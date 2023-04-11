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Будет цвести весь год: что обязательно нужно сделать с орхидеей в апреле

11 апреля 2023 11:15
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как ухаживать за орхидеей в апреле — полезные советы
Как ухаживать за орхидеей. Фото: es.dreamstime.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Этот экзотический цветок уже давно стал популярным украшением домов, квартир и офисов. Орхидеи гипоаллергенны и идеально вписываются в любой интерьер. Но чтобы растение цвело и радовало глаз, ему нужен правильный уход, особенно весной.

О некоторых важных нюансах ухода за орхидеей рассказала цветочница из TikTok "Мир орхидей".

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Что обязательно нужно сделать для орхидеи в апреле

Как объясняет эксперт, именно во второй месяц весны в нашей климатической зоне начинается "активное" солнце. Такой солнечный свет опасен для растения. При всей своей массивности и мясистости листья орхидеи очень быстро получают ожоги и могут пожелтеть.

Плохая новость в том, что листья с ожогами вылечить уже не удастся — только удалить или оставить, однако эстетически цветок потеряет свою привлекательность.

Как выглядит ожог в орхидее

Чтобы с вашим цветком не произошло то же самое, что и на фото выше, окно нужно будет затенять. Лучше всего с помощью светлых роллетов, пропускающих свет, но не солнечных лучей.

Можно также притенить на весенне-летний период с помощью бумаги, закрепленной на стекле. Бумага следует разместить на ту часть окна, через которую проникает солнце, когда повернуто в вашу сторону.

Как ухаживать за орхидеей весной

Также можно попытаться организовать стеллаж для цветов с искусственным освещением, если есть такая возможность.

Как расположить орхидею, чтобы уберечь ее от солнца

Цветоводы в Facebook -паблике IAROS рекомендуют орхидею держать летом на северо-западных окнах, а зимой — на южных. В таком положении баланс освещения будет идеальным и безопасным.

Кстати, наиболее теневыносливыми из всех орхидей являются как раз фаленопсисы, которые могут смириться с условиями окон северной ориентации.

Какое окно лучше подойдет для орхидеи

Как правильно поливать орхидею

Орхидеи нуждаются в более частой поливе именно в весенне-летний период. Это нужно делать не реже одного раза в пять дней.

Важно соблюдать правильную температуру воды для полива — она не должна быть ниже комнатной температуры.

Также эти цветы не любят жесткую воду, поэтому лучше пользоваться отстоянием.

Существует несколько способов поливки орхидей:

  • поливка из лейки субстрата;
  • погружение горшка с водой в теплую воду. Через час цветок вынимают и дают излишней воде стечь;
  • поливка под душем. Этот способ больше всего напоминает полив цветка в природной среде обитания — тропических джунглях, но это категорически противопоказано, если орхидея цветет.

Понять, что растение нуждается в поливе, можно также по его листьям: ярко-зеленый цвет свидетельствует, что с поливом все хорошо. Кроме того, если орхидеи не хватает воды, горшок становится особенно лёгким.

В общем, листья орхидей желательно протирать часто и регулярно, особенно молодых: это способствует их росту.

Почему гниют корни и как это предотвратить

Поскольку орхидея впитывает влагу только при дневном свете, поливать ее необходимо в первой половине дня. В противном случае корни цветка могут начать гнить.

Чтобы полив не навредил орхидеи, в каждом горшке должен быть дренаж. Если цветок залили, его нужно как можно быстрее пересадить в сухой субстрат, предварительно обрезав подгнивающие корни. Многие эксперты советуют обработать места срезов антисептиком. После пересадки цветок не рекомендуют поливать в течение месяца.

Как правильно поливать орхидею

Как ухаживать за орхидеями во время цветения

Когда растение начнет цвести, вам необходимо поддержать его и выполнить несколько простых правил:

  • поливать теплой водой (не горячее 35°);
  • после полива надо удалить влагу из основы цветка, чтобы она не начала гнить;
  • не следует пересаживать цветок в момент цветения;
  • используйте удобрения предназначенные именно для вашего вида орхидеи.

Важно: в зависимости от вида орхидеи уход может отличаться. Например, один цветок требует больше влаги, а другой — солнца.

Как ухаживать за орхидеями во время цветения

Как правильно подкармливать орхидею, чтобы она цвела

Орхидея — это растение, которое обожает достаточно высокую концентрацию удобрения в почве. И это касается всех видов.

Однако для этих культур подходят только специальные, предназначенные именно для орхидей удобрения. Использовать удобрения, предназначенные для других растений, не стоит — это может повредить орхидеи.

Можно подкармливать растение по следующей схеме:

  • 1 раз в месяц;
  • каждые 3 недели в стандартной дозе;
  • 2 раза в месяц уменьшенным наполовину количеством удобрений.

Важно: подкормки вносят не весь год, а в месяцы активного развития, цветения.

Есть два основных вида удобрений — под корень и спреи. Их можно использовать вместе или поочередно, следует обязательно соблюдать рекомендации применения, указанные на упаковках.

Как удобрять орхидею

 

Напомним, мы писали, какие цветы сажать в апреле и как правильно это делать. Простые рекомендации помогут вырастить пышные растения.

Также мы рассказывали, как легко вырастить пышные хризантемы из семян. Эксперты рассказали, как правильно выращивать одни из самых популярных цветов.

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