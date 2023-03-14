Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Лайфстайл arrow Принесут в дом несчастье: какие картины нельзя вешать в доме arrow

Принесут в дом несчастье: какие картины нельзя вешать в доме

14 марта 2023 19:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие картины нельзя вешать в своем доме: советы эзотериков и психологов
Эти картины могут стать причиной многих проблем и неудач
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Картины — произведение искусства, которое может улучшить интерьер любого помещения, будь то офис, гостиная, кухня или спальня. Они создают уют, вдохновляют и поднимают настроение. Но эзотерики и психологи уверяют, что порой живопись может превратить жизнь в сплошной ад.

Какие картины ни в коем случае нельзя вешать у себя дома и почему, читайте дальше в материале.

Читайте также:

Какие картины приносят несчастье

1. Увядающие цветы и сухоцветы

На первый взгляд такая картина не несет никакой угрозы, ведь что может быть плохого в обычной вазе с красивыми сухоцветами? Но не все так просто, как кажется. Увядающие цветы несут в себе не живую энергетику и соответственно приносят в дом негатив.

С точки зрения психологии, если постоянно смотреть на такие картины, то оптимизма они точно не добавят, но вот в депрессию себя вогнать можно.

Какие картины приносят несчастье

2. Непонятные надписи и иероглифы

В интерьере такая картина довольно часто смотрится стильно. Однако если вы не владеете языком иероглифов или хотя бы точно не знаете, что написано на картине, то лучше от нее отказаться.

Особую осторожность проявите к всяческим надписям и фразам, сделанным на неизвестных или мертвых языках. То же самое касается и картин с изображениями рун, которые могут иметь двоякое значение. Символы и знаки, которые вы не можете расшифровать, могут доставить множество проблем.

Подумайте сами: зачем в доме картина, на которой непонятно что написано или возможно даже, что надпись имеет плохое значение, а вы об этом не знаете.

Какие картины нельзя вешать дома

3. Одинокие объекты

Принято считать, что картины с одинокими объектами, например, деревья, цветы или даже человека притягивают одиночество. Эзотерики советуют не вешать такие произведения дома, если хотите счастливых отношений или хотите найти вторую половинку.

Картины, приносящие одиночество

4. Изображение диких зверей

Песики, кролики, котята — это довольно не плохо. А вот волки, тигры, медведи уже повод задуматься, стоит ли вешать такую картину в помещении.

Дело в том, что дикие звери, даже если они изображены в спокойном состоянии, могут символизировать агрессию, присущую им от природы, а она может передаваться хозяевам дома. В таком случае вместо эстетического удовольствия можно получить ссоры и раздор.

Какие картины приносят агрессивную энергию

5. Катаклизмы или войны

Исторические сражения, шторм на море, извержение вулкана — картины с такими событиями могут вызвать настоящий восторг. Однако они несут в себе энергию разрушения. Кроме того, на подсознательном уровне такие изображения могут вызвать напряжение, тревогу и беспокойство. Таким вещам место в музеях и на выставках.

Какие картины приносят напряжение и беспокойство

6. Руины, разбитые предметы, нищета

Здесь практически такая же ситуация, как и с предыдущими картинами. Даже если это руины роскошного замка — это все-таки руины. Это символ смерти, разрухи и нищеты. Здесь работает то же правило, что и в жизни: в доме не должно быть ничего разбитого или сломанного, и картин с подобными изображениями — тоже. Любая разруха может оказаться вполне реальной для вашей жизни и дома. Не портите отношения со Вселенной и не привлекайте беду.

Какие картины приносят в дом нищету

7. Портреты умерших людей

Не рекомендуют вешать дома портреты погибших родственников. Во-первых, при взгляде на такую картину вы будете мысленно возвращаться к человеку и невольно огорчаться его уходом. Так же и картины известных людей, давно умерших, не принесут счастья своим хозяевам. Если же полотно вам дорого или вы все-таки хотите таким образом почтить память, то лучше подобные картины вешать в нежилых комнатах.

Кстати, сохранить красоту и молодость вам поможет отсутствие картин с пожилыми людьми. Откажитесь от таких портретов, чтобы не усугублять свою энергетику и не ускорять процессы старения.

