Как посадить картофель на зиму, чтобы собрать большой урожай — советы экспертов

Человек сажает картофель на зиму. Фото: freepik.com

Большинство украинцев традиционно сажают картофель весной и получают урожай уже в конце лета или начале осени. Однако посадка "второго хлеба" осенью имеет ряд преимуществ, среди которых отсутствие необходимости окучивать, опрыскивать кусты от вредителей и обробатывать от болезней. А главное — смаковать молодой картошечкой можно уже в середине весны.

Как правильно посадить картофель на зиму, чтобы уже весной собрать рекордный урожай, рассказываем далее в материале.

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Идеальный период для посадки озимого картофеля — октябрь. В зависимости от погодных условий посадку можно проводить даже в последних числах месяца. Главное — до наступления заморозков.

Как подготовить картофель к посадке

Важно также за две недели до дня "Х" подвергнуть клубни процедуре "озеленения", насыщающей растение соланином. Для этого необходимо вынести семена на солнечное место, где они за это время позеленеют.

"Озеленение" можно считать законченным, если клубни стали зелеными не только снаружи, но и внутри, что легко проверить, разрезав пару картофелин.

Это поможет защитить клубни от почвенных вредителей и корневой гнили — главных причин гибели клубней на протяжении зимы.

После того как картофель подсохнет, можно сажать его под зиму.

Посадка картофеля осенью. Фото: google.com

Выбор и подготовка участка

Участок для посадки под зиму выбирают хорошо освещенный, на небольшой высоте. В низине будет скапливаться талая вода, что может привести к гниению клубней.

Приблизительно за месяц до посадки, участок перекапывают, очищают от остатков растений и поливают 1% раствором марганцовки для дезинфекции. Также можно внести удобрения.

Как сажать картофель на зиму — главные правила

Важный нюанс — не стоит сажать ранние и суперранние сорта. Лучшие — это среднеранний срок созревания. Они более урожайные и дают всходы чуть позже.

Сажать картофель под зиму необходимо по следующим правилам:

Заранее перекопайте почву на месте будущей посадки. В лунки нужно внести по стакану золы. Такое удобрение повысит весной зимостойкость всходов. Картофель раскладывают шагом в 30 см, а глубина канав 8-10 см. Чтобы весной не было залысин, нужно сажать в каждую лунку по 2 клубня. Картофель засыпают грунтом. Сверху грядку еще обязательно нужно замульчировать слоем 10-15 см лапника, соломы или камыша. Без такого утепления картофелины могут сильно пострадать во время оттепели. Слой мульчи создаст эффект термоса и сгладит перепады температур. Не следует использовать для укрытия полиэтиленовую пленку: клубни под ней будут преть.

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