Где нельзя носить деньги — приметы, которые сохранят финансовую удачу

По словам специалистов, небрежное отношение к деньгам может навлечь бедность

В современном мире люди практически отвыкли от наличных денег, ведь быстро расплатиться в любом месте можно с помощью карты или смартфона с NFC. Однако из-за частых отключений света и других проблем в Украине вновь стала актуальной наличка. То ли из-за спешки, то ли по другим причинам деньги нередко носят в карманах, или в сумке, вместо кошелька.

Но что по этому поводу говорят приметы и в каких случаях неправильное обращение с наличными деньгами может привести к бедности, читайте дальше в материале.

Финансы любят порядок

Наверное, у каждого в окружении есть такой человек, чье материальное положение удивляет. Деньги к нему текут рекой, часто удается сэкономить, или заработать не тратя больших усилий. По словам специалистов, все это может быть следствием правильного обращения с наличными деньгами. Ведь деньги любят порядок, организованность и бережное отношение.

Считается, что деньги ни в коем случае не стоит носить без кошелька, ведь грубо говоря это их "дом". По примете, если носить деньги в кармане, это может спровоцировать банкротство.

Также деньги не любят лежать у входной двери в дом. Через это место проходит много энергии, в том числе отрицательной, что плохо сказывается на семейных финансах. Не место купюрам и в спальне.

Как правильно хранить деньги

Знатоки по приметам, эзотерики и эксперты по фэн-шуй сходятся в одном — к деньгам нужно относиться с уважением, тогда они отплатят тем же и не будут "убегать" от своего хозяина.

Чтобы финансы только приумножались, следует придерживаться следующих простых примет:

Деньги должны работать. Если купюры постоянно обращаются, их количество начинает увеличиваться. Деньги нужно положить в надежный банк под процент или инвестировать. В таком случае они будут работать, крепкая энергетика денег будет в движении и вы получите прибыль, умножите свое состояние.

Если вы храните деньги дома, лучше будет, если вы будете класть их в сейф или специальный ящик. Место расположения лучше выбрать в кабинете или возле рабочего места.

Деньги должны лежать в кошельке. Наличность, которую вы носите с собой, необходимо хранить в чистоплотном, целом кошельке. Желательно, чтобы каждая купюра лежала ровно, а монеты следует хранить отдельно в специальном отделении. Или даже в монетнице.

Порядок в кошельке

Кроме того, что ваш кошелек не должен быть потрепан, стар и испорчен, в нем тоже нужно соблюдать порядок.

Есть пять вещей, которые мы часто носим в своем кошельке, а они блокируют финансовые потоки и "отпугивают" деньги:

чеки и квитанции. Кассовые документы, подтверждающие финансовые операции, хранить нужно обязательно, но не в кошельке. В нем они создают энергетический шум, блокируя финансовый поток, и тем самым приносят ущерб, а деньги в результате постоянно утекают;

Кассовые документы, подтверждающие финансовые операции, хранить нужно обязательно, но не в кошельке. В нем они создают энергетический шум, блокируя финансовый поток, и тем самым приносят ущерб, а деньги в результате постоянно утекают; купюры-сувениры. Ненастоящие деньги, в том числе подарочные банкноты отпугивают настоящее богатство;

фотографии. Дело в том, что для аккумулирования денежных потоков кошельку необходима только энергия его хозяина. Чужая энергетика, носителями которой являются фотографии, будет блокировать финансовые потоки;

записки и лекарства. Таблеткам, рецептам и спискам в кошельке не место. Лучше всего хранить их в сумке или в косметичке. Таким образом, вы не отпугнете финансовую удачу, а болезни реже будут вас посещать.

неактивные кредитные карты и проездные билеты. Отслужившие свое и уже ненужные вещи могут привлечь бедность. Они не способны привлекать удачу и финансы, поэтому от них следует сразу избавляться.

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