Когда сажать чеснок на зиму 2023 — благоприятные даты и советы для большого урожая.

Фермер сажает чеснок в открытый грунт. Фото: istockphoto.com

Озимый чеснок, который сажают осенью и оставляют в почве на зимовку, имеет ряд преимуществ, среди них: длительные сроки хранения, выраженный вкус, острота и яркий аромат. Однако, чтобы получить действительно качественный и большой урожай в следующем сезоне, следует выбрать правильное время для посадки растения.

Когда лучше сажать осенью чеснок и как правильно это сделать, чтобы в следующем году результат вас приятно поразил, рассказываем дальше в материале.

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Посадка чеснока в открытый грунт — оптимальное время

Как советуют опытные огородники, зимний чеснок следует сажать за 35-45 дней до начала постоянных заморозков. Именно за это время растение успевает нарастить корневую систему около 10–12 сантиметров.

В то же время не стоит спешить с посадкой, лучше сделать это позже, чем раньше. Ведь если растение пустит зеленые побеги к зиме, то может погибнуть и весь труд пойдет насмарку.

Специалисты называют период с конца сентября и до конца октября.

В южных регионах Украины посадку можно начинать с 20-х чисел сентября, а в центральных и северных — в начале октября.

Корзина с чесноком. Фото: freepik.com

Как правильно сажать чеснок в открытый грунт.

Опытные огородники советуют перед посадкой чеснока удобрить участок. Для этого вносят перегной — 5-6 кг на 1 м кв. А еще — 30 граммов суперфосфата, 20 граммов калийной соли. Следует перекопать это место.

Также перед тем как сажать чеснок, зубчики следует обработать в солевом растворе: растворить 3 ст. л. соли в 5 литрах воды и замочить зубцы на 2-3 минуты.

Как сажать чеснок на зиму — пошаговая инструкция:

Подготовьте грядки за несколько недель до посадки: прополоть от сорняков, перекопать почву, внести удобрения. Подготовьте посадочный материал. Зубчики должны быть большими и здоровыми. Высаживайте зубчики в открытый грунт. Расстояние между ними должно быть 10-15 см. На какую глубину сажать чеснок? Если он велик, сади его на 9-10 см вглубь. Если маленький — на 6-7 см. На дно посадочных лунок можно внести немного песка, чтобы чеснок не гнил. Засыпьте ямки с чесноком грунтом. Поливать чеснок нужно только в теплую погоду. Если дождь, делать это не нужно. По желанию можно замульчировать землю опавшими листьями или травой. Так, чеснок будет защищен от перепадов температуры.

Фермер сажает чеснок в открытый грунт. Фото: depositphotos.com

В каких местах не стоит сажать озимый чеснок

От того, где именно вы посадите чеснок, будет зависеть урожай. Специалисты назвали пять нежелательных мест для посадки чеснока:

низины и все участки, где скапливается вода во время осенних дождей и весеннего таяния снега. От того, как сухо будет зубчикам, зависит, сойдет ли чеснок весной;

грядка в тени. Зубчики будут мелкими и бледными, увеличится риск развития болезней;

грядки, на которых росли фенхель и базилик — эти растения выделяют в почву вещества, подавляющие рост и развитие луковичных культур;

грядка, освободившаяся после посадки лука или чеснока — риск развития болезней и гибели урожая;

грядка, на которой росла морковь или свекла — корнеплоды выносят из почвы огромное количество питательных веществ.

Как выбрать место для посадки

Чеснок принято размещать на солнечном участке, ведь этот овощ требует достаточно много солнца. Также его нужно высаживать на возвышенностях, откуда стекает вся вода.

Хорошим предшественником этой культуры будет фасоль, горох, перец, кабачок, тыква, огурцы, пшеница.

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