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Принесуть у дім нещастя: які картини не можна вішати в будинку

14 березня 2023 19:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які картини не можна вішати у своєму домі: поради езотериків та психологів
Ці картини можуть стати причиною багатьох проблем та невдач
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Картини — витвір мистецтва, який може покращити інтер'єр будь-якого приміщення, чи то офіс, вітальня, кухня чи спальня. Вони створюють затишок, надихають та підіймають настрій. Та езотерики і психологи запевняють, часом живопис може перетворити життя на суцільне пекло. 

Які картини в жодному разі не можна вішати у себе вдома та чому, читайте далі в матеріалі. 

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Які картини приносять нещастя 

1. Квіти, що в'януть та сухоцвіти 

На перший погляд така картина не несе жодної загрози, адже що може бути поганого у звичайній вазі з красивими сухоцвітами? Так не все так просто, як здається. Неживі квіти несуть в собі не живу енергетику й відповідно приносять в будинок негатив. 

З точки зору психології, якщо дивитися постійно на такі картини, то оптимізму вони точно не додадуть, але ось в депресію себе увігнати можна. 

Які картини приносять нещастя

2. Незрозумілі надписи та ієрогліфи

В інтер'єрі така картина досить часто виглядає стильно. Проте, якщо ви не володієте мовою ієрогліфів або хоча б достеменно не знаєте, що написано на картині, то краще від неї відмовитися. 

Особливу обережність проявіть до всіляких написів і фраз, зроблених на невідомих або мертвих мовах. Це ж стосується і картин із зображеннями рун, які можуть мати двояке значення. Символи та знаки, які ви не можете розшифрувати, можуть доставити вам безліч проблем.

Подумайте самі: навіщо в будинку картина, на якій незрозуміло що написано, або можливо навіть, що напис має погане значення, а ви про це не знаєте.

Які картини не можна вішати вдома

3. Самотні об'єкти

Заведено вважати, що картини з самотніми об'єктами, наприклад, дерева, квітки або ж навіть людини притягують самотність. Езотерики радять не вішати такі витвори мистецтва вдома, якщо бажаєте щасливих стосунків або хочете знайти другу половинку.

Картини, що приносять самотність

4. Зображення диких звірів

Песики, кролики, кошенята — це доволі не погано. А от вовки, тигри, ведмеді — вже привід задуматися, чи варто вішати таку картину в приміщенні. 

Річ у тім, що дикі звірі, навіть якщо вони зображені в спокійному стані, можуть символізувати агресію, яка притаманна їм від природи, а вона відповідно може передаватися господарям дому. У такому випадку замість естетичного задоволення можна отримати сварки та розбрат. 

Які картини приносять агресивну енергію

5. Катаклізми або війни

Історичні битви, шторм на морі, виверження вулкана — картини з такими подіями можуть викликати справжнє захоплення. Проте вони несуть в собі енергію руйнування. Крім цього на підсвідомому рівні такі зображення можуть викликати напругу, тривогу та занепокоєння. Таким речам місце в музеях та виставках. 

Які картини приносять напругу та занепокоєння

6. Руїни, розбиті предмети, злидні

Тут практично така сама ситуація, як і з попередніми картинами. Навіть якщо це руїни розкішного замку —  це все-таки руїни. Це символ смерті, розрухи та злиднів. Тут працює те ж саме правило, що і в житті: в будинку не повинно бути нічого розбитого або зламаного, і картин з подібними зображеннями —  теж. Будь-яка розруха може виявитися цілком реальною для вашого життя і вдома. Не псуйте стосунки з Всесвітом і не залучайте біду.

Які картини приносять в дім злидні

7. Портрети померлих людей

Не радять вішати вдома портрети померлих родичів. По-перше, при погляді на таку картину ви будете подумки повертатися до людини та мимоволі засмучуватися через його відхід. Так само й картини відомих людей, які давно померли, не принесуть щастя своїм господарям. Якщо ж полотно для вас дороге або ви все-таки хочете таким чином вшанувати пам'ять, то краще подібні картини вішати в нежитлових кімнатах.

До речі, зберегти красу і молодість вам допоможе відсутність картин з літніми людьми. Відмовтеся від таких портретів, щоб не погіршувати свою енергетику і не прискорювати процеси старіння.

Які картини приносять печаль

8. Пейзажі з водою 

Думки різних спеціалістів розходяться. Одні кажуть, що картини з водоспадами та річками можуть принести багатство своєму власнику, інші — стверджують протилежне.

Річ у тім, що вода — це насправді це нестабільна субстанція. Наші прабабусі вважали, що з водою з дому йдуть достаток і добробут, тому картини з річками та водоспадами зазвичай не вішали вдома. Це ж стосується і зображення стоячої води — ставків, озер і боліт. Це застій, відсутність енергії в житті.

Якщо вам дуже подобаються картини із зображеннями води, то розміщувати їх необхідно тільки в нежитлових кімнатах. 

Чому не можна вішати картини з водою

Езотерики рекомендують прикрашати інтер'єр будинку своїми малюнками, зробленими в благодушному настрої. Частка позитиву, вкладена в них, стане гарантом процвітання та успіху.

Нагадаємо, ми писали, де та як категорично не можна носити гроші, щоб не накликати бідність та злидні. За словами фахівців, недбале ставлення до грошей може призвести до великих проблем з фінансами. 

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