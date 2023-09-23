Как обрезать розы на зиму и чем укрыть, чтобы не замерзли — простые правила

Готовим розы к зиме: как правильно обрезать и укрыть кусты от морозов
Розы — одни из главных украшений сада и приусадебного участка. Однако этот цветок достаточно требователен и капризен. Он нуждается в особом уходе, особенно перед наступлением морозов.
Чтобы цветы хорошо перезимовали, их нужно правильно обрезать и надежно укрыть на зиму. Когда и как сделать это лучше, пишет ТСН.ua.
Когда следует обрезать розы на зиму
Обрезку роз нужно проводить для того, чтобы растение сохранило силы и обновилось. Еще задача обрезки кустов состоит в том, чтобы розы не вымерзли и не заразились грибковыми заболеваниями.
Специалисты отмечают, что заниматься обрезкой кустов роз следует не раньше первых заморозков, когда температура воздуха ночью будет достигать -3 градусов. Это середина или конец октября. Чтобы определить оптимальное время, следует следить за погодой в вашем регионе.
Обрезку роз не следует производить в теплые дни, поскольку она еще находится в фазе роста. Что касается обрезки молодых роз: если цветок выпускает молодые бордовые побеги, их нужно обрезать на 20 см в конце сентября. Это необходимо для того, чтобы веточка начала готовиться к зиме и успела одеревенеть. Но таким образом обрезают только ветки, не имеющие бутонов.
Как правильно обрезать розы на зиму
Перед обрезкой необходимо обязательно снять все соцветия и листья. Куст должен быть полностью обнажен. Сама обрезка производится садовыми ножницами.
Как обрезать плетистые розы:
- укоротить куст на треть, чтобы побеги были около 50 см;
- срезать сухие, гнилые, старые и больные ветви;
- срезать ветви, растущие внутрь розы;
- у корней убрать молодые побеги, сделав срезы под углом 45 градусов;
- 5-7 нынешних побегов на цветке нужно оставить;
- если роза низкорослая, то ее просто пригибают к земле, не обрезая.
Как обрезать чайные розы и их гибриды:
- нужно обрезать каждый год, не более 2/3 длины побегов;
- удалить все больные и поврежденные ветви, чтобы сформировать эстетический вид у цветка;
- на каждом побеге должно остаться по 4 почки, которые распустятся весной.
Как обрезать молодые розы, которым до двух лет:
- нужно удалить нераспустившиеся бутоны;
- удалить больные и слабые ветви;
- после обрезки на кусте должны остаться крепкие здоровые побеги со спящими почками.
Важно, что обрезка — это лишь один из этапов подготовки кустов розы к зиме. Далее необходимо сделать окучивание: засыпать обрезанные кусты сухой землей на 10 см, чтобы привитые ветки были под небольшим слоем грунта.
Для этого необходимо взять верхний слой земли из сада и насыпать внутрь куста, опилки для окучивания использовать не рекомендуют.
После розы необходимо укрыть, а если заморозки небольшие, то цветок без укрытия можно держать даже до декабря.
Как и чем укрыть розы на зиму
Важно правильно и вовремя укрыть кусты роз от морозов, снега и грызунов. Чем укрывать цветок зависит от возраста и сорта.
Лучшими вариантами являются:
- Агроволокно, полиэтилен. Данные материалы подходят для укрытия больших участков. Материал натягивают на металлический или деревянный каркас. Непременно необходимо сделать отверстия для доступа воздуха.
- Рубероид или мешковина. Такими способами можно укрыть отдельные кусты роз. Ими заворачивают ствол цветка, обматывая его несколько раз. Внизу материал хорошо закрепляют веревками и прижимают к земле кирпичом. Для верхушки розы делают накрытие, которое привязывают к стволу цветка.
- Еловые ветки или лапник. Натуральные средства для укрытия кустов роз можно также приобрести в любом агромагазине. Такое эко укрытие образует хорошую теплоизоляцию и при этом пропускает воздух. Лапником лучше накрывать высокие и плетистые розы, когда температура опустится до -5 градусов. А ветки ели на розы засыпают в несколько слоев. Снять такое укрытие нужно будет в конце марта, слой за слоем в три дня, чтобы цветок привык к температуре воздуха.
Важно: наиболее неустойчивы к зимним морозам молодые кусты, которым только до 2 лет, они в первую очередь нуждаются в надежной защите. А совсем не боятся морозов парковые розы, поэтому укрывать или обрезать их не нужно.
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