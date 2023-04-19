Якщо голуб прилетів на підвіконня — про що застерігають прикмети

Голуб прилетів на ваше підвіконня: як зрозуміти знак долі
Ще наші прадіди вірили, птахи — це посланці, вони можуть нас попереджати про небезпеку, віщувати щастя й передавати важливі знаки від долі. Століттями за ними спостерігали й в результаті склали прикмети та повір'я, за якими можна визначити до добра послання чи на біду.
Розповідаємо, на що вказує візит голуба на ваше підвіконня.
Голуб на підвіконні — на що слід звернути увагу
Важливо підмічати деталі. Щоб розшифрувати послання, звертайте увагу на таке:
- як голуб себе поводить;
- скільки пташок прилетіло;
- який у них колір пір'я;
- хто перший помітив голуба;
- яка обстановка у квартирі або будинку.
Якщо голуб сів на підвіконня — важливі прикмети
Наші предки склали такі прикмети:
- Голуб сів на підвіконня і довго дивиться у вікно — можна чекати хороших новин.
- Голуб воркує вранці — скоро вас чекають приємні новини, подарунки та спілкування з приємними людьми.
- Якщо голуб просто починає ходити по підвіконню — чекайте скоро звісток.
- Птаха залишила послід на підвіконні — до щастя і прибутку.
- Ви випадково злякали птаха, перед тим як він хотів позначити територію — найближчим часом вас чекає безгрошів'я.
- Голуб прилетів на підвіконня і тримає щось в дзьобі — можливе поповнення в родині.
- Голуб сів на підвіконня і стукає у вікно, слід чекати змін, а ось хороших чи ні, залежить вже від інших факторів, наприклад — кольору птаха або кількості цих "гостей".
- Голуб повернувся після того, як його прогнали — загрожують дрібні негаразди.
- Голуб сів на підвіконня і стукає по ньому — це символізує те, що небесні сили намагаються притягнути вашу увагу, перенаправити ваші думки в інше річище.
- Якщо голуб сів на підвіконня біля закритого вікна — незабаром, хтось із рідних покине цей світ.
- Якщо у вас в будинку знаходиться важкохвора людина, а в цей час голуб літає постійно біля вікна — скоро ви будете недужого оплакувати.
- Якщо птах виглядає хворим — до сварок і скандалів у родині.
- Дуже молодий голуб — до зустрічі з новими знайомими.
- Птах прилетів на підвіконня і ніби пританцьовує або присідає — незабаром до вас можуть прийти гості, кількість яких залежить від числа птахів за вікном.
- Пернатий голосно воркує — один з гостей захоче всю увагу перенаправити у свою сторону.
- Якщо птах сильно б'ється у віконне скло, поводиться неспокійно — це поганий знак. Згідно з прикметами, це віщує хвороби та нещастя.
- Якщо голуб сидить на підвіконні гордо — один з гостей буде людина, що займає високий пост.
- Голуб тривалий час сидить на підвіконні та не відлітає — це символізує, що у вашому житті немає талісмана, який би вас охороняв. Голуб прагне захистити вас від переживань і туги. Не женіть його. Він буде оберігати ваш добробут.
- Якщо голуб звив у вас під підвіконням гніздо — ваш будинок перебуває під охороною.
Згідно з легендами голуби — посланці Бога. Є безліч забобонів про поведінку пернатих у релігійні свята:
- У Благовіщення — в сім'ї вас чекає поповнення.
- У Спас — урожай буде багатий.
- Птах прилетів у Вербну неділю — в сім'ї покращиться матеріальне становище і здоров'я.
Якщо прилетіло кілька голубів
1. Якщо птахи спокійно сидять і інколи дивляться у вікно, це може означати, що незабаром відбудеться якась радісна подія, перемир'я або розв'язання якоїсь проблеми.
2. Якщо радісно воркочуть — до швидкого весілля або важливої зустрічі у вашому житті.
3. Бійка між голубами може показати, що можливими є сварки з родичами або друзями.
4. Якщо пернаті дивилися по сторонах, а потім почали воркотати — до примирення зі старими ворогами.
5. Якщо голуби мило воркують — готуйтеся до швидкого знайомства, яке стане дуже значущим у Вашому житті. Або, наприклад, до весілля, особливо якщо це пара голубів.
6. Якщо голуби сидять близько на підвіконні, притискаються, закохано воркують — шлюб буде в любові та щасті.
7. До голуба, який сів на підвіконня, приєдналося ще кілька друзів — вам доведеться зустрічати гостей, і ви будете веселитися.
Голуб прилетів на підвіконня — про що говорить колір пір'я
Вважається, що характер новин, які приніс вам голуб, залежить від його кольору:
- білі птахи — символ добробуту і миру;
- руді та інші подібні відтінки — віщує цікаві зміни на роботі або великий виграш;
- сірі голуби можуть "натякати" на прийдешні неприємності;
- чорні обіцяють хвороби та нещастя.
Прикмети пов'язані з кольором птахів:
- Якщо чорний голуб сів і звив гніздо на підвіконні — неприємності можуть виникнути, якщо ви його будете підгодовувати.
- Якщо білий голуб сів на підвіконня — це може бути небіжчик, який хоче побачити вас, він переживає за вас.
- На підвіконні сидять два білих голуби — незабаром будуть веселощі на честь святкування весілля, чи приємна зустріч, яка вплине на вашу долю.
- Якщо голуб рудий і дівчина незаміжня — добрий знак. Її коханий уже збирається одружитися і скоро буде весілля. Цей шлюб принесе багато щастя.
Якщо голуб прилітає ненадовго, такий "візит" не несе за собою прикмет.
З якими б новинами не прилітав до вас голуб, проганяти або лаяти його не варто. Пам'ятайте, що добробут та щастя багато в чому залежить від нас самих.
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