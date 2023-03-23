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Принесут невероятное богатство и удачу: какие картины следует повесить дома

23 марта 2023 19:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие картины стоит повесить дома — привлекут удачу, любовь и деньги
Чтобы привлечь удачу, любовь и богатство следует знать о простых правилах
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Принято считать, что жилье и вещи, которые оно хранит, имеют свою энергетику, как положительную, так и отрицательную. Дизайн помещения, разные мелочи, фотографии и, конечно, живопись могут создать гармонию, которая привлечет в жизнь добро. Об этом утверждают не только обладатели эзотерических знаний, но и специалисты по фэн-шуй и даже психологи.

Какие картины стоит повесить у себя дома, чтобы привлечь везение, любовные успехи или финансовое благополучие, разбираемся дальше в материале.

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Какие картины должны быть в каждом доме

1. Весенние и летние пейзажи

Картины, на которых изображено много солнца, зеленое или чистое голубое небо, способны вызвать чувство тепла, уюта и радости. Кроме того, именно в это время года все цветет, зреет и приумножается. Поэтому эта энергия, которая будет исходить от изображения, помогает и вам развиваться и приумножать успех вокруг вас. Также этот вариант подойдет тем, кто хочет построить семейное счастье и наполнить дом теплой энергией.

Совет: вешайте такие картины в спальне или комнате, где собирается вся семья.

Какие картины должны быть в каждом доме

2. Картины с изображением растений, деревьев, леса

Подобные пейзажи идеально подойдут для тех, кто хочет привлечь к себе финансовое благополучие. Так у фэн-шуй денежная сфера связана с энергией дерева. Потому привлечь денежную энергию помогут не только картины с деревьями, но и растения в горшках. Но очень важно, чтобы деревьев или растений на изображении было хотя бы несколько, поскольку одинокие объекты притягивают одиночество.

Совет: если нужно больше денег, имеет смысл привлечь их, поместив картину или фото в коридоре, гостиной, а лучше у рабочего стола, в кабинете или офисе.

Картины с изображением деревьев притягивают деньги

3. Картины с рыбками

Рыба в фэн-шуй считается символом богатства и изобилия. Китайское слово "юй" в переводе означает рыбу, изобилие, которое волей-неволей делает ее отличным оберегом, прыносящим своим владельцам хорошие новости и радость во время новых жизненных этапов.

Картина с рыбками также способна оградить человека от несчастий и разочарований, принести удачу в личной жизни и настроить мысли на положительную волну.

Совет: такая картина подойдет для любого помещения в восточной стороне жилья, кроме спальни.

Картины с рыбками – как рыба способна привлечь в жизнь деньги и успех

4. Картины с изображением слонов

Это величественное, спокойное, мудрое и во всех смыслах благоприятное животное может принести в ваш дом надежность и стабильность. С помощью хобота он может привлекать к вашему дому удачу и счастье.

Картина слонов в интерьере – символ стабильности

5. Анималистика, на которой изображены птицы

Хорошим выбором картин для дома будут те, которые несут символы любви. Белые лебеди, голуби или другие миролюбивые птицы.

Например, лебеди, согласно фэн-шуй, символизируют чистую любовь, целомудрие, верность и помогают привлечь к жизни не просто романтические отношения, а партнера на всю жизнь.

Как выбрать картину с птицами, чтобы привлечь любовь

6. Картина с пионами

Хорошим вариантом для привлечения счастья будет картина, где нарисованы пионы. Эти цветы обладают настолько мощной положительной энергией, что их можно развешивать буквально в любых местах! Пионы – лучшие помощники в поиске любви, гармонии и счастья, они помогают одиноким людям в считанные месяцы найти свою пару.

Эти нежные цветы разбивают цепи, наделяют уверенностью в себе и буквально выталкивают людей навстречу счастливому будущему. Уже женатым людям пионы помогают разбудить сексуальность, усилить страсть и открыть влечение друг к другу.

Также пионы помогут привлечь и финансовый успех. Они не дадут сбиться с пути и будут стоять на страже вашей хорошей жизни, отгоняя все невзгоды.

Картина с пионами, пионы в интерьере – какой цветок приносит любовь, счастье и благополучие

7. Картины с водопадом

Такие картины достаточно противоречивы, ведь многие эзотерики утверждают, что такое изображение может стать и причиной негатива в жизни.

Другие считают, если в восточной части жилья повесить картину с водопадом, это поможет открыть и усилить денежный поток.

Совет: если вам очень нравятся картины с изображениями воды, то размещать их нужно только в нежилых комнатах.

Можно ли вешать в доме картины с водопадом

В любом случае, выбирая картину в свое жилище, ориентируйтесь на свои чувства. Если картина вызывает у вас положительные эмоции, то она обязательно принесет счастье!

Напомним, мы писали, какие картины ни в коем случае нельзя вешать у себя дома и почему. Эзотерики и психологи уверяют, что порой живопись может превратить жизнь в сплошной ад.

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