Де не можна носити гроші — прикмети, що збережуть фінансову удачу

За словами фахівців, недбале ставлення до грошей може накликати бідність

У сучасному світі люді практично відвикли від готівки, адже швидко розплатитися будь-де можна за допомогою картки чи смартфона з NFC. Проте через часті відключення світла та інші негаразди в Україні знову стала актуальною готівка. Чи то через поспіх, чи то з інших причин гроші не рідко носять в кишенях, чи в сумці, замість гаманця.

Але що з цього приводу кажуть прикмети та у яких випадках неправильне поводження з готівкою може призвести до бідності, читайте далі в матеріалі.

Фінанси люблять порядок

Напевно у кожного в оточенні є така людина, чиє матеріальне становище дивує. Гроші до неї течуть немов рікою, часто вдається заощадити, чи заробити не витрачаючи великих зусиль. За словами фахівців, все це може бути наслідком правильного поводження з готівкою. Адже гроші люблять порядок, організованість та дбайливе ставлення.

Вважається, що гроші в жодному разі не варто носити без гаманця, адже грубо кажучи це їх "домівка". За прикметою, якщо носити гроші в кишені, це може спровокувати банкрутство.

Також гроші не люблять лежати біля вхідних дверей в оселю. Через це місце проходить багато енергії, в тому числі негативної, що погано позначається на сімейних фінансах. Не місце купюрам і у спальні.

Як правильно зберігати гроші

Знавці з прикмет, езотерики та експерти з фен-шуй сходяться на одній думці — до грошей треба ставитися з повагою, тоді вони відплатять тим же й не будуть "втікати" від свого господаря.

Щоб фінанси тільки примножувалися, слід дотримуватися таких простих прикмет:

Гроші повинні працювати. Якщо купюри постійно перебувають в обігу, їх кількість починає збільшуватися. Гроші треба покласти в надійний банк під процент або інвестувати. В такому разі вони працюватимуть, міцна енергетика грошей буде у русі та ви отримаєте прибуток, примножите свої статки.

Якщо ви зберігаєте гроші вдома, н айкраще буде, якщо ви будете класти їх в сейф або спеціальну скриньку. Місце розташування краще обрати у кабінеті або біля робочого місця.

Гроші мають лежати в гаманці. Готівку, яку ви носите з собою, необхідно зберігати в охайному, цілому гаманці. Бажано, щоб кожна купюра лежала рівно, а монети потрібно зберігати окремо у спеціальному відділенні. Або навіть в монетниці.

Порядок в гаманці

Окрім того, що ваш гаманець не має бути потріпаний, старий та зіпсований, в ньому теж треба зберігати порядок.

Є п'ять речей, які ми часто носимо у своєму гаманці, а вони блокують фінансові потоки та "відлякують" гроші:

чеки та квитанції. Касові документи, що підтверджують фінансові операції, зберігати потрібно обов'язково, але не в гаманці. У ньому вони створюють енергетичний шум, блокуючи фінансовий потік, і тим самим приносять збитки, а гроші в результаті постійно витікають;

Касові документи, що підтверджують фінансові операції, зберігати потрібно обов'язково, але не в гаманці. У ньому вони створюють енергетичний шум, блокуючи фінансовий потік, і тим самим приносять збитки, а гроші в результаті постійно витікають; купюри-сувеніри. Несправжні гроші, в тому числі та подарункові банкноти відлякують справжнє багатство;

фотографії. Річ у тому, що для акумулювання грошових потоків для гаманця необхідна тільки енергія його господаря. Чужа енергетика, носіями якої є фото, блокуватиме фінансові потоки;

записки та ліки. Таблеткам, рецептам та спискам в гаманці не місце. Найкраще зберігати їх в сумці або в косметичці. Таким чином ви не віджахнете фінансову удачу, а хвороби рідше будуть вас відвідувати.

неактивні кредитні картки та проїзні квитки. Речі, які відслужили своє і вже непотрібні, можуть залучити бідність. Вони не здатні притягувати удачу і фінанси, тому від них варто відразу позбуватися.

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