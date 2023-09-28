Як посадити цибулю на зиму — секрети, що подарують щедрий урожай

Посадка цибулі на городі на зиму. Фото: vkusno.plus

У багатьох городників, дачників та садівників садові та польові роботи не завершуються з настанням осені, адже це час підготовки до нового сезону. Восени садять багато озимих культур, зокрема цибулю. Якщо вчасно та правильно посадити цю рослину на зиму, то вже навесні можна отримати розкішний врожай.

Розповідаємо, коли садити цибулю та які три важливі секрети слід врахувати, щоб зібрати з городу вдвічі більше.

Читайте також:

Коли садити цибулю на зиму в Україні

Перш за все, слід орієнтуватися на погоду, яку прогнозують саме у вашому регіоні. Це дуже важливо, оскільки цибуля має встигнути відростити коріння до перших заморозків.

А от якщо посадити її зарано, то цибуля може не витримати важких морозів.

Як зазначають досвідчені городники, найкращий період — жовтень або листопад.

Посадка цибулі на городі на зиму. Фото: OlgaPonomarenko/depositphotos

Як садити цибулю восени — три головні секрети городників

Секрет №1. Розмір посадкового матеріалу

Багатьох дачників більше турбують сортова приналежність цибулі або її якість. Це, звичайно, теж важливо, але не варто забувати про одну хитрість: під зиму заведено садити маленьку цибулю, менше ніж 1 см. Саме такий посадковий матеріал дозволить вам зібрати у наступному році дійсно щедрий урожай.

Секрет №2. Вдалий час

Назвати універсальні дати для посадки досить складно, оскільки погода досить мінлива та непередбачувана. Інколи морози можуть вдарити ще в жовтні, а часом і листопад буває теплим та сонячним.

Тому орієнтуватись слід на найближчий прогноз. Спеціалісти радять саджати цибулю за два тижні до перших заморозків.

Секрет №3. Вибір місця

Особливо важливо — обрати правильне місце для цибулі. Потрібно посадити на грядці, де раніше росли сидерати, бобові культури, гарбузи, помідори, квасоля, горох, морква, буряк. Добрими попередниками для цибулі вважаються всі зернові, крім вівса.

Не варто саджати її після бобів, картоплі, петрушки, селери, люцерни та червоної конюшини.

Також слід знати, що на одному місці цибулю можна вирощувати не більше двох років, наступного разу цибулю на цій ділянці можна висаджувати не раніше, ніж через чотири роки.

Посадка цибулі на городі на зиму. Фото: google.com

Як правильно садити цибулю на зиму — покрокова інструкція

Насамперед потрібно відсортувати цибулини. У жодному разі немає бути рослин з ознаками гниття, плісняви або захворювань. Також цибулине не повинна бути легкою, адже вона просто засохне в землі.

Після цього поділити цибулини необхідно за діаметром:

1 см — на ріпку;

2 см — на ріпку та на перо;

3 см — на зелень.

Далі підготуйте борозенки (глибиною до 10 см). Між ними має бути відстань до 18 см. Висаджуйте цибулинки на відстані до 8 см. Після закрийте землею та акуратно розрівняйте. Після цього до першого морозу слід мульчувати грядки соломою або тирсою.

Раніше ми повідомляли, коли краще садити часник восени та як правильно це зробити, щоб в наступному році зібрати великий урожай.

Нагадаємо, ми писали, що треба обов'язково зробити з полуницею восени, щоб отримати у 5 разів більший врожай навесні.

Також ми розповідали, чим слід засіяти город після збору врожаю, щоб покращити якість ґрунту та не дати розмножитися бур'яну.