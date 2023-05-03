Лунный посевной календарь на май 2023 — что и когда можно сеять и сажать

Лунный посевной календарь на май 2023 года. Фото: depositphotos.com

Именно в последний месяц весны огородников, садоводов и дачников ждет больше всего работы. В этот период можно высевать и высаживать практически все известные культуры: овощи, зелень, ягоды, фруктовые деревья, цветы.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с лунным посевным календарем на май 2023 года.

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Фазы Луны в мае 2023 года

Фазы Луны в мае будут меняться следующим образом:

Луна растет — с 1 по 4 мая;

полнолуние — 5 мая в 19:37 по киевскому времени;

Луна убывает — с 6 по 18 мая;

новолуние — 19 мая в 17:56 по киевскому времени;

Луна растет — с 20 по 31 мая;

лунное затмение — 5 мая в 19:22 по киевскому времени;

солнечное затмение — нет.

Фазы Луны в мае 2023 года. Фото: google.com

Как Луна влияет на растения, и какие фазы опасны

Уже не одним поколением садоводов и огородников было доказано, что Лунные фазы влияют на рост и развитие растений.

Высчитали и лучший период любых работ с садом и огородом — растущая фаза Луны.

Нисходящая Луна идеально подходит для подкормки растений, особенно с помощью органических удобрений.

А вот наиболее уязвимые растения в период полной Луны и новолуния. Лучше вообще в это время не работать в саду и огороде. При этом следует заметить, что период новолуния длится 3 дня — день до новолуния, сам день и день после. Отрицательный период полной Луны продолжается так же.

Чтобы растения хорошо росли, радовали глаз и давали сочные и крупные плоды, лучше всего высаживать их на рассвете или перед обедом.

Воздействие фаз Луны на растения. Фото: google.com

Лунный посевной календарь на май — когда благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятные дни для посева, посадки фруктов и овощей: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 мая.

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки растений: 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19 мая.

Самые благоприятные дни в мае для огородных работ. Фото: depositphotos.com

Лунный посевной календарь: что и когда сажать в мае

Картофель, топинамбур: 10, 11, 14, 15 мая.

10, 11, 14, 15 мая. Батат: 6, 7, 10, 11 мая.

6, 7, 10, 11 мая. Свекла, морковь, пастернак: 6, 7, 14, 15 мая.

6, 7, 14, 15 мая. Стебельный сельдерей: 6, 7, 10, 11, 14, 15 мая.

6, 7, 10, 11, 14, 15 мая. Редька, репа: 6, 7, 10, 11 мая.

6, 7, 10, 11 мая. Редис: 14, 15, 23, 24 мая.

14, 15, 23, 24 мая. Лук: 6, 7, 10, 11, 14, 15 мая.

6, 7, 10, 11, 14, 15 мая. Лук порей, рокамболь: 6, 7, 10, 11, 16, 17 мая.

6, 7, 10, 11, 16, 17 мая. Лук на зелень: 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31 мая.

3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31 мая. Чеснок: 3, 4, 10, 11, 30, 31 мая.

3, 4, 10, 11, 30, 31 мая. Томаты, физалис: 23, 24 мая.

23, 24 мая. Сладкий, острый перец: 3, 4, 6, 7, 14-17, 30, 31 мая.

3, 4, 6, 7, 14-17, 30, 31 мая. Баклажаны: 3, 4, 6, 7, 30, 31 мая.

3, 4, 6, 7, 30, 31 мая. Огурцы: 3, 4, 6, 7, 23, 24, 30, 31 мая.

3, 4, 6, 7, 23, 24, 30, 31 мая. Брокколи, цветная капуста: 3, 4, 10, 11, 30, 31 мая.

3, 4, 10, 11, 30, 31 мая. Ранняя капуста: 3, 4, 30, 31 мая.

3, 4, 30, 31 мая. Средняя и поздняя капуста: 3, 4, 21, 22, 30, 31 мая.

3, 4, 21, 22, 30, 31 мая. Кале, пак-чой и другая листовая капуста: 3, 4, 14-17, 30, 31 мая.

