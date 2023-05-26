Пожелание спокойной ночи — почему это крайне опасно

Никогда не желайте спокойной ночи: какая опасность стоит за этой фразой
Довольно часто своим родным, близким и друзьям мы желаем на ночь хороших сновидений и спокойной ночи, показывая таким образом свою любовь и заботу. Однако немногие знают, что за этой, казалось бы, обыденной и простой фразой скрывается настоящая опасность.
Новини.LIVE разобрались, какой смысл несет выражение "спокойной ночи" и почему не стоит такого желать другим.
Спокойной ночи — в чем смысл фразы
Слово — это великая сила, которая может как исцелять, так и убивать. И с этим тезисом трудно не согласиться. Итак, прежде чем что-то произнести, стоит задуматься, какой смысл кроется за сказанным. В противном случае есть риск навредить как окружающим, так и себе.
Чтобы понять, что не так с фразой спокойной ночи, стоит вспомнить самый темный и болезненный момент для каждого человека — потерю.
Как правило, стоя у гроба, человеку, который покинул этот мир, говорят: "Спи спокойно". То есть со спокойствием — умерший человек заканчивает свой путь на Земле, а его душа отправляется в другой мир.
По этой же аналогии врачи никогда не желают дежурным "спокойного дежурства". Ведь примета работает в обратную сторону.
Вообще, сама по себе фраза "спокойной ночи" предполагает полное спокойствие. А полное спокойствие может быть только в случае смерти.
Да, на первый взгляд, это обычный предрассудок, однако эзотерики уверяют, что безобидная фраза на ночь может быть воспринята высшими силами, как призыв к действию. Поэтому не стоит испытывать судьбу, а лучше заменить эту фразу той, которая сможет принести человеку позитив.
Как правильно желать спокойной ночи
Если вы хотите проявить свою заботу и действительно хотите, чтобы человек спал беззаботно и видел хорошие сны, следует говорить:
- Доброй ночи;
- Хорошей ночи;
- Волшебной ночи;
- Добрых снов;
- Хороших снов;
- Сладких снов;
- Волшебных снов;
- Прекрасных снов.
Эзотерики утверждают, что используя эти фразы, Вселенная услышит вас правильно и подарит спящему поистине прекрасные сны, а к утру человек проснется бодрым и счастливым.
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