Які картини варто повісити вдома — притягнуть удачу, любов і гроші

Щоб залучити удачу, любов і багатство варто знати про прості правила

Заведено вважати що житло та речі, які воно зберігає, мають свою енергетику, як позитивну, так і негативну. Дизайн приміщення, різні дрібниці, фотографії та, звичайно, живопис можуть створити гармонію, яка притягуватиме в життя добро. Про це стверджують не тільки володарі езотеричних знань, а й фахівці з фен-шуй та навіть психологи.

Які картини варто повісити у себе вдома, щоб залучити везіння, любовні успіхи або фінансовий добробут, розбираймося далі в матеріалі.

Які картини повинні бути в кожному будинку

1. Весняні та літні пейзажі

Картини, на яких зображено багато сонця, зелені або чисте блакитне небо, здатні викликати почуття тепла, затишку та радості. Крім того, саме у ці пори року все квітне, зріє й примножується. Тож ця енергія, яка йтиме від зображення допомагатиме й вам розвиватися та примножувати успіх навколо вас. Також цей варіант підійде для тих, хто хоче побудувати сімейне щастя та наповнити будинок теплою енергією.

Порада: вішайте такі картини у спальні або в кімнаті, де збирається уся родина.

2. Картини із зображенням рослин, дерев, лісу

Подібні пейзажі ідеально підійдуть для тих, хто хоче залучити до себе фінансовий добробут. Так у фен-шуй грошова сфера пов'язана з енергією дерева. Тому залучити грошову енергію допоможуть не лише картини з деревами, а й рослини у горщиках. Але дуже важливо, щоб дерев або рослин на зображенні було хоча б декілька, оскільки самотні об'єкти притягують самотність.

Порада: якщо потрібно більше грошей, має сенс залучити їх, помістивши картину або фото у коридорі, вітальні, а найкраще біля робочого столу, в кабінеті або офісі.

3. Картини з рибками

Риба в фен-шуй вважається символом багатства і достатку. Китайське слово "юй" в перекладі означає рибу, достаток, що волею-неволею робить її чудовим оберегом, який приносить своїм власникам хороші новини й радість під час нових життєвих етапів.

Картина з рибками також здатна захистити людину від нещастя і розчарувань, принести удачу в особистому житті та налаштувати думки на позитивну хвилю.

Порада: така картина підійде для будь-якого приміщення у східній стороні житла, крім спальні.

4. Картини із зображенням слонів

Ця велична, спокійна, мудра й в усіх сенсах сприятлива тварина може принести у ваш дім надійність і стабільність. За допомогою хобота він може притягувати до вашого будинку удачу та щастя.

5. Анімалістика, на якій зображено птахів

Хорошим вибором картин для будинку будуть ті, які несуть в собі символи любові. Білі лебеді, голуби або інші миролюбні птахи.

Наприклад, лебеді, відповідно до фен-шуй, символізують чисте кохання, цнотливість, вірність і допомагають залучити до життя не просто романтичні стосунки, а партнера на все життя.

6. Картина з півоніями

Хорошим варіантом для залучення щастя буде картина, де намальовані півонії. Ці квіти мають настільки потужну позитивну енергію, що їх можна розвішувати буквально у будь-яких місцях! Півонії — найкращі помічники у пошуку любові, гармонії та щастя, вони допомагають самотнім людям в лічені місяці знайти свою пару.

Ці ніжні квіти розбивають кайдани, наділяють упевненістю в собі та буквально виштовхують людей назустріч щасливого майбутнього. Вже одруженим людям півонії допомагають розбудити сексуальність, посилити пристрасть і відкрити потяг один до одного.

Також півонії допоможуть притягнути й фінансовий успіх. Вони не дадуть збитися зі шляху і будуть стояти на сторожі вашого хорошого життя, відганяючи геть усі негаразди.

7. Картини з водоспадом

Такі картини досить суперечливі, адже багато хто з езотериків стверджують, що таке зображення може стати й причиною негативу в житті.

Інші вважають, якщо у східній частині житла повісити картину з водоспадом, то це допоможе відкрити та посилити грошовий потік.

Порада: якщо вам дуже подобаються картини із зображеннями води, то розміщувати їх необхідно тільки в нежитлових кімнатах.

У будь-якому разі обираючи картину у своє помешкання, орієнтуйтесь на свої почуття. Якщо картина викликає у вас позитивні емоції, вона обов'язково принесе щастя!

Нагадаємо, ми писали, які картини в жодному разі не можна вішати у себе вдома та чому. Езотерики та психологи запевняють, часом живопис може перетворити життя на суцільне пекло.