Що посадити на городі, щоб позбутися шкідників — справжня рослина-захисник

Посадіть цю рослину у саду та на городі, і шкідники зникнуть назавжди
Ця рослина дуже популярна в Україні, її можна побачити мало не біля кожної присадибної ділянки. Та не всім відомо, що саме ці барвисті та духмяні кущики можуть захистити майбутній урожай від шкідників — це квіти чорнобривці.
Розповідаємо, чому чорнобривці необхідні на кожному городі, якими властивостями володіють квіти та де їх краще висадити.
Чим корисні чорнобривці в саду та на городі
Досвідчені садівники та городники обожнюють чорнобривці і на це є багато причин:
- квіти здатні захищати ґрунт від ерозії;
- завдяки густому листю та сильній кореневій системі зберігають у ґрунті вологу;
- можуть покращувати структуру ґрунту і збагачувати її поживними речовинами;
- можуть покращувати зростання овочів і їх якість;
- овочі, посаджені після чорнобривців, будуть більш міцними та здоровими;
- з чорнобривців отримують хороше органічне добриво і компост;
- квіти застосовують як мульчу.
Тиофен — ароматична речовина, що міститься в рослині, пригнічує ріст деяких рослин. Чорнобривці допомагають позбутися від таких злісних бур’янів, як пирій повзучий, хвощ, портулак городній.
Від яких шкідників захищають чорнобривці
Чорнобривці не тільки корисні для ґрунту — це рослина-захисник від хвороб, шкідників та навіть гризунів.
Чорнобривці знезаражують ґрунт від грибів, що викликають фузаріоз. Своїм запахом квіти відлякують клопів, попелицю та бліх.
Огірки чорнобривці захищатимуть від попелиці. А капусту — від совки, капустяних біланів. Цибулю ці квіти охороняють від цибулевої мухи, а полуницю — від суничного довгоносика.
Чорнобривці відомі своєю здатністю захищати врожай від фітофтори — одного з найпоширеніших захворювань томатів.
Також запах дуже не подобається колорадському жукові, тож висадивши чорнобривці між грядками картоплі, можна без хімії, захистити город.
Причому, пахне не тільки сама рослина, але і його коріння. А цей запах відлякує дротяників, вовчка, нематоду.
До речі, цей запах відлякує мух та комарів, тож пучки чорнобривців можна розвішувати біля вікон або висаджувати горщики на терасі.
Чорнобривці можна і потрібно висаджувати:
- біля фруктових дерев;
- поряд з грядками картоплі;
- моркви;
- селери;
- капусти;
- цибулі;
- полуниці;
- огірків;
- помідорів;
- перців;
- троянд;
- флоксів;
- гладіолусів тощо.
Тож, якщо ви ще не посадили чорнобривці у своєму саду чи городі, то, можливо, варто задуматися про це.
Розсаджуючи чорнобривці поряд з рослинами, виходить, що шкідників на них не виявляється або ж, якщо вони й з’являються, то не масовим нашестям.
Як захистити город від шкідників за допомогою чорнобривців
Щоб захистити сад та город від шкідників, у першу чергу, слід висадити чорнобривці по периметру грядок або в міжряддя посадок.
Для захисту рослин можна також застосовувати відвар або настій сухих квіток і листочків чорнобривців. Ним обприскують овочеві та квіткові культури, дезінфікують цибульні (гладіолуси), поливають квіткову розсаду для захисту від "чорної ніжки".
Для приготування настою використовують лише наземну частину, зібрану в період цвітіння.
Готується настій таким чином:
- подрібненими чорнобривцями наповнюють половину відра;
- далі необхідно залити гарячою водою (50-60 градусів не більше);
- настій має настоятися дві доби;
- далі його проціджують й додають воду до об’єму 10 л.;
- можна наливати в пульверизатор та обприскувати рослини.
Восени чорнобривці виривають із корінням і розкладають на городі. Приорані квіти та стебла відлякують багато шкідників, які збиралися зимувати на вашій ділянці.
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