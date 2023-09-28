Как посадить лук на зиму — секреты, которые подарят щедрый урожай

Посадка лука на огороде зимой. Фото: vkusno.plus

У многих огородников, дачников и садоводов садовые и полевые работы не завершаются с наступлением осени, ведь это время подготовки к новому сезону. Осенью сажают много озимых культур, в частности лук. Если своевременно и правильно посадить это растение на зиму, то уже весной можно получить роскошный урожай.

Рассказываем, когда сажать лук и какие три важных секрета следует учесть, чтобы собрать из огорода вдвое больше.

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Прежде всего, следует ориентироваться на прогнозируемую погоду именно в вашем регионе. Это очень важно, поскольку лук должен успеть отрастить корни до первых заморозков.

А вот если посадить его рано, то лук может не выдержать тяжелых морозов.

Как отмечают опытные огородники, лучший период — октябрь или ноябрь.

Посадка лука на огороде зимой. Фото: OlgaPonomarenko/depositphotos

Как садить лук осенью — три главных секрета огородников

Секрет №1. Размер посадочного материала

Многих дачников больше беспокоят сортовая принадлежность лука или его качество. Это, конечно, тоже важно, но не стоит забывать об одной хитрости: под зиму принято сажать маленький лук, менее 1 см. Именно такой посадочный материал позволит вам собрать в следующем году щедрый урожай.

Секрет №2. Подходящее время

Назвать универсальные даты для посадки сложно, поскольку погода достаточно изменчива и непредсказуема. Иногда морозы могут ударить еще в октябре, а иногда и ноябрь бывает теплым и солнечным.

Поэтому следует ориентироваться на ближайший прогноз. Специалисты советуют сажать лук за две недели до первых заморозков.

Секрет №3. Выбор места

Особенно важно выбрать правильное место для лука. Нужно усадить на грядке, где раньше росли сидераты, бобовые культуры, тыквы, помидоры, фасоль, горох, морковь, свекла. Хорошими предшественниками для лука считаются все зерновые, кроме овса.

Не стоит сажать ее после бобов, картофеля, петрушки, сельдерея, люцерны и красного клевера.

Также следует знать, что на одном месте лук можно выращивать не более двух лет, в следующий раз лук на этом участке можно высаживать не раньше, чем через четыре года.

Посадка лука на огороде зимой. Фото: google.com

Как правильно сажать лук на зиму — пошаговая инструкция

В первую очередь нужно отсортировать луковицы. Ни в коем случае нет растений с признаками гниения, плесени или заболеваний. Также луковица не должна быть легкой, ведь она просто засохнет в земле.

После этого разделить луковицы необходимо по диаметру:

1 см — на репку;

2 см — на репку и перо;

3 см — на зелень.

Далее подготовьте бороздки (глубиной до 10 см). Между ними должно быть расстояние до 18 см. Высаживайте луковички на расстоянии до 8 см. После закройте землей и аккуратно разровняйте. После этого до первого мороза следует мульчировать грядки соломой или опилками.

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