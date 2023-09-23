Как обрезать розы на зиму и чем укрыть, чтобы не замерзли — простые правила

Женщина обрезает розы на зиму в саду. Фото: freepik.com

Розы — одни из главных украшений сада и приусадебного участка. Однако этот цветок достаточно требователен и капризен. Он нуждается в особом уходе, особенно перед наступлением морозов.

Чтобы цветы хорошо перезимовали, их нужно правильно обрезать и надежно укрыть на зиму. Когда и как сделать это лучше, пишет ТСН.ua.

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Когда следует обрезать розы на зиму

Обрезку роз нужно проводить для того, чтобы растение сохранило силы и обновилось. Еще задача обрезки кустов состоит в том, чтобы розы не вымерзли и не заразились грибковыми заболеваниями.

Специалисты отмечают, что заниматься обрезкой кустов роз следует не раньше первых заморозков, когда температура воздуха ночью будет достигать -3 градусов. Это середина или конец октября. Чтобы определить оптимальное время, следует следить за погодой в вашем регионе.

Обрезку роз не следует производить в теплые дни, поскольку она еще находится в фазе роста. Что касается обрезки молодых роз: если цветок выпускает молодые бордовые побеги, их нужно обрезать на 20 см в конце сентября. Это необходимо для того, чтобы веточка начала готовиться к зиме и успела одеревенеть. Но таким образом обрезают только ветки, не имеющие бутонов.

Мужчина обрезает розы на зиму в саду. Фото: freepik.com

Как правильно обрезать розы на зиму

Перед обрезкой необходимо обязательно снять все соцветия и листья. Куст должен быть полностью обнажен. Сама обрезка производится садовыми ножницами.

Как обрезать плетистые розы:

укоротить куст на треть, чтобы побеги были около 50 см;

срезать сухие, гнилые, старые и больные ветви;

срезать ветви, растущие внутрь розы;

у корней убрать молодые побеги, сделав срезы под углом 45 градусов;

5-7 нынешних побегов на цветке нужно оставить;

если роза низкорослая, то ее просто пригибают к земле, не обрезая.

Как обрезать чайные розы и их гибриды:

нужно обрезать каждый год, не более 2/3 длины побегов;

удалить все больные и поврежденные ветви, чтобы сформировать эстетический вид у цветка;

на каждом побеге должно остаться по 4 почки, которые распустятся весной.

Как обрезать молодые розы, которым до двух лет:

нужно удалить нераспустившиеся бутоны;

удалить больные и слабые ветви;

после обрезки на кусте должны остаться крепкие здоровые побеги со спящими почками.

Важно, что обрезка — это лишь один из этапов подготовки кустов розы к зиме. Далее необходимо сделать окучивание: засыпать обрезанные кусты сухой землей на 10 см, чтобы привитые ветки были под небольшим слоем грунта.

Для этого необходимо взять верхний слой земли из сада и насыпать внутрь куста, опилки для окучивания использовать не рекомендуют.

После розы необходимо укрыть, а если заморозки небольшие, то цветок без укрытия можно держать даже до декабря.

Как и чем укрыть розы на зиму

Важно правильно и вовремя укрыть кусты роз от морозов, снега и грызунов. Чем укрывать цветок зависит от возраста и сорта.

Лучшими вариантами являются:

Агроволокно, полиэтилен. Данные материалы подходят для укрытия больших участков. Материал натягивают на металлический или деревянный каркас. Непременно необходимо сделать отверстия для доступа воздуха. Рубероид или мешковина. Такими способами можно укрыть отдельные кусты роз. Ими заворачивают ствол цветка, обматывая его несколько раз. Внизу материал хорошо закрепляют веревками и прижимают к земле кирпичом. Для верхушки розы делают накрытие, которое привязывают к стволу цветка. Еловые ветки или лапник. Натуральные средства для укрытия кустов роз можно также приобрести в любом агромагазине. Такое эко укрытие образует хорошую теплоизоляцию и при этом пропускает воздух. Лапником лучше накрывать высокие и плетистые розы, когда температура опустится до -5 градусов. А ветки ели на розы засыпают в несколько слоев. Снять такое укрытие нужно будет в конце марта, слой за слоем в три дня, чтобы цветок привык к температуре воздуха.

Важно: наиболее неустойчивы к зимним морозам молодые кусты, которым только до 2 лет, они в первую очередь нуждаются в надежной защите. А совсем не боятся морозов парковые розы, поэтому укрывать или обрезать их не нужно.

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