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Никогда не желайте спокойной ночи: какая опасность стоит за этой фразой

26 мая 2023 23:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Пожелание спокойной ночи — почему это крайне опасно
Почему нельзя желать спокойной ночи. Фото: istock
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Довольно часто своим родным, близким и друзьям мы желаем на ночь хороших сновидений и спокойной ночи, показывая таким образом свою любовь и заботу. Однако немногие знают, что за этой, казалось бы, обыденной и простой фразой скрывается настоящая опасность.

Новини.LIVE разобрались, какой смысл несет выражение "спокойной ночи" и почему не стоит такого желать другим.

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Спокойной ночи — в чем смысл фразы

Слово — это великая сила, которая может как исцелять, так и убивать. И с этим тезисом трудно не согласиться. Итак, прежде чем что-то произнести, стоит задуматься, какой смысл кроется за сказанным. В противном случае есть риск навредить как окружающим, так и себе.

Чтобы понять, что не так с фразой спокойной ночи, стоит вспомнить самый темный и болезненный момент для каждого человека — потерю.

Как правило, стоя у гроба, человеку, который покинул этот мир, говорят: "Спи спокойно". То есть со спокойствием — умерший человек заканчивает свой путь на Земле, а его душа отправляется в другой мир.

По этой же аналогии врачи никогда не желают дежурным "спокойного дежурства". Ведь примета работает в обратную сторону.

Вообще, сама по себе фраза "спокойной ночи" предполагает полное спокойствие. А полное спокойствие может быть только в случае смерти.

Да, на первый взгляд, это обычный предрассудок, однако эзотерики уверяют, что безобидная фраза на ночь может быть воспринята высшими силами, как призыв к действию. Поэтому не стоит испытывать судьбу, а лучше заменить эту фразу той, которая сможет принести человеку позитив.

 

Пожелание спокойной ночи – почему это крайне опасно
Человек во сне. Фото: freepik.com

Как правильно желать спокойной ночи

Если вы хотите проявить свою заботу и действительно хотите, чтобы человек спал беззаботно и видел хорошие сны, следует говорить:

  • Доброй ночи;
  • Хорошей ночи;
  • Волшебной ночи;
  • Добрых снов;
  • Хороших снов;
  • Сладких снов;
  • Волшебных снов;
  • Прекрасных снов.

Эзотерики утверждают, что используя эти фразы, Вселенная услышит вас правильно и подарит спящему поистине прекрасные сны, а к утру человек проснется бодрым и счастливым.

 

Как правильно желать спокойной ночи
Доброе уторо. Фото: google.com

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