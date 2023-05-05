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Посадите это растение в сад и на огород, и вредители исчезнут навсегда

5 мая 2023 12:55
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Что посадить на огороде, чтобы избавиться от вредителей — настоящее растение-защитник
Работы на огороде и саду. Фото: pexels.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Это растение очень популярно в Украине, его можно увидеть почти у каждого приусадебного участка. Но не всем известно, что именно эти красочные и ароматные кустики могут защитить будущий урожай от вредителей — это цветы бархатцы.

Рассказываем, почему бархатцы необходимы на каждом огороде, какими свойствами обладают цветы и где их лучше высадить.

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Чем полезны бархатцы в саду и на огороде

Опытные садоводы и огородники обожают бархатцы и на это есть много причин:

  • цветы способны защищать почву от эрозии;
  • благодаря густым листьям и сильной корневой системе хранят в почве влагу;
  • могут улучшать структуру почвы и обогащать ее питательными веществами;
  • могут улучшать рост овощей и их качество;
  • овощи, посаженные после бархатцев, будут более крепкими и здоровыми;
  • из бархатцев получают хорошее органическое удобрение и компост;
  • цветки применяют как мульчу.

Тиофен — ароматическое вещество, содержащееся в растении, подавляет рост некоторых растений. Бархатцы помогают избавиться от таких злобных сорняков, как пырей ползучий, хвощ, портулак огородный.

 

Чем полезны бархатцы в саду и на огороде
Бархатцы на огороде — польза. Фото: google.com

От каких вредителей защищают бархатцы

Бархатцы не только полезны для почвы — это растение-защитник от болезней, вредителей и даже грызунов.

Бархатцы обеззараживают почву от грибов, вызывающих фузариоз. Своим запахом цветы отпугивают клопов, тлю и блох.

Огурцы бархатцы будут защищать от тли. А капусту — от совки, капустных билан. Лук эти цветы предохраняют от луковой мухи, а клубнику — от клубничного долгоносика.

Бархатцы известны своей способностью защищать урожай от фитофторы — одного из самых распространенных заболеваний томатов.

Также запах очень не нравится колорадскому жуку, поэтому высадив бархатцы между грядками картофеля, можно без химии, защитить огород.

Причем пахнет не только само растение, но и его корни. А этот запах отпугивает проволочников, волчка, нематоду.

Кстати, этот запах отпугивает мух и комаров, так что пучки бархатцев можно развешивать у окон или высаживать горшки на террасе.

Бархатцы можно и нужно высаживать:

  • у фруктовых деревьев;
  • рядом с грядками картофеля;
  • моркови;
  • сельдерея;
  • капусты;
  • лука;
  • клубники;
  • огурцов;
  • помидоров;
  • перцев;
  • роз;
  • флоксов;
  • гладиолусов и т.д.

Итак, если вы еще не посадили бархатцы в своем саду или огороде, то, возможно, стоит задуматься об этом.

Рассаживая бархатцы рядом с растениями, выходит, что вредителей на них не оказывается или же, если они и появляются, то не массовым нашествием.

 

От каких вредителей защищают бархатцы
Бархатцы защищают от вредителей. Фото: shutterstock.com

Как защитить огород от вредителей с помощью бархатцев

Чтобы защитить сад и огород от вредителей, в первую очередь, следует высадить бархатцы по периметру грядок или в междурядья посадок.

Для защиты растений можно также применять отвар или настой сухих цветков и листочков бархатцев. Им опрыскивают овощные и цветочные культуры, дезинфицируют луковые (гладиолусы), поливают цветочную рассаду для защиты от "черной ножки".

Для приготовления настоя используются только наземная часть, собранная в период цветения.

Готовится настой следующим образом:

  • измельченными бархатцами наполняют половину ведра;
  • далее необходимо залить горячей водой (50-60 градусов не больше);
  • настой должен настояться двое суток;
  • далее его процеживают и добавляют воду в объем 10 л.;
  • можно наливать в пульверизатор и опрыскивать растения.

Осенью бархатцы вырывают с корнями и раскладывают в огороде. Припаханные цветы и стебли отпугивают многие вредители, которые собирались зимовать на вашем участке.

 

Как защитить огород от вредителей с помощью бархатцев
Бархатцы — защитники огорода. Фото: google.com

 

Напомним, мы писали, какие цветочные культуры следует посадить именно в мае, чтобы красочные цветы и их ароматный аромат радовали вас весь сезон.

Также мы рассказывали, какие овощи и зелень следует высадить в мае, чтобы успеть собрать урожай.

Советуем узнать, какие овощи следует сажать рядом на грядке, чтобы получить рекордный урожай, а какие овощи ни в коем случае нельзя сажать рядом — урожай будет испорчен.

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