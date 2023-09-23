Як обрізати троянди на зиму та чим вкрити, щоб не замерзли — прості правила

Жінка обрізає троянди на зиму у саду. Фото: freepik.com

Троянди — одні з головних прикрас саду та присадибної ділянки. Однак ця квітка досить вибаглива й примхлива. Вона потребує особливого догляду, особливо перед настанням морозів.

Щоб квіти добре перезимували, їх потрібно правильно обрізати та надійно укрити на зиму. Коли та як зробити це найкраще, пише ТСН.ua.

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Коли слід обрізати троянди на зиму

Обрізування троянд потрібно проводити для того, аби рослина зберегла сили та оновилася. Ще завдання обрізування кущів полягає в тому, щоб троянди не вимерзли та не заразилися грибковими захворюваннями.

Спеціалісти зазначають, що займатися обрізанням кущів троянд слід не раніше перших заморозків, коли температура повітря вночі сягатиме -3 градуси. Це середина або кінець жовтня. Щоб визначити оптимальний час, варто слідкувати за погодою у вашому регіоні.

Обрізку троянд не варто робити в теплі дні, оскільки вона ще перебуває у фазі росту. Що стосується обрізування молодих троянд: якщо квітка випускає молоді бордові пагони, їх потрібно обрізати на 20 см наприкінці вересня. Це необхідно для того, щоб гілочка почала готуватися до зими та встигла задеревеніти. Але таким чином обрізають лише гілки, які не мають пуп'янків.

Чоловік обрізає троянди на зиму в саду. Фото: freepik.com

Як правильно обрізати троянди на зиму

Перед обрізанням необхідно обов'язково зняти все суцвіття та листя. Кущ має бути повністю оголеним. Саме обрізання проводиться садовими ножицями.

Як обрізати плетисті троянди:

укоротити кущ на третину, щоб пагони були близько 50 см;

зрізати сухі, гнилі, старі та хворі гілки;

зрізати гілки, що ростуть всередину троянди;

біля коріння прибрати молоді пагони, зробивши зрізи під кутом 45 градусів;

5-7 цьогорічних пагонів на квітці потрібно залишити;

якщо троянда низькоросла, то її просто пригинають до землі, не обрізаючи.

Як обрізати чайні троянди та їхні гібриди:

потрібно обрізати кожного року, не більше 2/3 довжини пагонів;

видалити всі хворі та пошкоджені гілки, щоб сформувати естетичний вигляд у квітки;

на кожному пагоні повинно залишитися по 4 бруньки, які розпустяться весною.

Як обрізати молоді троянди, яким до двох років:

потрібно видалити пуп'янки, які не розпустилися;

видалити хворі та слабкі гілки;

після обрізки на кущі повинні залишитися міцні здорові пагони зі сплячими бруньками.

Важливо, що обрізання — це лише один з етапів підготовки кущів троянди до зими. Далі необхідно зробити підгортання: засипати обрізані кущі сухою землею на 10 см, аби щеплені гілки були під невеликим шаром ґрунту.

Для цього необхідно взяти верхній шар землі із саду і насипати всередину куща, тирсу для підгортання використовувати не рекомендують.

Після троянди необхідно вкрити, та якщо заморозки невеликі, то квітку без укриття можна тримати навіть до грудня.

Як і чим укрити троянди на зиму

Важливо правильно та вчасно вкрити кущі троянди від морозів, снігу та гризунів. Чим вкривати квітку, залежить від віку та сорту.

Найкращими варіантами є:

Агроволокно, поліетилен. Дані матеріали підходять для укриття великих ділянок. Матеріал натягують на металевий чи дерев’яний каркас. Обов'язково потрібно зробити отвори для доступу повітря. Руберойд чи мішковина. Такими способами можна вкрити окремі кущі троянд. Ними загортають стовбур квітки, обмотуючи його кілька разів. Внизу матеріал добре закріплюють мотузками та притискають до землі цеглиною. Для верхівки троянди роблять накриття, яке прив’язують до стовбура квітки Ялинове гілля чи лапник. Натуральні засоби для укриття кущів троянди можна також придбати у будь-якому агромагазині. Таке еко укриття утворює гарну теплоізоляцію і заодно пропускає повітря. Лапником краще накривати високі та плетисті троянди, коли температура опуститься до -5 градусів. А гілки ялини на троянди засипають у кілька шарів. Зняти таке укриття потрібно буде наприкінці березня, шар за шаром в три дні, щоб квітка звикала до температури повітря.

Важливо: найбільш нестійкі до зимових морозів молоді кущі, яким лише до 2 років, вони насамперед потребують надійного захисту. А зовсім не бояться морозів паркові троянди, тому вкривати чи обрізати їх не потрібно.

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