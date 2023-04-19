Если голубь прилетел на подоконник — о чем предостерегают приметы

Голубь прилетел на ваш подоконник: как расшифровать знак судьбы
Еще наши прадеды верили, что птицы — это посланники, они могут нас предупреждать об опасности, предвещать счастье и передавать важные знаки от судьбы. Веками за ними наблюдали и в результате составили приметы и поверья, по которым можно определить к добру послания или на беду.
Рассказываем, на что указывает визит голубя на ваш подоконник.
Голубь на подоконнике — на что следует обратить внимание
Важно подмечать детали. Чтобы расшифровать послание, обращайте внимание на следующее:
- как голубь себя ведет;
- сколько птиц прилетело;
- какой у них цвет перьев;
- кто первый заметил голубя;
- какая обстановка в квартире или доме.
Если голубь сел на подоконник — важные приметы
Наши предки составили следующие приметы:
- Голубь сел на подоконник и долго смотрит в окно. Можно ждать хороших новостей.
- Голубь воркует по утрам — скоро вас ждут приятные новости, подарки и общение с приятными людьми.
- Если голубь просто начинает ходить по подоконнику — ждите скоро известий.
- Птица оставила помет на подоконнике — к счастью и прибыли.
- Вы случайно испугали птицу, прежде чем она хотела обозначить территорию — в ближайшее время вас ждет безденежье.
- Голубь прилетел на подоконник и держит что-то в клюве — возможно пополнение в семье.
- Голубь сел на подоконник и стучит в окно, следует ждать перемен, а вот хороших или нет, зависит уже от других факторов, например — цвета птицы или количества этих "гостей".
- Голубь вернулся после того, как его прогнали — грозят мелкие невзгоды.
- Голубь сел на подоконник и стучит по нему — это символизирует то, что небесные силы пытаются привлечь ваше внимание, перенаправить ваши мысли в другое русло.
- Если голубь сел на подоконник у закрытого окна — скоро, кто-то из родных покинет этот мир.
- Если у вас в доме находится тяжелобольный человек, а в это время голубь летает постоянно у окна – скоро вы будете недужного оплакивать.
- Если птица выглядит больной — к ссорам и скандалам в семье.
- Очень молодой голубь — ко встрече с новыми знакомыми.
- Птица прилетел на подоконник и будто приплясывает или приседает — вскоре к вам могут прийти гости, количество которых зависит от числа птиц за окном.
- Пернатый громко воркует — один из гостей захочет все внимание перенаправить в свою сторону.
- Если птица сильно бьется в оконные стекла, ведет себя беспокойно — это плохой знак. Согласно приметам, это предвещает болезни и несчастья.
- Если голубь сидит на подоконнике гордо — один из гостей будет человек, занимающий высокий пост.
- Голубь долго сидит на подоконнике и не улетает — это символизирует, что в вашей жизни нет охраняющего вас талисмана. Голубь стремится оградить вас от переживаний и тоски. Не гоните его. Он будет оберегать ваше благосостояние.
- Если голубь свил у вас под подоконником гнездо — ваш дом находится под охраной.
Согласно легендам голуби — посланники Бога. Есть множество суеверий о поведении пернатых в религиозные праздники:
- В Благовещении — в семье вас ждет пополнение.
- У Спас — урожай будет богат.
- Птица прилетела в Вербное воскресенье — в семье улучшится материальное положение и здоровье.
Если прилетело несколько голубей
1. Если птицы спокойно сидят и иногда смотрят в окно, это может означать, что скоро произойдет какое-то радостное событие, перемирие или решение какой-либо проблемы.
2. Если радостно воркуют — к скорой свадьбе или важной встрече в вашей жизни.
3. Драка между голубями может показать, что возможны ссоры с родственниками или друзьями.
4. Если пернатые смотрели по сторонам, а потом начали мурлыкать — к примирению со старыми врагами.
5. Если голуби мыло воркуют — готовьтесь к быстрому знакомству, которое станет очень значимым в вашей жизни. Или, к примеру, к свадьбе, особенно если это пара голубей.
6. Если голуби сидят близко на подоконнике, прижимаются, влюбленно воркуют — брак будет в любви и счастье.
7. К голубю, который сел на подоконник, присоединилось еще несколько друзей — вам придется встречать гостей, и вы будете веселиться.
Голубь прилетел на подоконник — о чем говорят цвет перьев
Считается, что характер новостей, которые принес вам голубь, зависит от его цвета:
- белые птицы — символ благополучия и мира;
- рыжие и другие подобные оттенки — предсказывает интересные изменения на работе или большой выигрыш;
- серые голуби могут "намекать" на грядущие неприятности;
- черные обещают болезни и несчастья.
Приметы связанные с цветом птиц:
- Если черный голубь сел и свил гнездо на подоконнике — неприятности могут возникнуть, если вы его будете подкармливать.
- Если белый голубь сел на подоконник — это может быть покойник, желающий увидеть вас, он переживает за вас.
- На подоконнике сидят два белых голуба — скоро будет веселье в честь празднования свадьбы, или приятная встреча, которая повлияет на вашу судьбу.
- Если голубь рыжий и девушка незамужняя — хороший знак. Ее любимый уже собирается жениться и скоро будет свадьба. Этот брак принесет много счастья.
Если голубь прилетает ненадолго, такой "визит" не несет за собой примет.
С какими бы новостями не прилетал к вам голубь, прогонять или бранить его не стоит. Помните, что благополучие и счастье во многом зависит от нас самих.
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