Какие картины приносят печаль

8. Пейзажи с водой

Мнения разных специалистов расходятся. Одни говорят, что картины с водопадами и реками могут принести богатство своему владельцу, другие утверждают обратное.

Дело в том, что вода — это действительно нестабильная субстанция. Наши прабабушки считали, что с водой из дома идут обилие и благополучие, поэтому картины с реками и водопадами обычно не вешали дома. Это же касается и изображения стоячей воды — прудов, озер и болот. Это застой, отсутствие энергии в жизни.

Если вам очень нравятся картины с изображениями воды, то размещать их нужно только в нежилых комнатах.

Почему нельзя вешать картины с водой

Эзотерики советуют декорировать интерьер дома своими рисунками, изготовленными в благодушном настроении. Доля позитива, вложенного в них, станет гарантом процветания и успеха.

Напомним, мы писали, где и как категорически нельзя носить деньги, чтобы не навлечь нищету. По словам специалистов, небрежное отношение к деньгам может привести к большим проблемам с финансами.

Раньше Новини.LIVE рассказывали, как хранить веник в доме правильно, чтобы не притянуть беду. Особое и даже магическое значение для наших прадедов имел веник. Этот с первого взгляда простой предмет мог как принести счастье, так и навлечь беду, болезни, разочарование и бедность.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

20:29 Суд отказался брать Коболева под арест, но наложил на него дополнительное обязательство

20:10 Какой праздник отмечают 15 марта: приметы, традиции и запреты в этот день

20:02 Кабмин согласовал увольнение начальника Одесской ОВА Максима Марченко

19:51 Кабмин уволил троих голов ОВА: о ком идет речь

Новина з відео

19:32В поддержку Украины создали "корабельную коалицию": какие страны вошли

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:25Над Черным морем столкнулись российский самолет и американский беспилотник, — СМИ

19:19 Бои за Бахмут и успешные удары по позициям оккупантов: главное из сводки Генштаба

Новина з фото

19:12 ВСУ в Литве учатся пользоваться военными радарами

Эксклюзив

19:00Одесчина будет с рыбой: в Украине стартовала реформа рыбной отрасли

Новина з відео

18:54 Оккупант рассказывает, как руководство рф через так называемые "л/днр" оформляет контрактную службу

Новина з відео

19:32В поддержку Украины создали "корабельную коалицию": какие страны вошли

Эксклюзив

19:00Одесчина будет с рыбой: в Украине стартовала реформа рыбной отрасли

Новина з відео

18:54 Оккупант рассказывает, как руководство рф через так называемые "л/днр" оформляет контрактную службу

Новина з відео

18:15 От "Гарпуна" до накормленных жителей Африки: военная помощь Украине важна для мира

Эксклюзив

17:15Вопрос продления зерновой сделки превратили в торги, — Резников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:10 Путин рассказал бурятам о "пользе" санкций и пошутил про "хрюканье"

Новина з відео

16:22 Налоги, поступающие в бюджет Украины, пойдут на оборону, — Шмыгаль

Новина з відео

15:10 Астрономы показали момент падения метеорита на Луну

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошевой: знаменитости поздравляют с Днем добровольца

Новина з відео

13:29Поврежден детский сад: по Одесчине нанесли ракетный удар из тактической авиации

Эксклюзив

19:00Одесчина будет с рыбой: в Украине стартовала реформа рыбной отрасли

Эксклюзив

18:45Усталость от войны: как изменилась психология украинцев и простят ли они русских

Эксклюзив

17:36Как украинцам не попасть на крючок финансовых пирамид

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

10:19НБУ снизил поддержку курса гривны продажей валюты: что известно

Новина з фото

08:15Рианна, Леди Гага, Николь Кидман и другие звезды: самые яркие образы на премии "Оскар-2023"

Эксклюзив

07:10Почему дорожают фрукты и овощи, и как долго это продлится

Актуальное по теме

None 14 Март 20:29

Суд отказался брать Коболева под арест, но наложил на него дополнительное обязательство

None 14 Март 19:49

Какой праздник отмечают 15 марта: приметы, традиции и запреты в этот день

None 14 Март 20:07

Кабмин согласовал увольнение начальника Одесской ОВА Максима Марченко

None 14 Март 19:51

Кабмин уволил троих голов ОВА: о ком идет речь

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB