Коли садити часник на зиму 2023 — сприятливі дати і поради для великого врожаю

Фермер саджає часник у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com

Озимий часник, який садять восени й залишають у ґрунті на зимівлю, має низку переваг, серед яких: тривалі терміни зберігання, виражений смак, гострота та яскравий аромат. Проте, щоб отримати дійсно якісний та великий врожай наступного сезону, слід обрати правильний час для посадки рослини.

Коли краще садити часник восени та як правильно це зробити, щоб в наступному році результат вас приємно вразив, розповідаємо далі в матеріалі.

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Посадка часнику у відкритий ґрунт — оптимальний час

Як радять досвідчені городники, зимовий часник слід садити за 35-45 днів до початку постійних заморозків. Саме за цей час рослина встигає наростити кореневу систему близько 10-12 сантиметрів.

Водночас не варто спішити з посадкою, краще зробити це пізніше, ніж раніше. Адже якщо рослина пустить зелені паростки до зими, то може загинути й вся праця піде нанівець.

Фахівці називають період з кінця вересня та до кінця жовтня.

У південних регіонах України посадку можна починати з 20-х чисел вересня, а в центральних і північних — на початку жовтня.

Кошик з часником. Фото: freepik.com

Як правильно садити часник у відкритий ґрунт

Досвідчені городники радять перед посадкою часнику удобрити ділянку. Для цього вносять перегній — 5-6 кг на 1 м кв. А ще — 30 грамів суперфосфату, 20 грамів калійної солі. Слід перекопати це місце.

Також перед тим як садити часник, зубчики варто обробити у сольовому розчині: розчинити 3 ст. л. солі у 5 літрах води та замочити зубці на 2-3 хвилини.

Як саджати часник на зиму — покрокова інструкція:

Підготуйте грядки за кілька тижнів до посадки: прополоти від бур'янів, перекопати ґрунт, внести добрива. Підготуйте посадковий матеріал. Зубчики мають бути великі та здорові. Висаджуйте зубчики у відкритий ґрунт. Відстань між ними має бути 10-15 см. На яку глибину садити часник? Якщо він великий, сади його на 9-10 см углиб. Якщо маленький — на 6–7 см. На дно посадкових лунок можна внести трохи піску, аби надалі часник не гнив. Засипте ямки з часником ґрунтом. Поливати часник потрібно лише у теплу погоду. Якщо дощить, робити це не потрібно. За бажанням можна замульчувати землю опалим листям чи травою. Так, часник буде захищеним від перепадів температури.

Фермер саджає часник у відкритий ґрунт. Фото: depositphotos.com

У яких місцях не варто садити озимий часник

Від того, де саме ви посадите часник, залежатиме врожай. Фахівці назвали п'ять небажаних місць для посадки часнику:

низини й усі ділянки, де накопичується вода під час осінніх дощів і весняного танення снігу. Від того, наскільки сухо буде зубчикам, залежить, чи зійде часник навесні;

грядка у тіні. Зубчики будуть дрібними та блідими, збільшиться ризик розвитку хвороб;

грядки, на яких росли фенхель та базилік — ці рослини виділяють у ґрунт речовини, які пригнічують ріст і розвиток цибулинних культур;

грядка, що звільнилася після посадки цибулі або часнику — є ризик розвитку хвороб та загибелі врожаю;

грядка, на якій росли морква або буряк — коренеплоди виносять із ґрунту величезну кількість поживних речовин.

Як вибрати місце для посадки

Часник заведено розміщувати на сонячній ділянці, адже цей овоч потребує доволі багато сонця. Також його потрібно висаджувати на височинах, звідки стікає вся вода.

Хорошим попередником для цієї культури буде квасоля, горох, перець, кабачок, гарбуз, огірки, пшениця.

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