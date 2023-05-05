Що посадити на городі, щоб позбутися шкідників — справжня рослина-захисник

Роботи на городі та в саду. Фото: pexels.com

Ця рослина дуже популярна в Україні, її можна побачити мало не біля кожної присадибної ділянки. Та не всім відомо, що саме ці барвисті та духмяні кущики можуть захистити майбутній урожай від шкідників — це квіти чорнобривці.

Розповідаємо, чому чорнобривці необхідні на кожному городі, якими властивостями володіють квіти та де їх краще висадити.

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Чим корисні чорнобривці в саду та на городі

Досвідчені садівники та городники обожнюють чорнобривці і на це є багато причин:

квіти здатні захищати ґрунт від ерозії;

завдяки густому листю та сильній кореневій системі зберігають у ґрунті вологу;

можуть покращувати структуру ґрунту і збагачувати її поживними речовинами;

можуть покращувати зростання овочів і їх якість;

овочі, посаджені після чорнобривців, будуть більш міцними та здоровими;

з чорнобривців отримують хороше органічне добриво і компост;

квіти застосовують як мульчу.

Тиофен — ароматична речовина, що міститься в рослині, пригнічує ріст деяких рослин. Чорнобривці допомагають позбутися від таких злісних бур’янів, як пирій повзучий, хвощ, портулак городній.

Чорнобривці на городі — користь. Фото: google.com

Від яких шкідників захищають чорнобривці

Чорнобривці не тільки корисні для ґрунту — це рослина-захисник від хвороб, шкідників та навіть гризунів.

Чорнобривці знезаражують ґрунт від грибів, що викликають фузаріоз. Своїм запахом квіти відлякують клопів, попелицю та бліх.

Огірки чорнобривці захищатимуть від попелиці. А капусту — від совки, капустяних біланів. Цибулю ці квіти охороняють від цибулевої мухи, а полуницю — від суничного довгоносика.

Чорнобривці відомі своєю здатністю захищати врожай від фітофтори — одного з найпоширеніших захворювань томатів.

Також запах дуже не подобається колорадському жукові, тож висадивши чорнобривці між грядками картоплі, можна без хімії, захистити город.

Причому, пахне не тільки сама рослина, але і його коріння. А цей запах відлякує дротяників, вовчка, нематоду.

До речі, цей запах відлякує мух та комарів, тож пучки чорнобривців можна розвішувати біля вікон або висаджувати горщики на терасі.

Чорнобривці можна і потрібно висаджувати:

біля фруктових дерев;

поряд з грядками картоплі;

моркви;

селери;

капусти;

цибулі;

полуниці;

огірків;

помідорів;

перців;

троянд;

флоксів;

гладіолусів тощо.

Тож, якщо ви ще не посадили чорнобривці у своєму саду чи городі, то, можливо, варто задуматися про це.

Розсаджуючи чорнобривці поряд з рослинами, виходить, що шкідників на них не виявляється або ж, якщо вони й з’являються, то не масовим нашестям.

Чорнобривці захищають від шкідників. Фото: shutterstock.com

Як захистити город від шкідників за допомогою чорнобривців

Щоб захистити сад та город від шкідників, у першу чергу, слід висадити чорнобривці по периметру грядок або в міжряддя посадок.

Для захисту рослин можна також застосовувати відвар або настій сухих квіток і листочків чорнобривців. Ним обприскують овочеві та квіткові культури, дезінфікують цибульні (гладіолуси), поливають квіткову розсаду для захисту від "чорної ніжки".

Для приготування настою використовують лише наземну частину, зібрану в період цвітіння.

Готується настій таким чином:

подрібненими чорнобривцями наповнюють половину відра;

далі необхідно залити гарячою водою (50-60 градусів не більше);

настій має настоятися дві доби;

далі його проціджують й додають воду до об’єму 10 л.;

можна наливати в пульверизатор та обприскувати рослини.

Восени чорнобривці виривають із корінням і розкладають на городі. Приорані квіти та стебла відлякують багато шкідників, які збиралися зимувати на вашій ділянці.

Чорнобривці — захисники городу. Фото: google.com

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