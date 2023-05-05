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Посадіть цю рослину у саду та на городі, і шкідники зникнуть назавжди

5 травня 2023 12:55
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Що посадити на городі, щоб позбутися шкідників — справжня рослина-захисник
Роботи на городі та в саду. Фото: pexels.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Ця рослина дуже популярна в Україні, її можна побачити мало не біля кожної присадибної ділянки. Та не всім відомо, що саме ці барвисті та духмяні кущики можуть захистити майбутній урожай від шкідників — це квіти чорнобривці. 

Розповідаємо, чому чорнобривці необхідні на кожному городі, якими властивостями володіють квіти та де їх краще висадити. 

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Чим корисні чорнобривці в саду та на городі

Досвідчені садівники та городники обожнюють чорнобривці і на це є багато причин: 

  • квіти здатні захищати ґрунт від ерозії;
  • завдяки густому листю та сильній кореневій системі зберігають у ґрунті вологу;
  • можуть покращувати структуру ґрунту і збагачувати її поживними речовинами;
  • можуть покращувати зростання овочів і їх якість;
  • овочі, посаджені після чорнобривців, будуть більш міцними та здоровими;
  • з чорнобривців отримують хороше органічне добриво і компост;
  • квіти застосовують як мульчу. 

Тиофен — ароматична речовина, що міститься в рослині, пригнічує ріст деяких рослин. Чорнобривці допомагають позбутися від таких злісних бур’янів, як пирій повзучий, хвощ, портулак городній.

 

Чим корисні чорнобривці в саду та на городі
Чорнобривці на городі — користь. Фото: google.com

Від яких шкідників захищають чорнобривці 

Чорнобривці не тільки корисні для ґрунту — це рослина-захисник від хвороб, шкідників та навіть гризунів. 

Чорнобривці знезаражують ґрунт від грибів, що викликають фузаріоз. Своїм запахом квіти відлякують клопів, попелицю та бліх. 

Огірки чорнобривці захищатимуть від попелиці. А капусту — від совки, капустяних біланів. Цибулю ці квіти охороняють від цибулевої мухи, а полуницю — від суничного довгоносика.

Чорнобривці відомі своєю здатністю захищати врожай від фітофтори — одного з найпоширеніших захворювань томатів. 

Також запах дуже не подобається колорадському жукові, тож висадивши чорнобривці між грядками картоплі, можна без хімії, захистити город. 

Причому, пахне не тільки сама рослина, але і його коріння. А цей запах відлякує дротяників, вовчка, нематоду. 

До речі, цей запах відлякує мух та комарів, тож пучки чорнобривців можна розвішувати біля вікон або висаджувати горщики на терасі. 

Чорнобривці можна і потрібно висаджувати:

  • біля фруктових дерев;
  • поряд з грядками картоплі;
  • моркви;
  • селери;
  • капусти;
  • цибулі;
  • полуниці;
  • огірків;
  • помідорів;
  • перців;
  • троянд;
  • флоксів;
  • гладіолусів тощо.

Тож, якщо ви ще не посадили чорнобривці у своєму саду чи городі, то, можливо, варто задуматися про це.

Розсаджуючи чорнобривці поряд з рослинами, виходить, що шкідників на них не виявляється або ж, якщо вони й з’являються, то не масовим нашестям.

 

Від яких шкідників захищають чорнобривці
Чорнобривці захищають від шкідників. Фото: shutterstock.com

Як захистити город від шкідників за допомогою чорнобривців

Щоб захистити сад та город від шкідників, у першу чергу, слід висадити чорнобривці по периметру грядок або в міжряддя посадок.

Для захисту рослин можна також застосовувати відвар або настій сухих квіток і листочків чорнобривців. Ним обприскують овочеві та квіткові культури, дезінфікують цибульні (гладіолуси), поливають квіткову розсаду для захисту від "чорної ніжки".

Для приготування настою використовують лише наземну частину, зібрану в період цвітіння.

Готується настій таким чином: 

  • подрібненими чорнобривцями  наповнюють половину відра;
  • далі необхідно залити гарячою водою (50-60 градусів не більше);
  • настій має настоятися дві доби;
  • далі його проціджують й додають воду до об’єму 10 л.;
  • можна наливати в пульверизатор та обприскувати рослини. 

Восени чорнобривці виривають із корінням і розкладають на городі. Приорані квіти та стебла відлякують багато шкідників, які збиралися зимувати на вашій ділянці.

 

Як захистити город від шкідників за допомогою чорнобривців
Чорнобривці — захисники городу. Фото: google.com

 

Нагадаємо, ми писали, які квіткові культури слід посадити саме в травні, щоб барвисті квіти та їх духмяний аромат радували вас увесь сезон. 

Також ми розповідали, які овочі та зелень слід обов'язково висадити у травні, щоб встигнути зібрати урожай.

Радимо дізнатися, які овочі варто садити поруч на грядці, щоб отримати рекордний урожай, а які овочі у жодному разі не можна садити поруч — урожай буде зіпсований. 

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