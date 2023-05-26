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Ніколи не бажайте спокійної ночі: яка небезпека криється за цією фразою

26 травня 2023 23:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Побажання спокійної ночі — чому це вкрай небезпечно
Чому не можна бажати спокійної ночі. Фото: istock
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Доволі часто своїм рідним, близьким та друзям ми бажаємо на ніч гарних сновидінь та спокійної ночі, показуючи таким чином свою любо та турботу. Проте мало хто знає, що за цією, здавалося б, буденною та простою фразою ховається справжня небезпека. 

Новини.LIVE розібралися, який сенс несе вислів "спокійної ночі" та чому не варто такого бажати іншим. 

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Спокійної ночі — у чому сенс фрази 

Слово — це велика сила, яка може як зцілювати, так і вбивати. І з цією тезою важко не погодитись. Тож, перш ніж щось вимовити, варто задуматися, який сенс криється за сказаним. В іншому випадку є ризик нашкодити як оточуючим, так і собі.

Щоб зрозуміти, що не так з фразою спокійної ночі, варто згадати найтемніший та найболісніший момент для кожної людини — втрату. 

Як правило, стоячи біля труни, людині, яка покинула цей світ, кажуть: "Спи спокійно". Тобто, зі спокоєм — померла людина закінчує свій шлях на Землі, а її душа відправляється в інший світ.

За цією ж аналогією лікарі ніколи не бажають черговим "спокійного чергування". Адже прикмета працює у зворотній бік. 

Взагалі, сама по собі фраза "спокійної ночі" передбачає повний спокій. А повний спокій може бути лише у разі смерті.

Так, на перший погляд, це звичайний забобон, проте езотерики запевняють, що невинна фраза на ніч може бути сприйнята вищими силами, як заклик до дії. Тому не варто випробовувати долю, а краще замінити цю фразу на ту, яка зможе принести людині позитив. 

 

Побажання спокійної ночі — чому це вкрай небезпечно
Людина уві сні. Фото: freepik.com

Як правильно бажати спокійної ночі

Якщо ви хочете проявити свою турботу й дійсно бажаєте, щоб людина спала безтурботно та бачила гарні сни, слід казати:

  • На добраніч;
  • Добраніч;
  • Доброї ночі;
  • Чарівної ночі;
  • Добрих снів;
  • Гарних снів;
  • Солодких снів;
  • Чарівних снів;
  • Чудових снів. 

Езотерики стверджують, що використовуючи ці фрази, Всесвіт почує вас правильно і подарує сплячому справді чудових снів, а на ранок людина прокинеться бадьорою і щасливою.

 

Як правильно бажати спокійної ночі
Добрий ранок. Фото: google.com

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