Лунный посевной календарь на октябрь 2023 — когда и что сажать на зиму

Что делать на огороде и в саду в октябре 2023: лунный посевной календарь
Для владельцев приусадебного участка октябрь — время огородных и садовых работ. Необходимо успеть подготовить землю и растения к зиме и посадить озимые культуры, которые порадуют урожаем уже весной. Кроме того, часто украинцы держат свои собственные теплички, где посадка овощей, трав, ягод и цветов длится круглый год.
Предлагаем ознакомиться с лунным посевным календарем на второй месяц осени, который поможет выбрать самые удачные даты для работы с растениями.
Фазы Луны в октябре 2023 года
- Убывающая Луна — с 1 по 13 октября;
- Новолуние — 14 октября в 20:55 по киевскому времени;
- Растущая Луна — с 15 по 27 октября;
- Полнолуние — 28 октября в 23:24 по киевскому времени;
- Убывающая Луна — с 30 по 31 октября;
- Солнечное затмение — 14 октября 2023 года;
- Лунное затмение — 28 октября 2023 года.
Посевной календарь на октябрь 2023 — какие дни благоприятны для посадки
Самые благоприятные даты для посевов и посадок всех растений: 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 октября.
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений: 13, 14, 18-20, 23, 24, 28 октября.
Корнеплоды
- Свекла, морковь, пастернак: 6-8, 29, 30 октября.
- Редис: 2, 3, 6-8, 21, 22, 25, 26, 29, 30 октября.
- Сельдерей, петрушка на корень: 6-8 октября.
Луковые
- Лук огородный: 2, 3, 29, 30 октября.
- Лук на зелень, шнит: 2, 3, 15, 21, 22, 29, 30 октября.
- Чеснок: 15, 21, 22 октября.
- Лук порей, рокамболь и другие: 1-3, 6-8, 25-27, 29, 30 октября.
Овощи на стол и хранение
- Острый и декоративный перец: 15-17, 27 октября.
- Кале, пак-чой и другая листовая капуста: 1, 15, 25-27 октября.
Зерновые
- Пшеница, овес, ячмень, рожь: 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30 октября.
Зелень и травы
- Листовый салат: 1-3, 15, 25-27, 29, 30 октября.
- Шпинат: 1, 15, 25-27 октября.
- Рукола, кресс, листовая горчица: 1, 6-8, 16, 17, 25-27 октября.
- Мангольд и другие листовые овощи: 1-3, 25-27, 29, 30 октября.
- Щавель: 2, 3, 16, 17, 29, 30 октября.
- Укроп и фенхель: 2, 3, 21, 22, 29, 30 октября.
- Петрушка, кинза и сельдерей на листьях: 15, 25, 26 октября.
- Базилик, душица, розмарин: 11, 12, 16, 17, 25-27 октября.
Ягодно-плодовый сад
- Земляника и клубника: 4-8, 31 октября.
- Яблоня: 2, 3, 21, 22, 29, 30 октября.
- Груша, айва: 15, 21, 22 октября.
- Абрикос, вишня, слива, персик: 2, 3, 15 октября.
- Черешня: 2, 3, 9, 10, 29, 30 октября.
- грецкий орех, фундук: 2-5, 15, 29-31 октября.
- Калина, шиповник, рябина, облепиха: 2, 3, 6-8, 25, 26, 29, 30 октября.
- Боярышник: 1, 6-10, 16, 17, 27 октября.
- Малина: 4-8, 16-17, 31 октября.
- Смородина: 6-10, 16, 17, 21, 22, 25, 26 октября.
- Крыжовник и другие ягодники: 6-8, 16, 17, 21, 22 октября.
- Виноград: 15-20 октября.
Декоративные растения
- Газон, почвопокровные растения: 1, 27 октября.
- Однолетники: 2, 3, 11, 12, 15, 29, 30 октября.
- Луковичные и клубневые: 16, 17, 21, 22, 25, 26 октября.
- Травянистые многолетники: 2, 3, 6-8, 11, 12, 15, 25, 26, 29, 30 октября.
- Хвойные: 11, 12 октября.
- Живые изгороди: 4, 5, 9-12, 15, 31 октября.
- Кустарники и деревья: 2, 3, 9-12, 21, 22, 29, 30 октября.
- Кудрявые и плетистые культуры: 4, 5, 11, 12, 31 октября.
- Сидераты: 1-3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30 октября.
