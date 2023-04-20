Які квіти у травні посадити на дачі та в саду — корисні поради

Жінка вирощує квіти у себе в саду. Фото: pexels.com

Пишна і квітуча клумба — найзатишніший куточок та обов'язковий атрибут для кожної дачі або приватного будинку, який дарує гармонію і радість душі. Багато українців щороку намагаються творити цю магію на своїх ділянках.

Щоб барвисті квіти та їх духмяний аромат радували вас увесь сезон, пропонуємо дізнатися, які квіткові культури слід посадити саме в травні.

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Китайська айстра — однорічна

Пізні сорти цієї ефектної квітки висаджують наприкінці квітня-початку травня, коли температура повітря стабільно буде не нижче 10 градусів.

Щоб засіяти однорічну айстру у відкритий ґрунт необхідно:

розпушену грядку засіяти насінням;

зверху присипте ґрунтом;

обережно полийте настояною водою, бажано щоб вона не була холодною.

Досвідчені садівники рекомендують накривати засіяну ділянку плівкою до появи перших сходів.

Після того як з'являться сіянці з 4-5 справжніми листочками, їх потрібно прорідити та найбільш міцні пересадити на іншу ділянку.

Китайська айстра, що зацвіте влітку. Фото: google.com

Гладіолус

Саме початок травня — найкращий час для висаджування цибулин гладіолусів. Щоб гладіолуси радували вас гарними та яскравими квітами, обирайте для них сонячне місце.

Перед посадкою цибулини треба підготувати: очистити від лусочок і пів години витримати в розчині марганцю.

Садимо гладіолуси:

робимо лунку глибиною, яка дорівнює трьом діаметрам цибулини;

садимо паростком вгору;

присипаємо землею;

поливаємо.

Коли саджати гладіолуси. Фото: google.com

Космидиум — однорічна

У травні можна висадити цю яскраву однорічну рослину, тоді вже у другій половині літа вона квітнутиме. Можна робити маленькі акуратні клумбочки. Квіти не потребують особливого догляду.

Висівають космідіум, заглиблюючи на 0,5 см в ґрунт. Між рослинами бажано витримувати відстань не менше 15 см.

Які квіти можна саджати у відкритий ґрунт. Космидиум. Фото: google.com

Лілійник

Дуже гарні квіти, які нагадують водяні лілії. Вони стануть справжньою прикрасою будь-якого саду. Висаджувати їх потрібно саме у першій половині травня.

Лілійники добре переносять тінь, але краще забезпечити їм достатню кількість світла. До ґрунту рослини не вимогливі — завдяки своїй потужній кореневій системі вони знайдуть собі потрібну порцію вологи.

Посадковий матеріал потрібно за кілька годин до посадки в ґрунт замочити у воді або сильно розведеному мінеральному добриві, щоб коріння набрякло й ожило, і тоді ви відразу побачите, які з корінців слід акуратно видалити.

Спеціалісти радять садити лілійник таким чином:

вирийте лунку завглибшки до 30 см для кожного корінця;

висаджуйте майбутні кущики з достатньою відстанню (розростуться до 50-70 см у діаметрі);

у кожну ямку насипте гіркою суміш піску, торфу і перегною, додайте золу з суперфосфатом або калійно-фосфорне добриво;

опустіть коріння в ямку, розподіліть їх по горбку, щоб під корінням не залишалося порожнин, засипте ямку ґрунтом, але не повністю;

добре ущільніть навколо рослини ґрунт;

рясно полийте, наповнюючи водою ямку вщерть (якщо вода швидко всмокталася, значить, ви погано ущільнили ґрунт, тому підсипте зверху сухої землі та ущільніть її ще раз);

насипте ґрунт до країв ямки.

Порада: дуже важливо, щоб коренева шийка лілійнику перебувала на глибині не більше 2-3 см.

Як правильно садити лілійник. Фото: google.com

Амарант — однорічна

Ця рослина має яскраво-червоні та жовті бутони. Садові амаранти зазвичай доростають до 40-70 см у висоту.

Важливо при посадці дотримуватися відстані до 30 см. Також після перших сходів прорідіть грядку і пересадіть більш міцні саджанці на окрему ділянку.

Насіння висаджують по одній насінині в борозенки у вологому ґрунті та закладають на глибину 1,5 см. Для зручності можна змішати дрібне насіння з піском або тирсою в пропорції 1:20 – так легше сіяти.

