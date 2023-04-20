Какие цветы в мае посадить на даче и в саду — полезные советы

Женщина выращивает цветы у себя в саду. Фото: pexels.com

Пышная и цветущая клумба — самый уютный уголок и обязательный атрибут для каждой дачи или частного дома, дающего гармонию и радость души. Многие украинцы каждый год пытаются творить эту магию на своих участках.

Чтобы красочные цветы и их ароматный аромат радовали вас весь сезон, предлагаем узнать, какие цветочные культуры следует посадить именно в мае.

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Китайская астра — однолетний

Поздние сорта этого эффектного цветка высаживают в конце апреля-начале мая, когда температура воздуха будет не ниже 10 градусов.

Чтобы засеять однолетнюю астру в открытый грунт необходимо:

разрыхленную грядку засеять семенами;

сверху присыпьте грунтом;

осторожно полейте настоянной водой, желательно, чтобы она не была холодной.

Опытные садоводы рекомендуют накрывать засеянный участок пленкой до появления первой лестницы.

После того как появятся сеянцы с 4-5 настоящими листочками, их нужно проредить и прочно пересадить на другой участок.

Китайская астра, зацветающая летом. Фото: google.com

Гладиолус

Самое начало мая — лучшее время для высадки луковиц гладиолусов. Чтобы гладиолусы радовали вас красивыми цветами, выбирайте для них солнечное место.

Перед посадкой луковицы нужно подготовить: очистить от чешуек и полчаса выдержать в растворе марганца.

Садим гладиолусы:

делаем лунку глубиной, равную трем диаметрам луковицы;

сажаем ростком вверх;

присыпаем землей;

поливаем.

Когда сажать гладиолусы. Фото: google.com

Космидиум — однолетний

В мае можно высадить это яркое однолетнее растение, тогда уже во второй половине лета оно будет цвести. Можно делать маленькие аккуратные клумбочки. Цветы не нуждаются в особом уходе.

Высевают космидиум, углубляя на 0,5 см в грунт. Между растениями желательно выдерживать расстояние не менее 15 см.

Какие цветы можно сажать в открытую почву. Космидиум. Фото: google.com

Лилейник

Очень красивые цветы, напоминающие водяные лилии. Они станут настоящим украшением любого сада. Высаживать их нужно именно в первой половине мая.

Лилейники хорошо переносят тень, но лучше обеспечить им достаточное количество света. К почве растения не требовательны — благодаря своей мощной корневой системе они найдут себе нужную порцию влаги.

Посадочный материал нужно за несколько часов до посадки в почву замочить в воде или сильно разбавленном минеральном удобрении, чтобы корни набухли и ожили, и тогда вы сразу увидите, какие из корешков следует аккуратно удалить.

Для каждого будущего куста выройте отдельную лунку глубиной до 30 см. Выдерживайте достаточное расстояние, ведь когда кустики разрастутся до 50-70 см в диаметре, им не должно быть тесно.

В каждую ямку насыпьте горькой смесь песка, торфа и перегноя, добавьте золу с суперфосфатом или калийно-фосфорное удобрение, опустите корни в ямку, распределите их по бугорку, чтобы под корнями не оставалось полостей, засыпьте ямку грунтом, но не полностью.

Далее, придерживая растение одной рукой, хорошо уплотните вокруг нее почву, обильно полейте, наполняя водой ямку до отказа (если вода быстро всосалась, значит вы плохо уплотнили почву, поэтому подсыпьте сверху сухой земли и уплотните ее еще раз), и только теперь насыпьте почву к краям ямки.

Очень важно, чтобы корневая шейка лилейника находилась на глубине не более 2-3 см.

Как правильно сажать лилейник. Фото: google.com

Амарант — однолетний

Растение украсит сад алыми и желтыми бутонами. Садовые амаранты обычно дорастают до 40-70 см в высоту.

Высаживая такое растение, выдерживайте расстояние до 30 см или после первой лестницы прорежьте грядку и пересадите более крепкие саженцы на отдельный участок.