Другие растения и культуры
- Мицелий: 15-27 октября.
- Лекарственные и чайные культуры: 9-12, 16, 17 октября.
- Микрозелень: 1, 15-17, 21, 22, 25-27 октября.
Какие дни лучшие для садовых работ в октябре 2023 года
Борьба с сорняками (сапанья): 1, 18-20, 23, 24, 27, 28 октября.
Рыхление и работа с почвой: 1, 14, 27, 28 октября.
Проращивание семян: 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22 октября.
Пикирование, прореживание: 2, 3, 29, 30 октября.
Поливы: 6-8, 16-18, 25, 26 октября.
Подкормка органическими удобрениями: 2, 3, 6-8, 29, 30 октября.
Подкормка минеральными удобрениями: 16, 17, 21, 22, 25, 26 октября.
Компостирование, закладка зеленых удобрений: 1, 14, 27 октября.
Обрезка, омоложение, формовка: 16-20 октября.
Стрижка газона, сенокос трав: 1, 6-8, 14, 15, 18-20, 27 октября.
Прищипка, пасынкование: 14 октября.
Борьба с вредителями и болезнями: 1, 4, 5, 9-14, 31 октября.
Профилактические обработки: 4, 5, 11–13, 18–20, 31 октября.
Заготовка черенков и прикапывание отводков: 2, 3, 21, 22, 25, 26, 29, 30 октября.
Прививка и окулировка: 16, 17, 21, 22, 25, 26 октября.
Отделка, ремонт теплиц и парников: 4, 5, 14, 15, 31 октября.
Уборка на участке: 13, 14, 18-20, 28 октября.
Ремонтные и строительные работы: 1-3, 6-10, 18-20, 23, 24, 27-30 октября.
Уборка: 1-5, 9-13, 30, 31 октября.
Сбор цветов и лекарственных трав: 11-15, 28 октября.
Сбор семян: 14, 15, 28 октября.
Консервация, сушка: 2-24, 29-31 октября.
Засолка и квашение: 18-22 октября.
Что делать на огороде в октябре
- Выполоть сорняки (сапание).
- Уборка участка.
- Компостирование и закладка зеленых удобрений.
- Перекапывание почвы и внесение удобрений. Минеральная и органическая подкормка, обильные поливы, внесение удобрений.
- Обработка почвы от вредителей и болезней.
- Заготовка почвы для рассады и семян.
- Можно посеять сидераты на зиму.
- Можно сажать озимый чеснок, лук, петрушку, сельдерей, а также проводить подзимний посев моркови, свеклы, лука, петрушки и щавеля.
- Продолжаем сбор семян и корнеплодов на длительное хранение.
- Консервируем, сушим, засолим и квасим овощи, фрукты и т.д.
- Уделить внимание подкормке растений, обработке от вредителей и болезней.
Какие основные работы в цветнике в октябре
- Посадка декоративных цветов с длинным стеблем, клематисов и вьющихся цветов.
- Борьба с болезнями и вредителями.
- Перекапывание и удобрение почвы.
- Можно пикировать и пересаживать растения.
- Подкормка органическими и минеральными удобрениями.
- Стрижка газона, сенокос трав.
- Прищипка, пасынкование.
Какие важные дела в саду в октябре
- Собираем урожай в саду — яблоки, виноград и т.д.
- Убираем в саду и правильно обращаемся с органическими останками (компостируем или храним как дрова).
- Сажаем любые плодовые деревья, виноград, малину, клубнику. Посадка шиповника и ореха в саду.
- Борьба с сорняками.
- Отделка, ремонт теплиц и парников.
- Обрезка малины.
- Следует проводить профилактическую обработку растений от болезней и вредителей.
- Утепление и укрытие грядок, защита деревьев от грызунов и солнечных ожогов.
- Обрезка, омоложение, формовка, прищипка, пасынкование.
- Заготовка черенков и прикапывание отводков
- Рыхление и работа с почвой, подкормки удобрениями, поливы растений.
Напомним, мы писали, когда сажать лук на зиму и какие три важных фактора следует учесть, чтобы собрать в следующем сезоне вдвое больше.
Раньше мы рассказывали, когда лучше сажать осенью чеснок и как правильно это сделать, чтобы в следующем году собрать большой урожай.
Также мы сообщали, чем следует засеять огород после уборки, чтобы улучшить качество почвы и не дать размножиться сорняку.