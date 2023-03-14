Какие картины нельзя вешать в своем доме: советы эзотериков и психологов

Эти картины могут стать причиной многих проблем и неудач

Картины — произведение искусства, которое может улучшить интерьер любого помещения, будь то офис, гостиная, кухня или спальня. Они создают уют, вдохновляют и поднимают настроение. Но эзотерики и психологи уверяют, что порой живопись может превратить жизнь в сплошной ад.

Какие картины ни в коем случае нельзя вешать у себя дома и почему, читайте дальше в материале.

Какие картины приносят несчастье

1. Увядающие цветы и сухоцветы

На первый взгляд такая картина не несет никакой угрозы, ведь что может быть плохого в обычной вазе с красивыми сухоцветами? Но не все так просто, как кажется. Увядающие цветы несут в себе не живую энергетику и соответственно приносят в дом негатив.

С точки зрения психологии, если постоянно смотреть на такие картины, то оптимизма они точно не добавят, но вот в депрессию себя вогнать можно.

2. Непонятные надписи и иероглифы

В интерьере такая картина довольно часто смотрится стильно. Однако если вы не владеете языком иероглифов или хотя бы точно не знаете, что написано на картине, то лучше от нее отказаться.

Особую осторожность проявите к всяческим надписям и фразам, сделанным на неизвестных или мертвых языках. То же самое касается и картин с изображениями рун, которые могут иметь двоякое значение. Символы и знаки, которые вы не можете расшифровать, могут доставить множество проблем.

Подумайте сами: зачем в доме картина, на которой непонятно что написано или возможно даже, что надпись имеет плохое значение, а вы об этом не знаете.

3. Одинокие объекты

Принято считать, что картины с одинокими объектами, например, деревья, цветы или даже человека притягивают одиночество. Эзотерики советуют не вешать такие произведения дома, если хотите счастливых отношений или хотите найти вторую половинку.

4. Изображение диких зверей

Песики, кролики, котята — это довольно не плохо. А вот волки, тигры, медведи уже повод задуматься, стоит ли вешать такую картину в помещении.

Дело в том, что дикие звери, даже если они изображены в спокойном состоянии, могут символизировать агрессию, присущую им от природы, а она может передаваться хозяевам дома. В таком случае вместо эстетического удовольствия можно получить ссоры и раздор.

5. Катаклизмы или войны

Исторические сражения, шторм на море, извержение вулкана — картины с такими событиями могут вызвать настоящий восторг. Однако они несут в себе энергию разрушения. Кроме того, на подсознательном уровне такие изображения могут вызвать напряжение, тревогу и беспокойство. Таким вещам место в музеях и на выставках.

6. Руины, разбитые предметы, нищета

Здесь практически такая же ситуация, как и с предыдущими картинами. Даже если это руины роскошного замка — это все-таки руины. Это символ смерти, разрухи и нищеты. Здесь работает то же правило, что и в жизни: в доме не должно быть ничего разбитого или сломанного, и картин с подобными изображениями — тоже. Любая разруха может оказаться вполне реальной для вашей жизни и дома. Не портите отношения со Вселенной и не привлекайте беду.

7. Портреты умерших людей

Не рекомендуют вешать дома портреты погибших родственников. Во-первых, при взгляде на такую картину вы будете мысленно возвращаться к человеку и невольно огорчаться его уходом. Так же и картины известных людей, давно умерших, не принесут счастья своим хозяевам. Если же полотно вам дорого или вы все-таки хотите таким образом почтить память, то лучше подобные картины вешать в нежилых комнатах.

Кстати, сохранить красоту и молодость вам поможет отсутствие картин с пожилыми людьми. Откажитесь от таких портретов, чтобы не усугублять свою энергетику и не ускорять процессы старения.

8. Пейзажи с водой

Мнения разных специалистов расходятся. Одни говорят, что картины с водопадами и реками могут принести богатство своему владельцу, другие утверждают обратное.

Дело в том, что вода — это действительно нестабильная субстанция. Наши прабабушки считали, что с водой из дома идут обилие и благополучие, поэтому картины с реками и водопадами обычно не вешали дома. Это же касается и изображения стоячей воды — прудов, озер и болот. Это застой, отсутствие энергии в жизни.

Если вам очень нравятся картины с изображениями воды, то размещать их нужно только в нежилых комнатах.

Эзотерики советуют декорировать интерьер дома своими рисунками, изготовленными в благодушном настроении. Доля позитива, вложенного в них, станет гарантом процветания и успеха.

Напомним, мы писали, где и как категорически нельзя носить деньги, чтобы не навлечь нищету. По словам специалистов, небрежное отношение к деньгам может привести к большим проблемам с финансами.

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