Ці речі не можна позичати за жодних обставин — список

В гості прийшла настирлива сусідка. Фото: depositphotos

Часто сусіди — це дещо більше, ніж просто життя поруч. Це люди, які готові прийти на допомогу від дріб'язкових справ до важливих питань. До них ми не рідко звертаємось, наприклад, коли нам треба молоток або ж коли не вистачило борошна на млинці. Проте, як зазначають фахівці, є речі, які за жодних обставин не можна позичати, адже можна накликати лихо та неприємності.

Які предмети не можна віддавати та давати в борг сусідам, близьким, друзям та навіть родичам, розповідаємо далі в матеріалі.

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Список речей, які не можна нікому позичати:

1. Гроші

Особливо небезпечно позичати гроші в ніч на понеділок перед великим святом або в день народження дитини. Є ризик стикнутися з постійною нестачею грошей.

Не треба давати гроші в борг в неділю. В останній день тижня переважає спокійна творча енергетика, і її легко порушити. Кажуть, що якщо в неділю дати гроші в борг, то вони можуть не повернутися.

Також якщо хтось у сім’ї вирушив у далеку дорогу, не позичайте і не беріть у борг гроші.

За одною з давніх прикмет, якщо позичати комусь останні гроші, можна привабити до себе злиднів. Фінансовий добробут зникне надовго. Однак тут є важливий нюанс: якщо потрібно позичити гроші заможній людині й на короткий термін, можете це зробити. Коли вона поверне борг, то поділиться своїм успіхом.

Гроші не можна давати в борг під час Місяця, що росте. І це не просто прикмета, Так говорить місячний календар. За словами астрологів, у цей період у людей повинні накопичуватися кошти.

Гроші. Фото: УНІАН

2. Хліб

Позичити комусь останній шматок хліба, як і у випадку з грошима, обіцяє безгрошів’я.

А якщо давати хліб після заходу сонця або передавати його через поріг, ризикуєте принести в діб сварки та непорозуміння.

Хліб. Фото: google.com

3. Сіль

Якщо позичаєте сіль, то не приймайте її назад. Інакше в життя прийдуть серйозні проблеми та не гаразди. Невдачі будуть переслідувати і вдома, і на роботі.

Сіль. Фото: google.com

4. Цукор

Сусідам краще відмовити у такому проханні, в крайньому разі дати закриту упаковку. Оскільки разом з цими солодкими кристалами ваш будинок покине й щастя й злагода в родині.

Цукор. Фото: google.com

5. Одяг

Одяг зберігає у собі енергетику господаря. Позичайте його лише у випадках, коли на 100% впевнені, що людина має добрі наміри.

Інакше річ може повернутися енергетично зіпсована. Це може призвести до хвороб та усіляких негараздів.

Одяг. Фото: google.com

6. Посуд

Посуд також здатен накопичувати енергетику житла та сім’ї. Позичений посуд також вбирає у себе енергетику чужого будинку й не завжди вона хороша. Тож таким чином у свій дім можна принести неприємності.

Посуд. Фото: google.com

7. Віник

Це один з найпотужніших енергетично предметів, що є у будинку. Він захищає житло від нечистої сила та інших неприємностей. Наші предки надавали йому особливого значення й берегли. Вважалося, що саме від стану віника та його правильного зберігання залежить сімейний добробут та успіх у житті. Якщо позичити його комусь, то будинок залишиться без захисту, в дім прийдуть злидні, біди, лихо, неприємності.

Віник. Фото: google.com

Раніше ми писали, чому в жодному разі не можна бажати людині "спокійної ночі". Це може дуже погано закінчитися.

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