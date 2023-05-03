Лунный посевной календарь на май 2023 — что и когда можно сеять и сажать

Лунный посевной календарь на май 2023 года: что и когда сажать для богатого урожая
Именно в последний месяц весны огородников, садоводов и дачников ждет больше всего работы. В этот период можно высевать и высаживать практически все известные культуры: овощи, зелень, ягоды, фруктовые деревья, цветы.
Новини.LIVE предлагает ознакомиться с лунным посевным календарем на май 2023 года.
Фазы Луны в мае 2023 года
Фазы Луны в мае будут меняться следующим образом:
- Луна растет — с 1 по 4 мая;
- полнолуние — 5 мая в 19:37 по киевскому времени;
- Луна убывает — с 6 по 18 мая;
- новолуние — 19 мая в 17:56 по киевскому времени;
- Луна растет — с 20 по 31 мая;
- лунное затмение — 5 мая в 19:22 по киевскому времени;
- солнечное затмение — нет.
Как Луна влияет на растения, и какие фазы опасны
Уже не одним поколением садоводов и огородников было доказано, что Лунные фазы влияют на рост и развитие растений.
Высчитали и лучший период любых работ с садом и огородом — растущая фаза Луны.
Нисходящая Луна идеально подходит для подкормки растений, особенно с помощью органических удобрений.
А вот наиболее уязвимые растения в период полной Луны и новолуния. Лучше вообще в это время не работать в саду и огороде. При этом следует заметить, что период новолуния длится 3 дня — день до новолуния, сам день и день после. Отрицательный период полной Луны продолжается так же.
Чтобы растения хорошо росли, радовали глаз и давали сочные и крупные плоды, лучше всего высаживать их на рассвете или перед обедом.
Лунный посевной календарь на май — когда благоприятные и неблагоприятные дни
Благоприятные дни для посева, посадки фруктов и овощей: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 мая.
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки растений: 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19 мая.
Лунный посевной календарь: что и когда сажать в мае
- Картофель, топинамбур: 10, 11, 14, 15 мая.
- Батат: 6, 7, 10, 11 мая.
- Свекла, морковь, пастернак: 6, 7, 14, 15 мая.
- Стебельный сельдерей: 6, 7, 10, 11, 14, 15 мая.
- Редька, репа: 6, 7, 10, 11 мая.
- Редис: 14, 15, 23, 24 мая.
- Лук: 6, 7, 10, 11, 14, 15 мая.
- Лук порей, рокамболь: 6, 7, 10, 11, 16, 17 мая.
- Лук на зелень: 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31 мая.
- Чеснок: 3, 4, 10, 11, 30, 31 мая.
- Томаты, физалис: 23, 24 мая.
- Сладкий, острый перец: 3, 4, 6, 7, 14-17, 30, 31 мая.
- Баклажаны: 3, 4, 6, 7, 30, 31 мая.
- Огурцы: 3, 4, 6, 7, 23, 24, 30, 31 мая.
- Брокколи, цветная капуста: 3, 4, 10, 11, 30, 31 мая.
- Ранняя капуста: 3, 4, 30, 31 мая.
- Средняя и поздняя капуста: 3, 4, 21, 22, 30, 31 мая.
- Кале, пак-чой и другая листовая капуста: 3, 4, 14-17, 30, 31 мая.
- Кабачки, патиссоны, тыква: 3, 4, 23, 24, 30, 31 мая.
- Бахчевые: 6, 7, 23, 24 мая.
- Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут): 3, 4, 20-22, 30, 31 мая.
- Кукуруза: 3, 4, 30, 31 мая.
- Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь): 3, 4, 23, 24, 30, 31 мая.
- Подсолнечник: 3, 4, 25-27, 30, 31 мая.
- Листовый салат: 3, 4, 14-17, 30, 31 мая.
- Шпинат: 3, 4, 14-17, 30, 31 мая.
- Качанные салаты, цикорий: 3, 4, 30, 31 мая.
- Рукола, кресс, листовая горчица: 6, 7, 14-17, 23, 24 мая.
- Щавель: 6, 7 мая.
- Укроп и фенхель: 10, 11 мая.
- Петрушка, кинза: 3, 4, 14, 15, 30, 31 мая.
- Базилик, душица, розмарин: 1, 2, 6, 7, 14-17, 28, 29 мая.
- Лекарственные и чайные культуры: 1, 2, 6, 7, 25-29 мая.
- Микрозелень: 3, 4, 6, 7, 16, 17, 30, 31 мая.
- Земляника и клубника: 20-24 мая.
- Яблоня: 10, 11 мая.
- Груша, айва: 3, 4, 10, 11, 30, 31 мая.
- Абрикос, вишня, слива, персик: 3, 4, 30, 31 мая.
- Черешня: 25-27 мая.
- грецкий орех, фундук: 3, 4, 20-22, 30, 31 мая.
- Калина, шиповник, рябина, облепиха, боярышник: 14, 15, 23, 24 мая.
- Смородина: 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23-27 мая.
- Малина: 6, 7, 20-24 мая.
- Крыжовник и другие ягодники: 6, 7, 10, 11, 23, 24 мая.
- Виноград: 6, 7 мая.
- Сидераты: 3, 4, 8, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая.
- Однолетники: 1-4, 28-31 мая.
- Луковичные и клубневые: 6, 7, 10, 11, 14, 15 мая.
- Травянистые многолетники: 1-4, 28-31 мая.
- Живые ограждения: 1-4, 20-22, 25-27, 28-31 мая.
- Газоны, почвопокровные растения: 16, 17 мая.
Лучшие дни для садовых работ в мае 2023 года
- Сапки: 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19 мая.
- Борьба с вредителями и болезнями: 12, 13, 16-19 мая.
- Проращивание семян: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 23, 24, 30, 31 мая.
- Пикирование, прореживание: 10, 11, 18 мая.
- Прищипка, пасынкование: 20, 21 мая.
- Подкормка органическими удобрениями: 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18 мая.
- Подкормка минеральными удобрениями: 23, 24 мая.
- Обрезка, омоложение, формовка: 6-11 мая.
- Стрижка газона, сенокос трав: 3, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31 мая.
- Профилактические обработки от болезней и вредителей: 1, 2, 8, 9, 20-22 мая.
- Уборка на участке: 5, 8, 9, 19, 20 мая.
- Сбор цветов и лекарственных трав: 1-5, 23-27, 28-31 мая.
Напомним, мы писали, какие овощи и зелень следует обязательно высадить в мае, чтобы успеть собрать урожай.
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