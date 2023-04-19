Если голубь прилетел на подоконник — о чем предостерегают приметы

Вестник хороших и плохих новостей: что означает голубь на вашем подоконнике. Фото: google.com

Еще наши прадеды верили, что птицы — это посланники, они могут нас предупреждать об опасности, предвещать счастье и передавать важные знаки от судьбы. Веками за ними наблюдали и в результате составили приметы и поверья, по которым можно определить к добру послания или на беду.

Рассказываем, на что указывает визит голубя на ваш подоконник.

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Голубь на подоконнике — на что следует обратить внимание

Важно подмечать детали. Чтобы расшифровать послание, обращайте внимание на следующее:

как голубь себя ведет;

сколько птиц прилетело;

какой у них цвет перьев;

кто первый заметил голубя;

какая обстановка в квартире или доме.

На что следует обратить внимание, когда голубь садится на подоконник. Фото: google.com

Если голубь сел на подоконник — важные приметы

Наши предки составили следующие приметы:

Голубь сел на подоконник и долго смотрит в окно. Можно ждать хороших новостей.

Голубь воркует по утрам — скоро вас ждут приятные новости, подарки и общение с приятными людьми.

Если голубь просто начинает ходить по подоконнику — ждите скоро известий.

Птица оставила помет на подоконнике — к счастью и прибыли.

Вы случайно испугали птицу, прежде чем она хотела обозначить территорию — в ближайшее время вас ждет безденежье.

Голубь прилетел на подоконник и держит что-то в клюве — возможно пополнение в семье.

Голубь сел на подоконник и стучит в окно, следует ждать перемен, а вот хороших или нет, зависит уже от других факторов, например — цвета птицы или количества этих "гостей".

Голубь вернулся после того, как его прогнали — грозят мелкие невзгоды.

Голубь сел на подоконник и стучит по нему — это символизирует то, что небесные силы пытаются привлечь ваше внимание, перенаправить ваши мысли в другое русло.

Если голубь сел на подоконник у закрытого окна — скоро, кто-то из родных покинет этот мир.

Если у вас в доме находится тяжелобольный человек, а в это время голубь летает постоянно у окна – скоро вы будете недужного оплакивать.

Если птица выглядит больной — к ссорам и скандалам в семье.

Очень молодой голубь — ко встрече с новыми знакомыми.

Птица прилетел на подоконник и будто приплясывает или приседает — вскоре к вам могут прийти гости, количество которых зависит от числа птиц за окном.

Пернатый громко воркует — один из гостей захочет все внимание перенаправить в свою сторону.

Если птица сильно бьется в оконные стекла, ведет себя беспокойно — это плохой знак. Согласно приметам, это предвещает болезни и несчастья.

Если голубь сидит на подоконнике гордо — один из гостей будет человек, занимающий высокий пост.

Голубь долго сидит на подоконнике и не улетает — это символизирует, что в вашей жизни нет охраняющего вас талисмана. Голубь стремится оградить вас от переживаний и тоски. Не гоните его. Он будет оберегать ваше благосостояние.

Если голубь свил у вас под подоконником гнездо — ваш дом находится под охраной.

Согласно легендам голуби — посланники Бога. Есть множество суеверий о поведении пернатых в религиозные праздники:

В Благовещении — в семье вас ждет пополнение.

У Спас — урожай будет богат.

Птица прилетела в Вербное воскресенье — в семье улучшится материальное положение и здоровье.

Если прилетело несколько голубей

1. Если птицы спокойно сидят и иногда смотрят в окно, это может означать, что скоро произойдет какое-то радостное событие, перемирие или решение какой-либо проблемы.

2. Если радостно воркуют — к скорой свадьбе или важной встрече в вашей жизни.

3. Драка между голубями может показать, что возможны ссоры с родственниками или друзьями.

4. Если пернатые смотрели по сторонам, а потом начали мурлыкать — к примирению со старыми врагами.

5. Если голуби мыло воркуют — готовьтесь к быстрому знакомству, которое станет очень значимым в вашей жизни. Или, к примеру, к свадьбе, особенно если это пара голубей.

6. Если голуби сидят близко на подоконнике, прижимаются, влюбленно воркуют — брак будет в любви и счастье.

7. К голубю, который сел на подоконник, присоединилось еще несколько друзей — вам придется встречать гостей, и вы будете веселиться.

Если голубь сел на подоконник – важные приметы. Фото: google.com

Голубь прилетел на подоконник — о чем говорят цвет перьев

Считается, что характер новостей, которые принес вам голубь, зависит от его цвета:

белые птицы — символ благополучия и мира;

рыжие и другие подобные оттенки — предсказывает интересные изменения на работе или большой выигрыш;

серые голуби могут "намекать" на грядущие неприятности;

черные обещают болезни и несчастья.

Приметы связанные с цветом птиц:

Если черный голубь сел и свил гнездо на подоконнике — неприятности могут возникнуть, если вы его будете подкармливать.

Если белый голубь сел на подоконник — это может быть покойник, желающий увидеть вас, он переживает за вас.

На подоконнике сидят два белых голуба — скоро будет веселье в честь празднования свадьбы, или приятная встреча, которая повлияет на вашу судьбу.

Если голубь рыжий и девушка незамужняя — хороший знак. Ее любимый уже собирается жениться и скоро будет свадьба. Этот брак принесет много счастья.

Если голубь прилетает ненадолго, такой "визит" не несет за собой примет.

Голубь прилетел на подоконник — о чем говорят цвет перьев. Фото: google.com

С какими бы новостями не прилетал к вам голубь, прогонять или бранить его не стоит. Помните, что благополучие и счастье во многом зависит от нас самих.

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