Семена высаживают по одному семену в бороздки во влажной почве и закладывают на глубину 1,5 см. Для удобства можно смешать мелкие семена с песком или опилками в пропорции 1:20 – так легче сеять.

Посадка амаранта на даче. Фото: google.com

Гипсофила – многолетник

Красивое белое облако с цветами, которое растет кустарным способом. Это многолетник, поэтому достаточно засеять клумбу один раз, чтобы на несколько лет забыть о флористике.

Гипсофила — полевое растение высотой в 80 см оптимальная схема посадки для такого цветка — 60х80 см.

Когда сажать гипсофилу в саду. Фото: google.com

Чернобрывцы

Одни из самых популярных цветов, кроме своего яркого и привлекательного внешнего вида, имеют еще одно полезное качество — отпугивают нематод.

Единственное условие для их удачного выращивания — освещенное солнцем место.

Бархатцам подходит любой грунт, даже глинистый, а ухаживать за ними долго не нужно — засейте в открытый грунт, полейте и ждите лестницы.

Когда и как сажать чернобрывцы. Фото: google.com

Пион — многолетник

Если правильно высадить пионы, они будут радовать вас не менее 10 лет. Пионы не капризны: осенью достаточно удалить их надземную часть. Прикрывать или укутывать от заморозков растения не нужно, чтобы весной не повредить ростки.

Пионы — растения светолюбивые, поэтому высаживать их нужно на солнечных местах, но возможно и выращивание в полутени.

Как сажать пионы:

обязательно разрыхлите землю: в яме не должно быть больших комков, которые могут повредить корни;

поставьте растение в почву так, чтобы почки восстановления были углублены не более чем на 3-4 см при выращивании на суглинках и не более чем на 5-6 см на песчаных почвах.

Как вырастить пионы на даче | Фото: google.com

Василек

Такие цветы бывают не только синего цвета, но и белого, голубого или розового цвета. Они размножаются самосевом поэтому однажды высадив семена в грядку, вы надолго забудете об обновлении клумбы.

Для того чтобы высадить васильки, достаточно посеять их в открытый грунт и полить. Растения не требуют влаги, потому цветут даже в засуху.

Можно ли вырастить васильки в саду. Фото: google.com

Настурция

Для слегка затененных участков отлично подходит плетистая, любящая свободу настурция. Она быстро разрастается, поэтому ее следует высаживать в местах с большим объемом свободного грунта.

Для того чтобы кустик настурции как можно дольше сохранял свою форму и размер, ее помещают в горшок или небольшой контейнер.

Большие семена настурции сеют прямо в открытую почву в середине или конце мая, когда пройдут последние заморозки. В лунки глубиной до двух сантиметров, расположенные на расстоянии 25-30 см друг от друга, сажают семена настурции гнездовым способом — по 3-4 штуки в ямку.

Когда сажать настурцию. Фото: google.com

Георгина — многолетник

Прекрасно подходит и для индивидуальных посадок, и для групповых композиций, и даже для создания пышных массивов. Они любят хорошо освещенные участки солнцем, но защищены от ветра.

Георгины зацветают ближе к концу лета, поэтому клумбы можно дополнить более низкими растениями.

Как сажать георгины в мае. Фото: google.com

Имопея

Имопея обожает опоры и обладает повышенной плотностью, поэтому она запросто может "наброситься" на любой предмет, стоящий рядом — скамейку, дерево, угол дома. Эти красивые цветы с большими бутонами любят солнечный свет и органические удобрения.

Можно высевать семена прямо в открытый грунт, минуя рассадный период. Делают это в конце мая после заморозков, выбрав для посадки солнечный и безветренный участок. Ипомеи нужна слабокислая почва и хороший дренаж.

Какие цветы посадить в мае? Фото: google.com

Какие еще цветы можно посеять в мае в открытую почву: список

Кроме вышеперечисленных, для посева в открытую почву в последний месяц весны подходят такие цветочные культуры:

агератум;

гвоздика перистая (многолетняя);

гипсофила;

годеция;

душистый горошек;

календула;

маргаритка;

подсолнечник (декоративный);

ехинацея;

ирисы;

канны;

хосты.

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