Посадка амаранту на дачі. Фото: google.com

Гіпсофіла — багаторічник

Ця прекрасна рослина, яка росте кустарним способом, перетворить ваші клумби на дивовижні хмаринки. Досить засіяти клумбу один раз, щоб на кілька років забути про флористику.

Гіпсофіла — польова рослина висотою в 80 см оптимальна схема посадки для такої квітки — 60х80 см.

Коли саджати гіпсофілу в саду. Фото: google.com

Чорнобривці

Одні з найпопулярніших квітів, які, крім свого яскравого і привабливого зовнішнього вигляду, мають ще одну корисну якість — відлякують нематод.

Єдина умова для їх вдалого вирощування — освітлене сонцем місце.

Чорнобривцям підходить будь-який ґрунт, навіть глинистий, а доглядати за ними довго не потрібно — засійте у відкритий ґрунт, полийте і чекайте сходів.

Коли та як саджати чорнобривці. Фото: google.com

Півонія — багаторічник

Якщо правильно висадити півонії, вони радуватимуть вас щонайменше 10 років. Півонії не капризні: восени досить видалити їх надземну частину. Прикривати або укутувати від заморозків рослини не потрібно, щоб навесні не пошкодити паростки.

Півонії — рослини світлолюбні, тому висаджувати їх потрібно на сонячних місцях, але можливе і вирощування в півтіні.

Як садити півонії:

обов'язково розпушіть землю: у ямі не повинно бути великих грудок, які можуть пошкодити коріння;

поставте рослину в ґрунт так, щоб бруньки відновлення були заглиблені не більше ніж на 3-4 см за умови вирощування на суглинках і не більше ніж на 5-6 см на піщаних ґрунтах.

Як виростити півонії на дачі. Фото: google.com

Волошка

Такі квіти бувають не тільки синього кольору, але і білого, блакитного або рожевого. Вони розмножуються самосівом, тому, одного разу висадивши насіння в грядку, ви надовго забудете про оновлення клумби.

Для того, щоб висадити волошки, досить посіяти їх у відкритий ґрунт і полити. Рослини не вимагають вологи, тому цвітуть навіть в посуху.

Чи можна виростити волошки в саду. Фото: google.com

Настурція

Для злегка затінених ділянок відмінно підходить плетиста, любляча свободу настурція. Вона швидко розростається, тому її слід висаджувати в місцях з великим об'ємом вільного ґрунту.

Для того, щоб кущик настурції якомога довше зберігав свою форму і розмір, її поміщають в горщик або невеликий контейнер.

Велике насіння настурції сіють просто у відкритий ґрунт у середині або наприкінці травня, коли пройдуть останні заморозки. У лунки глибиною до двох сантиметрів, розташовані на відстані 25-30 см одна від одної, садять насіння настурції гніздовим способом — по 3-4 штуки в ямку.

Коли садити настурцію. Фото: google.com

Жоржина — багаторічник

Прекрасно підходить і для індивідуальних посадок, і для групових композицій і навіть для створення пишних масивів. Вони люблять добре освітлені ділянки сонцем, але захищені від вітру.

Жоржини зацвітають ближче до кінця літа, тому клумби можна доповнити більш низькими рослинами.

Як садити жоржини в травні. Фото: google.com

Імопея

Імопея обожнює опори та володіє підвищеною цупкістю, тому вона запросто може "накинутися" на будь-який предмет, що стоїть поруч — лавку, дерево, ріг будинку. Ці красиві квіти з великими бутонами люблять сонячне світло та органічні добрива.

Можна висівати насіння прямо у відкритий ґрунт, минаючи розсадний період. Роблять це в кінці травня після заморозків, вибравши для посадки сонячну і безвітряну ділянку. Іпомеї потрібен слабокислий ґрунт і гарний дренаж.

Які квіти посадити в травні: Імопея. Фото: google.com

Які ще квіти можна посіяти в травні у відкритий ґрунт: список

Окрім вищеперерахованих, для посіву у відкритий ґрунт в останній місяць весни підходять такі квіткові культури:

агератум;

гвоздика периста (багаторічна);

гіпсофіла;

годеция;

запашний горошок;

календула;

маргаритка;

соняшник (декоративний);

ехінацея;

іриси;

канни;

хости.

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