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Принесуть неймовірне багатство та удачу: які картини варто повісити вдома

23 березня 2023 19:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які картини варто повісити вдома — притягнуть удачу, любов і гроші
Щоб залучити удачу, любов і багатство варто знати про прості правила
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Заведено вважати що житло та речі, які воно зберігає, мають свою енергетику, як позитивну, так і негативну. Дизайн приміщення, різні дрібниці, фотографії та, звичайно, живопис можуть створити гармонію, яка притягуватиме в життя добро. Про це стверджують не тільки володарі езотеричних знань, а й фахівці з фен-шуй та навіть психологи. 

Які картини варто повісити у себе вдома, щоб залучити везіння, любовні успіхи або фінансовий добробут, розбираймося далі в матеріалі. 

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Які картини повинні бути в кожному будинку

1. Весняні та літні пейзажі 

Картини, на яких зображено багато сонця, зелені або чисте блакитне небо, здатні викликати почуття тепла, затишку та радості. Крім того, саме у ці пори року все квітне, зріє й примножується. Тож ця енергія, яка йтиме від зображення допомагатиме й вам розвиватися та примножувати успіх навколо вас. Також цей варіант підійде для тих, хто хоче побудувати сімейне щастя та наповнити будинок теплою енергією. 

Порада: вішайте такі картини у спальні або в кімнаті, де збирається уся родина. 

Які картини повинні бути в кожному будинку

2. Картини із зображенням рослин, дерев, лісу

Подібні пейзажі ідеально підійдуть для тих, хто хоче залучити до себе фінансовий добробут. Так у фен-шуй грошова сфера пов'язана з енергією дерева. Тому залучити грошову енергію допоможуть не лише картини з деревами, а й рослини у горщиках. Але дуже важливо, щоб дерев або рослин на зображенні було хоча б декілька, оскільки самотні об'єкти притягують самотність.

Порада: якщо потрібно більше грошей, має сенс залучити їх, помістивши картину або фото у коридорі, вітальні, а найкраще біля робочого столу, в кабінеті або офісі.

Картини із зображенням дерев притягують гроші

3. Картини з рибками 

Риба в фен-шуй вважається символом багатства і достатку. Китайське слово "юй" в перекладі означає рибу, достаток, що волею-неволею робить її чудовим оберегом, який приносить своїм власникам хороші новини й радість під час нових життєвих етапів.

Картина з рибками також здатна захистити людину від нещастя і розчарувань, принести удачу в особистому житті та налаштувати думки на позитивну хвилю.

Порада: така картина підійде для будь-якого приміщення у східній стороні житла, крім спальні.

Картини з рибками — як риба здатна залучити в життя гроші та успіх

4. Картини із зображенням слонів 

Ця велична, спокійна, мудра й в усіх сенсах сприятлива тварина може принести у ваш дім надійність і стабільність. За допомогою хобота він може притягувати до вашого будинку удачу та щастя.

Картина слонів в інтер'єрі - символ стабільності

5. Анімалістика, на якій зображено птахів  

Хорошим вибором картин для будинку будуть ті, які несуть в собі символи любові. Білі лебеді, голуби або інші миролюбні птахи. 

Наприклад, лебеді, відповідно до фен-шуй, символізують чисте кохання, цнотливість, вірність і допомагають залучити до життя не просто романтичні стосунки, а партнера на все життя.

Як обрати картину з птахами, щоб залучити любов

6. Картина з півоніями

Хорошим варіантом для залучення щастя буде картина, де намальовані півонії. Ці квіти мають настільки потужну позитивну енергію, що їх можна розвішувати буквально у будь-яких місцях! Півонії — найкращі помічники у пошуку любові, гармонії та щастя, вони допомагають самотнім людям в лічені місяці знайти свою пару.

Ці ніжні квіти розбивають кайдани, наділяють упевненістю в собі та буквально виштовхують людей назустріч щасливого майбутнього. Вже одруженим людям півонії допомагають розбудити сексуальність, посилити пристрасть і відкрити потяг один до одного.

Також півонії допоможуть притягнути й фінансовий успіх. Вони не дадуть збитися зі шляху і будуть стояти на сторожі вашого хорошого життя, відганяючи геть усі негаразди.

Картина з півоніями, півонії в інтер'єрі - яка квітка приносить любов, щастя та добробут

7. Картини з водоспадом 

Такі картини досить суперечливі, адже багато хто з езотериків стверджують, що таке зображення може стати й причиною негативу в житті. 

Інші вважають, якщо у східній частині житла повісити картину з водоспадом, то це допоможе відкрити та посилити грошовий потік. 

Порада: якщо вам дуже подобаються картини із зображеннями води, то розміщувати їх необхідно тільки в нежитлових кімнатах. 

Чи можна вішати в будинку картини з водоспадом

У будь-якому разі обираючи картину у своє помешкання, орієнтуйтесь на свої почуття. Якщо картина викликає у вас позитивні емоції, вона обов'язково принесе щастя! 

Нагадаємо, ми писали, які картини в жодному разі не можна вішати у себе вдома та чому. Езотерики та психологи запевняють, часом живопис може перетворити життя на суцільне пекло. 

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