 октября.

Консервация, сушка: 2-24, 29-31 октября.

Засолка и квашение: 18-22 октября.

 

Какие дни лучшие для садовых работ в октябре 2023 года.
Пара сажает дерево в своем саду. Фото: freepik.com

Что делать на огороде в октябре

  1. Выполоть сорняки (сапание).
  2. Уборка участка.
  3. Компостирование и закладка зеленых удобрений.
  4. Перекапывание почвы и внесение удобрений. Минеральная и органическая подкормка, обильные поливы, внесение удобрений.
  5. Обработка почвы от вредителей и болезней.
  6. Заготовка почвы для рассады и семян.
  7. Можно посеять сидераты на зиму.
  8. Можно сажать озимый чеснок, лук, петрушку, сельдерей, а также проводить подзимний посев моркови, свеклы, лука, петрушки и щавеля.
  9. Продолжаем сбор семян и корнеплодов на длительное хранение.
  10. Консервируем, сушим, засолим и квасим овощи, фрукты и т.д.
  11. Уделить внимание подкормке растений, обработке от вредителей и болезней.

 

Что делать на огороде в октябре
Человек работает на огороде. Фото: freepik.com

Какие основные работы в цветнике в октябре

  1. Посадка декоративных цветов с длинным стеблем, клематисов и вьющихся цветов.
  2. Борьба с болезнями и вредителями.
  3. Перекапывание и удобрение почвы.
  4. Можно пикировать и пересаживать растения.
  5. Подкормка органическими и минеральными удобрениями.
  6. Стрижка газона, сенокос трав.
  7. Прищипка, пасынкование.

Какие важные дела в саду в октябре

  1. Собираем урожай в саду — яблоки, виноград и т.д.
  2. Убираем в саду и правильно обращаемся с органическими останками (компостируем или храним как дрова).
  3. Сажаем любые плодовые деревья, виноград, малину, клубнику. Посадка шиповника и ореха в саду.
  4. Борьба с сорняками.
  5. Отделка, ремонт теплиц и парников.
  6. Обрезка малины.
  7. Следует проводить профилактическую обработку растений от болезней и вредителей.
  8. Утепление и укрытие грядок, защита деревьев от грызунов и солнечных ожогов.
  9. Обрезка, омоложение, формовка, прищипка, пасынкование.
  10. Заготовка черенков и прикапывание отводков
  11. Рыхление и работа с почвой, подкормки удобрениями, поливы растений.

 

Напомним, мы писали, когда сажать лук на зиму и какие три важных фактора следует учесть, чтобы собрать в следующем сезоне вдвое больше.

Раньше мы рассказывали, когда лучше сажать осенью чеснок и как правильно это сделать, чтобы в следующем году собрать большой урожай.

Также мы сообщали, чем следует засеять огород после уборки, чтобы улучшить качество почвы и не дать размножиться сорняку.

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