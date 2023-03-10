Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Лайфстайл arrow Будете ходить в нищете всю жизнь: где категорически нельзя носить деньги arrow

Будете ходить в нищете всю жизнь: где категорически нельзя носить деньги

10 марта 2023 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Где нельзя носить деньги — приметы, которые сохранят финансовую удачу
По словам специалистов, небрежное отношение к деньгам может навлечь бедность
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В современном мире люди практически отвыкли от наличных денег, ведь быстро расплатиться в любом месте можно с помощью карты или смартфона с NFC. Однако из-за частых отключений света и других проблем в Украине вновь стала актуальной наличка. То ли из-за спешки, то ли по другим причинам деньги нередко носят в карманах, или в сумке, вместо кошелька.

Но что по этому поводу говорят приметы и в каких случаях неправильное обращение с наличными деньгами может привести к бедности, читайте дальше в материале.

Читайте также:

Финансы любят порядок

Наверное, у каждого в окружении есть такой человек, чье материальное положение удивляет. Деньги к нему текут рекой, часто удается сэкономить, или заработать не тратя больших усилий. По словам специалистов, все это может быть следствием правильного обращения с наличными деньгами. Ведь деньги любят порядок, организованность и бережное отношение.

Считается, что деньги ни в коем случае не стоит носить без кошелька, ведь грубо говоря это их "дом". По примете, если носить деньги в кармане, это может спровоцировать банкротство.

Также деньги не любят лежать у входной двери в дом. Через это место проходит много энергии, в том числе отрицательной, что плохо сказывается на семейных финансах. Не место купюрам и в спальне.

Как правильно хранить деньги

Как правильно хранить деньги

Знатоки по приметам, эзотерики и эксперты по фэн-шуй сходятся в одном — к деньгам нужно относиться с уважением, тогда они отплатят тем же и не будут "убегать" от своего хозяина.

Чтобы финансы только приумножались, следует придерживаться следующих простых примет:

  • Деньги должны работать. Если купюры постоянно обращаются, их количество начинает увеличиваться. Деньги нужно положить в надежный банк под процент или инвестировать. В таком случае они будут работать, крепкая энергетика денег будет в движении и вы получите прибыль, умножите свое состояние.
  • Если вы храните деньги дома, лучше будет, если вы будете класть их в сейф или специальный ящик. Место расположения лучше выбрать в кабинете или возле рабочего места.
  • Деньги должны лежать в кошельке. Наличность, которую вы носите с собой, необходимо хранить в чистоплотном, целом кошельке. Желательно, чтобы каждая купюра лежала ровно, а монеты следует хранить отдельно в специальном отделении. Или даже в монетнице.

Где нельзя носить деньги

Порядок в кошельке

Кроме того, что ваш кошелек не должен быть потрепан, стар и испорчен, в нем тоже нужно соблюдать порядок.

Есть пять вещей, которые мы часто носим в своем кошельке, а они блокируют финансовые потоки и "отпугивают" деньги:

  • чеки и квитанции. Кассовые документы, подтверждающие финансовые операции, хранить нужно обязательно, но не в кошельке. В нем они создают энергетический шум, блокируя финансовый поток, и тем самым приносят ущерб, а деньги в результате постоянно утекают;
  • купюры-сувениры. Ненастоящие деньги, в том числе подарочные банкноты отпугивают настоящее богатство;
  • фотографии. Дело в том, что для аккумулирования денежных потоков кошельку необходима только энергия его хозяина. Чужая энергетика, носителями которой являются фотографии, будет блокировать финансовые потоки;
  • записки и лекарства. Таблеткам, рецептам и спискам в кошельке не место. Лучше всего хранить их в сумке или в косметичке. Таким образом, вы не отпугнете финансовую удачу, а болезни реже будут вас посещать.
  • неактивные кредитные карты и проездные билеты. Отслужившие свое и уже ненужные вещи могут привлечь бедность. Они не способны привлекать удачу и финансы, поэтому от них следует сразу избавляться.

Где категорически нельзя носить деньги, чтобы не навлечь бедность

Напомним, Новини.LIVE писало, как хранить веник в доме правильно, чтобы не призывать беду. Особое и даже магическое значение для наших прадедов имел веник. Этот с первого взгляда простой предмет мог как принести счастье, так и навлечь беду, болезни, разочарование и бедность.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

11:12 Актеры "Дизель шоу" почтили память погибшей Марины Поплавской

11:02 В начале вторжения Папа Римский хотел поехать к путину, но ему отказали

11:00 "Путешествие не удалось": пограничники в Одесской области задержали уклонистов и перевозчиков

10:51 В Тель-Авиве террористы обстреляли людей возле кафе: есть раненые

10:42 Находящаяся в Тель-Авиве Ефросинина отреагировала на теракт в столице Израиля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:38Бельгия признала Голодомор геноцидом украинцев

10:35 В Украине расширили доступ к данным о налогоплательщиках

Новина з відео

10:30 В Черном море нет ракетоносителей, однако угроза не миновала

10:25 ​​​Британская разведка объяснила, почему россия все реже обстреливает Украину

10:18 Сегодня в Киевской области будут раздаваться взрывы — какая причина

Новина з відео

11:12 Актеры "Дизель шоу" почтили память погибшей Марины Поплавской

Новина з відео

10:30 В Черном море нет ракетоносителей, однако угроза не миновала

Новина з відео

10:17 Синельниковы и Филатов в уникальном тревел-шоу создали саунд Львова

Эксклюзив

09:22Полякова довела до слез украинцев чувственным концертом в Киеве: фото

Новина з відео

06:15 Ракицкий стал героем матча "Шахтера" с "Фейенордом"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:25 Роналду освистали болельщики, а "Аль-Наср" уступил главным конкурентам

Новина з відео

23:13 "Наше государство и народ не будут в оковах": Зеленский обратился к украинцам после обстрелов

Новина з відео

19:50 В Грузии активисты продолжают протестовать несмотря на заявление об отзыве закона об "иноагентах"

Новина з відео

19:28 Оккупанты рассказывают об отношении к войне: аудиоперехват

Новина з відео

19:15 Как сделать домашний постный майонез: ТОП три вкусные рецепта

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика, спасшего компот

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Новина з фото

22:22 Знаменитости, ставшие крестными родителями своих звездных друзей

Новина з фото

20:45 Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:18"Запад признал Украину членом своего клуба", — интервью с польским политологом

Эксклюзив

18:00Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

Эксклюзив

13:52россия нанесла мощный удар по Украине и выпустила дорогие "Кинжалы": анализ атаки

12:23Работодатели из-за кадрового голода повышают зарплаты: что предлагают

Новина з фото

08:05День рождения Кобзаря: образ Шевченко в мемах украинцев

Актуальное по теме

None 10 Март 11:11

Актеры "Дизель шоу" почтили память погибшей Марины Поплавской

None 10 Март 11:03

В начале вторжения Папа Римский хотел поехать к путину, но ему отказали

None 10 Март 10:57

"Путешествие не удалось": пограничники в Одесской области задержали уклонистов и перевозчиков

None 10 Март 10:52

В Тель-Авиве террористы обстреляли людей возле кафе: есть раненые

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB