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Як правильно посадити картоплю на зиму: сусіди позаздрять щедрому врожаю

29 вересня 2023 07:15
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як посадити картоплю на зиму, щоб зібрати рекордний урожай — поради експертів
Чоловік саджає картоплю на зиму. Фото: freepik.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Більшість українців традиційно садять картоплю навесні й отримують урожай вже в кінці літа або на початку осені. Проте посадка "другого хліба" восени має ряд переваг, серед яких відсутність необхідності підгортати, оприскувати кущі від шкідників та обробляти від хвороб. А головне — смакувати молодою картопелькою можна вже в середині весни.  

Як правильно посадити картоплю на зиму, щоб вже навесні зібрати рекордний урожай розповідаємо далі в матеріалі. 

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Коли садити картоплю восени 

Ідеальний період для посадки озимої картоплі — жовтень. В залежності від погодних умов, посадку можна проводити навіть в останніх числах місяця. Головне — до настання заморозків.

Як підготувати картоплю до посадки 

Важливо також за два тижні до дня "Х" піддати бульби процедурі "озеленення", яка насичує рослину соланіном. Для цього необхідно винести насіння на сонячне місце, де воно за цей час позеленіє. 

"Озеленення" можна вважати закінченим, якщо бульби стали зеленими не тільки зовні, але й усередині, що легко перевірити, розрізавши пару картоплин.

Це допоможе захистити бульби від ґрунтових шкідників і кореневих гнилей — головних причин загибелі бульб упродовж зими.

Після того як картопля підсохне, можна садити  її під зиму.

Коли садити картоплю восени
Посадка картоплі восени. Фото: google.com

Вибір і підготовка ділянки 

Ділянку для посадки під зиму вибирають добре освітлену, на невеликій височині. У низині буде накопичуватися тала вода, що може призвести до гниття бульб.

Приблизно за місяць до посадки, ділянку перекопують, очищають від залишків рослин і поливають 1% розчином марганцівки для дезінфекції. Також можна внести добрива. 

Як садити картоплю на зиму — головні правила 

Важливий нюанс — не варто садити ранні й суперранні сорти. Найкращі — це середньораннього строку дозрівання. Вони урожайніші та дають сходи трохи пізніше.

Садити картоплю під зиму необхідно за такими правилами: 

  1. Заздалегідь перекопати ґрунт на місці майбутньої посадки. 
  2. У лунки потрібно внести по склянці попелу. Таке добриво підвищить навесні зимостійкість сходів. 
  3. Бульби розкладають кроком в 30 см, а глибина канав 8-10 см.
  4. Щоби  навесні не було залисин, потрібно садити  в кожну лунку по 2 бульби.
  5. Бульби засипають ґрунтом.
  6. Зверху грядку ще обов'язково потрібно замульчувати шаром 10-15 см ялинового гілля, соломи або очерету. Без такого утеплення картоплини можуть сильно постраждати під час  відлиги. Шар мульчі створить ефект термоса і згладить перепади температур.
  7. Не слід використовувати для укриття поліетиленову плівку: бульби під нею прітимуть.

 

Раніше ми повідомляли, чим слід засіяти город після збору врожаю, щоб покращити якість ґрунту та не дати розмножитися бур'яну.

Нагадаємо, ми розповідали, коли садити цибулю на зиму та які три важливі фактори слід врахувати. 

Також ми писали, коли краще садити часник восени та як правильно це зробити, щоб наступного року зібрати великий урожай.

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