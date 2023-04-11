Як доглядати за орхідеєю у квітні — корисні поради

Як доглядати за орхідеєю. Фото: es.dreamstime.com

Ця екзотична квітка вже давно стала популярною прикрасою будинків, квартир та офісів. Орхідеї гіпоалергенні та ідеально вписуються в будь-який інтер’єр. Та щоб рослина квітнула й радувала око, їй потрібен правильний догляд, особливо навесні.

Про деякі важливі нюанси догляду за орхідеєю розповіла квітникарка з TikTok "Світ орхідей".

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Що обов'язково треба зробити для орхідеї у квітні

Як пояснює експертка, саме у другий місяць весни в нашій кліматичній зоні починається "активне" сонце. Таке сонячне світло небезпечне для рослини. Попри усю свою масивність та м'ясистість листя орхідеї дуже швидко отримують опіки й можуть пожовтіти.

Погана новина в тому, що листя з опіками вилікувати вже не вдасться — тільки видалити або залишити, проте естетично квітка втратить свою привабливість.

Щоб з вашою квіткою не сталося теж саме, що і на фото вище, вікно треба буде затіняти. Найкраще за допомогою світлих ролетів, які пропускають світло, але не сонячні промені.

Можна так само притінити на весінньо-літній період за допомогою паперу, закріпленому на склі. Папір варто розмістити на ту частину вікна, через яку проникає сонце, коли повернуте у ваш бік.

Також можна спробувати організувати стелаж для квітів зі штучним освітленням, якщо є така змога.

Як розташувати орхідею, щоб вберегти її від сонця

Квітникарі у Facebook-пабліку IAROS рекомендують орхідею тримати влітку на північно-західних вікнах, а взимку — на південних. У такому положенні баланс освітлення буде ідеальним і безпечним.

До речі, найбільш тіньовитривалими з усіх орхідей є як раз фаленопсиси, які можуть змиритися з умовами вікон північної орієнтації.

Як правильно поливати орхідею

Орхідеї потребують частішого поливання саме у весняно-літній період. Це потрібно робити не рідше ніж один раз на п'ять днів.

Важливо дотримуватися правильної температури води для поливу — вона не має бути нижчою за кімнатну температуру.

Також ці квіти не люблять жорстку воду, тому краще користуватися відстояною.

Існує кілька способів поливання орхідей:

поливання з лійки субстрату;

занурення горщика з водою у теплу воду. Через годину квітку виймають і дають зайвій воді стекти;

поливання під душем. Цей спосіб найбільше нагадує поливання квітки в природному середовищі існування — тропічних джунглях, але це категорично протипоказано, якщо орхідея цвіте.

Зрозуміти, що рослина потребує поливу, можна також по її листю: яскраво-зелений колір свідчить про те, що з поливом усе добре. Крім того, якщо орхідеї бракує води, горщик стає особливо легким.

Загалом листя орхідей бажано протирати часто і регулярно, особливо молодих: це сприяє їхньому росту.

Чому гниє коріння та як цьому запобігти

Через те, що орхідея вбирає вологу тільки за денного світла, поливати її необхідно у першій половині дня. В іншому разі коріння квітки можуть почати гнити.

Щоб поливання не нашкодило орхідеї, в кожному горщику має бути дренаж. Якщо ж квітку залили, її потрібно якомога швидше пересадити у сухий субстрат, попередньо обрізавши коріння, яке підгниває. Багато експертів радять обробити місця зрізів антисептиком. Після пересадження квітку не рекомендують поливати протягом місяця.

Як доглядати за орхідеями під час цвітіння

Коли рослина почне цвісти, вам необхідно підтримати її та виконати кілька простих правил:

поливати теплою водою (не гарячіше за 35°);

після поливу треба видалити вологу з основи квітки, аби вона не почала гнити;

не варто пересаджувати квітку в момент цвітіння;

використовуйте добрива призначені саме для вашого виду орхідеї.

Важливо: в залежності від виду орхідеї, догляд може відрізнятися. Наприклад, одна квітка потребує більше вологи, а інша – сонця.

Як правильно підживлювати орхідею, щоб вона квітнула

Орхідея — це та рослина, яка обожнює достатньо високу концентрацію добрива у ґрунті. І це стосується усіх сортів.

Проте для цих культур підходять лише спеціальні, призначені саме для орхідей добрива. Використовувати добрива, призначені для інших росли, не варто — це може зашкодити орхідеї.

Можна підживлювати рослину за такою схемою:

1 раз на місяць;

кожні 3 тижні у стандартній дозі;

2 рази на місяць зменшеною наполовину кількістю добрив.

Важливо: підживлення вносять не весь рік, а в місяці активного розвитку, цвітіння.

Є два основні види добрив — під корінь та спреї. Їх можна використовувати разом або по черзі, слід обов’язково дотримуватися рекомендацій застосування, вказаних на упаковках.

Нагадаємо, ми писали, які квіти садити у квітні та як правильно це робити. Прості рекомендації допоможуть виростити пишні рослини.

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