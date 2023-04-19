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Голуб прилетів на ваше підвіконня: як зрозуміти знак долі

19 квітня 2023 20:30
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Якщо голуб прилетів на підвіконня — про що застерігають прикмети
Вісник добрих і поганих новин: що означає голуб на вашому підвіконні. Фото: google.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Ще наші прадіди вірили, птахи — це посланці, вони можуть нас попереджати про небезпеку, віщувати щастя й передавати важливі знаки від долі. Століттями за ними спостерігали й в результаті склали прикмети та повір'я, за якими можна визначити до добра послання чи на біду.  

Розповідаємо, на що вказує візит голуба на ваше підвіконня.

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Голуб на підвіконні — на що слід звернути увагу

Важливо підмічати деталі. Щоб розшифрувати послання, звертайте увагу на таке: 

  • як голуб себе поводить;
  • скільки пташок прилетіло;
  • який у них колір пір'я;
  • хто перший помітив голуба;
  • яка обстановка у квартирі або будинку.

 

На що слід звернути увагу, коли голуб сідає на підвіконня
На що слід звернути увагу, коли голуб сідає на підвіконня. Фото: google.com

Якщо голуб сів на  підвіконня — важливі прикмети​​​​​

Наші предки склали такі прикмети: 

  • Голуб сів на підвіконня і довго дивиться у вікно — ​​​​​​​​​​можна чекати хороших новин. 
  • Голуб воркує вранці — скоро вас чекають приємні новини, подарунки та спілкування з приємними людьми.
  • Якщо голуб просто починає ходити по підвіконню — чекайте скоро звісток.
  • Птаха залишила послід на підвіконні ​​​​​​— до щастя і прибутку.
  • Ви випадково злякали птаха, перед тим як він хотів позначити територію — найближчим часом вас чекає безгрошів'я.
  • Голуб прилетів на підвіконня і тримає щось в дзьобі — можливе поповнення в родині.
  • Голуб сів на підвіконня і стукає у вікно, слід чекати змін, а ось хороших чи ні, залежить вже від інших факторів, наприклад — кольору птаха або кількості цих "гостей".
  • Голуб повернувся після того, як його прогнали — загрожують дрібні негаразди. 
  • Голуб сів на підвіконня і стукає по ньому — це символізує те, що небесні сили намагаються притягнути вашу увагу, перенаправити ваші думки в інше річище.
  • Якщо голуб сів на підвіконня біля закритого вікна — незабаром, хтось із рідних покине цей світ.
  • Якщо у вас в будинку знаходиться важкохвора людина, а в цей час голуб літає постійно біля вікна — скоро ви будете недужого оплакувати.
  • Якщо птах виглядає хворим — до сварок і скандалів у родині.
  • Дуже молодий голуб — до зустрічі з новими знайомими.
  • Птах прилетів на підвіконня і ніби пританцьовує або присідає — незабаром до вас можуть прийти гості, кількість яких залежить від числа птахів за вікном.
  • Пернатий голосно воркує — один з гостей захоче всю увагу перенаправити у свою сторону.
  • Якщо птах сильно б'ється у віконне скло, поводиться неспокійно — це поганий знак. Згідно з прикметами, це віщує хвороби та нещастя.
  • Якщо голуб сидить на підвіконні гордо — один з гостей буде людина, що займає високий пост. 
  • Голуб тривалий час сидить на підвіконні та не відлітає — це символізує, що у вашому житті немає талісмана, який би вас охороняв. Голуб прагне захистити вас від переживань і туги. Не женіть його. Він буде оберігати ваш добробут.
  • Якщо голуб звив у вас під підвіконням гніздо — ваш будинок перебуває під охороною. 

Згідно з легендами голуби — посланці Бога. Є безліч забобонів про поведінку пернатих у релігійні свята:

  • У Благовіщення — в сім'ї вас чекає поповнення.
  • У Спас — урожай буде багатий.
  • Птах прилетів у Вербну неділю — в сім'ї покращиться матеріальне становище і здоров'я.

Якщо прилетіло кілька голубів

1. Якщо птахи спокійно сидять і інколи дивляться у вікно, це може означати, що незабаром відбудеться якась радісна подія, перемир'я або розв'язання якоїсь проблеми.

2. Якщо радісно воркочуть — до швидкого весілля або важливої зустрічі у вашому житті.

3. Бійка між голубами може показати, що можливими є сварки з родичами або друзями.

4. Якщо пернаті дивилися по сторонах, а потім почали воркотати — до примирення зі старими ворогами.

5. Якщо голуби мило воркують — готуйтеся до швидкого знайомства, яке стане дуже значущим у Вашому житті. Або, наприклад, до весілля, особливо якщо це пара голубів. 

6. Якщо голуби сидять близько на підвіконні, притискаються, закохано воркують — шлюб буде в любові та щасті.

7. До голуба, який сів на підвіконня, приєдналося ще кілька друзів — вам доведеться зустрічати гостей, і ви будете веселитися.

 

Якщо голуб сів на  підвіконня —​​​​​​​ важливі прикмети
Якщо голуб сів на  підвіконня — важливі прикмети. Фото: google.com

Голуб прилетів на підвіконня про що говорить колір пір'я 

Вважається, що характер новин, які приніс вам голуб, залежить від його кольору:

  • білі птахи — символ добробуту і миру;
  • руді та інші подібні відтінки — віщує цікаві зміни на роботі або великий виграш;
  • сірі голуби можуть "натякати" на прийдешні неприємності;
  • чорні обіцяють хвороби та нещастя.

Прикмети пов'язані з кольором птахів:

  • Якщо чорний голуб сів і звив гніздо на підвіконні — неприємності можуть виникнути, якщо ви його будете підгодовувати.
  • Якщо білий голуб сів на підвіконня — це може бути небіжчик, який хоче побачити вас, він переживає за вас. 
  • На підвіконні сидять два білих голуби — незабаром будуть веселощі на честь святкування весілля, чи приємна зустріч, яка вплине на вашу долю. 
  • Якщо голуб рудий і дівчина незаміжня — добрий знак. Її коханий уже збирається одружитися і скоро буде весілля. Цей шлюб принесе багато щастя.

Якщо голуб прилітає ненадовго, такий "візит" не несе за собою прикмет.

 

Голуб прилетів на підвіконня — про що говорить колір пір'я
Голуб прилетів на підвіконня — про що говорить колір пір'я. Фото: google.com

З якими б новинами не прилітав до вас голуб, проганяти або лаяти його не варто. Пам'ятайте, що добробут та щастя багато в чому залежить від нас самих. 

Нагадаємо, Новини.LIVE писало, як зберігати віник в домі правильно, щоб не прикликати біду. 

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