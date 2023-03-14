Які картини не можна вішати у своєму домі: поради езотериків та психологів

Ці картини можуть стати причиною багатьох проблем та невдач

Картини — витвір мистецтва, який може покращити інтер'єр будь-якого приміщення, чи то офіс, вітальня, кухня чи спальня. Вони створюють затишок, надихають та підіймають настрій. Та езотерики і психологи запевняють, часом живопис може перетворити життя на суцільне пекло.

Які картини в жодному разі не можна вішати у себе вдома та чому, читайте далі в матеріалі.

Які картини приносять нещастя

1. Квіти, що в'януть та сухоцвіти

На перший погляд така картина не несе жодної загрози, адже що може бути поганого у звичайній вазі з красивими сухоцвітами? Так не все так просто, як здається. Неживі квіти несуть в собі не живу енергетику й відповідно приносять в будинок негатив.

З точки зору психології, якщо дивитися постійно на такі картини, то оптимізму вони точно не додадуть, але ось в депресію себе увігнати можна.

2. Незрозумілі надписи та ієрогліфи

В інтер'єрі така картина досить часто виглядає стильно. Проте, якщо ви не володієте мовою ієрогліфів або хоча б достеменно не знаєте, що написано на картині, то краще від неї відмовитися.

Особливу обережність проявіть до всіляких написів і фраз, зроблених на невідомих або мертвих мовах. Це ж стосується і картин із зображеннями рун, які можуть мати двояке значення. Символи та знаки, які ви не можете розшифрувати, можуть доставити вам безліч проблем.

Подумайте самі: навіщо в будинку картина, на якій незрозуміло що написано, або можливо навіть, що напис має погане значення, а ви про це не знаєте.

3. Самотні об'єкти

Заведено вважати, що картини з самотніми об'єктами, наприклад, дерева, квітки або ж навіть людини притягують самотність. Езотерики радять не вішати такі витвори мистецтва вдома, якщо бажаєте щасливих стосунків або хочете знайти другу половинку.

4. Зображення диких звірів

Песики, кролики, кошенята — це доволі не погано. А от вовки, тигри, ведмеді — вже привід задуматися, чи варто вішати таку картину в приміщенні.

Річ у тім, що дикі звірі, навіть якщо вони зображені в спокійному стані, можуть символізувати агресію, яка притаманна їм від природи, а вона відповідно може передаватися господарям дому. У такому випадку замість естетичного задоволення можна отримати сварки та розбрат.

5. Катаклізми або війни

Історичні битви, шторм на морі, виверження вулкана — картини з такими подіями можуть викликати справжнє захоплення. Проте вони несуть в собі енергію руйнування. Крім цього на підсвідомому рівні такі зображення можуть викликати напругу, тривогу та занепокоєння. Таким речам місце в музеях та виставках.

6. Руїни, розбиті предмети, злидні

Тут практично така сама ситуація, як і з попередніми картинами. Навіть якщо це руїни розкішного замку — це все-таки руїни. Це символ смерті, розрухи та злиднів. Тут працює те ж саме правило, що і в житті: в будинку не повинно бути нічого розбитого або зламаного, і картин з подібними зображеннями — теж. Будь-яка розруха може виявитися цілком реальною для вашого життя і вдома. Не псуйте стосунки з Всесвітом і не залучайте біду.

7. Портрети померлих людей

Не радять вішати вдома портрети померлих родичів. По-перше, при погляді на таку картину ви будете подумки повертатися до людини та мимоволі засмучуватися через його відхід. Так само й картини відомих людей, які давно померли, не принесуть щастя своїм господарям. Якщо ж полотно для вас дороге або ви все-таки хочете таким чином вшанувати пам'ять, то краще подібні картини вішати в нежитлових кімнатах.

До речі, зберегти красу і молодість вам допоможе відсутність картин з літніми людьми. Відмовтеся від таких портретів, щоб не погіршувати свою енергетику і не прискорювати процеси старіння.

8. Пейзажі з водою

Думки різних спеціалістів розходяться. Одні кажуть, що картини з водоспадами та річками можуть принести багатство своєму власнику, інші — стверджують протилежне.

Річ у тім, що вода — це насправді це нестабільна субстанція. Наші прабабусі вважали, що з водою з дому йдуть достаток і добробут, тому картини з річками та водоспадами зазвичай не вішали вдома. Це ж стосується і зображення стоячої води — ставків, озер і боліт. Це застій, відсутність енергії в житті.

Якщо вам дуже подобаються картини із зображеннями води, то розміщувати їх необхідно тільки в нежитлових кімнатах.

Езотерики рекомендують прикрашати інтер'єр будинку своїми малюнками, зробленими в благодушному настрої. Частка позитиву, вкладена в них, стане гарантом процвітання та успіху.

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