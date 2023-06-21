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Никогда это не давайте взаймы, чтобы не навлечь беду: список запрещенных предметов

21 июня 2023 22:36
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эти вещи нельзя занимать ни при каких обстоятельствах — список
В гости пришла назойливая соседка. Фото: depositphotos
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Часто соседи — это больше, чем просто жизнь рядом. Это люди, готовые прийти на помощь от мелочных дел к важным вопросам. К ним мы нередко обращаемся, например, когда нам нужен молоток или когда не хватило муки на блинчики. Однако как отмечают специалисты, есть вещи, которые ни при каких обстоятельствах нельзя давать взаймы, ведь можно навлечь беду и неприятности.

Какие предметы нельзя отдавать и давать взаймы соседям, близким, друзьям и даже родственникам, рассказываем далее в материале.

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Список вещей, которые нельзя никому занимать:

1. Деньги

Особенно опасно одалживать деньги в ночь на понедельник перед большим праздником или в день рождения ребенка. Есть риск столкнуться с постоянной нехваткой денег.

Не нужно давать деньги взаймы в воскресенье. В последний день недели преобладает спокойная творческая энергетика и ее легко нарушить. Говорят, что если в воскресенье дать деньги взаймы, то они могут не вернуться.

Также если кто-то в семье отправился в дальнюю дорогу, не одалживайте и не берите взаймы деньги.

По одной из давних примет, если занимать кому-то последние деньги, можно привлечь к себе нищету. Финансовое благополучие исчезнет надолго. Однако здесь есть важный нюанс: если нужно ссудить деньги состоятельному человеку и на короткий срок, можете это сделать. Когда она вернет долг, поделится своим успехом.

Деньги нельзя давать в долг во время растущей Луны. И это не просто примета, Так говорит лунный календарь. По словам астрологов, в этот период у людей должны скапливаться средства.

 

Почему нельзя занимать деньги
Деньги. Фото: УНИАН

 

2. Хлеб

Одолжить кому-нибудь последний кусок хлеба, как и в случае с деньгами, обещает безденежье.

А если давать хлеб после заката или передавать его через порог, рискуете принести в дом ссоры и недоразумения.

 

Почему нельзя занимать хлеб
Хлеб. Фото: google.com

3. Соль

Если одалживаете соль, то не принимайте ее обратно. Иначе в жизнь придут серьезные проблемы и не в порядке. Неудачи будут преследовать и дома, и на работе.

 

Почему нельзя занимать соль
соль. Фото: google.com

4. Сахар

Соседям лучше отказать в такой просьбе, в крайнем случае, дать закрытую упаковку. Поскольку вместе с этими сладкими кристаллами ваш дом покинет счастье и согласие в семье.

 

Почему нельзя занимать сахар
Сахар. Фото: google.com

5. Одежда

Одежда сохраняет в себе энергетику владельца. Одалживайте его только в тех случаях, когда на 100% уверены, что у человека есть благие намерения.

Иначе может вернуться энергетически испорченная. Это может привести к болезням и всяческим проблемам.

 

Почему нельзя занимать одежду
Одежда. Фото: google.com

6. Посуда

Посуда также способна накапливать энергетику жилья и семьи. Одолженная посуда также впитывает в себя энергетику чужого дома и не всегда она хороша. Так что в свой дом можно принести неприятности.

 

Почему нельзя занимать посуду
Посуда. Фото: google.com

7. Веник

Это один из самых мощных энергетически предметов в доме. Он защищает жилье от нечистой силы и других неприятностей. Наши предки придавали ему особое значение и хранили. Считалось, что от состояния веника и его правильного хранения зависит семейное благополучие и успех в жизни. Если одолжить его кому-то, то дом останется без защиты, в дом придет нищета, беда, беда, неприятности.

 

Почему нельзя занимать веник
Веник. Фото: google.com

Раньше мы писали, почему ни в коем случае нельзя желать человеку "спокойной ночи". Это может очень плохо окончиться.

Напомним, мы сообщали, что значит, когда голубь прилетел на подоконник и на что следует обратить внимание.

Также мы рассказывали, какие картины следует повесить у себя дома, чтобы привлечь везение, любовные успехи или финансовое благополучие. А какие картины ни в коем случае нельзя вешать у себя дома и почему.

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