3, 4, 14-17, 30, 31 мая. Кабачки, патиссоны, тыква: 3, 4, 23, 24, 30, 31 мая.

3, 4, 23, 24, 30, 31 мая. Бахчевые: 6, 7, 23, 24 мая.

6, 7, 23, 24 мая. Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут): 3, 4, 20-22, 30, 31 мая.

3, 4, 20-22, 30, 31 мая. Кукуруза: 3, 4, 30, 31 мая.

3, 4, 30, 31 мая. Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь): 3, 4, 23, 24, 30, 31 мая.

3, 4, 23, 24, 30, 31 мая. Подсолнечник: 3, 4, 25-27, 30, 31 мая.

Лунный посевной календарь: что и когда сажать в мае. Фото: pixabay.com

Листовый салат: 3, 4, 14-17, 30, 31 мая.

3, 4, 14-17, 30, 31 мая. Шпинат: 3, 4, 14-17, 30, 31 мая.

3, 4, 14-17, 30, 31 мая. Качанные салаты, цикорий: 3, 4, 30, 31 мая.

3, 4, 30, 31 мая. Рукола, кресс, листовая горчица: 6, 7, 14-17, 23, 24 мая.

6, 7, 14-17, 23, 24 мая. Щавель: 6, 7 мая.

6, 7 мая. Укроп и фенхель: 10, 11 мая.

10, 11 мая. Петрушка, кинза: 3, 4, 14, 15, 30, 31 мая.

3, 4, 14, 15, 30, 31 мая. Базилик, душица, розмарин: 1, 2, 6, 7, 14-17, 28, 29 мая.

1, 2, 6, 7, 14-17, 28, 29 мая. Лекарственные и чайные культуры: 1, 2, 6, 7, 25-29 мая.

1, 2, 6, 7, 25-29 мая. Микрозелень: 3, 4, 6, 7, 16, 17, 30, 31 мая.

3, 4, 6, 7, 16, 17, 30, 31 мая. Земляника и клубника: 20-24 мая.

20-24 мая. Яблоня: 10, 11 мая.

10, 11 мая. Груша, айва: 3, 4, 10, 11, 30, 31 мая.

3, 4, 10, 11, 30, 31 мая. Абрикос, вишня, слива, персик: 3, 4, 30, 31 мая.

3, 4, 30, 31 мая. Черешня: 25-27 мая.

25-27 мая. грецкий орех, фундук: 3, 4, 20-22, 30, 31 мая.

3, 4, 20-22, 30, 31 мая. Калина, шиповник, рябина, облепиха, боярышник: 14, 15, 23, 24 мая.

14, 15, 23, 24 мая. Смородина: 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23-27 мая.

6, 7, 10, 11, 14, 15, 23-27 мая. Малина: 6, 7, 20-24 мая.

6, 7, 20-24 мая. Крыжовник и другие ягодники: 6, 7, 10, 11, 23, 24 мая.

6, 7, 10, 11, 23, 24 мая. Виноград: 6, 7 мая.

Высадка клубники в мае. Фото: google.com

Сидераты: 3, 4, 8, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая.

3, 4, 8, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая. Однолетники: 1-4, 28-31 мая.

1-4, 28-31 мая. Луковичные и клубневые: 6, 7, 10, 11, 14, 15 мая.

6, 7, 10, 11, 14, 15 мая. Травянистые многолетники: 1-4, 28-31 мая.

1-4, 28-31 мая. Живые ограждения: 1-4, 20-22, 25-27, 28-31 мая.

1-4, 20-22, 25-27, 28-31 мая. Газоны, почвопокровные растения: 16, 17 мая.

Какие цветы сажать в мае. Фото: google.com

Лучшие дни для садовых работ в мае 2023 года

Сапки: 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19 мая.

5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19 мая. Борьба с вредителями и болезнями: 12, 13, 16-19 мая.

12, 13, 16-19 мая. Проращивание семян: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 23, 24, 30, 31 мая.

3, 4, 6, 7, 10, 11, 23, 24, 30, 31 мая. Пикирование, прореживание: 10, 11, 18 мая.

10, 11, 18 мая. Прищипка, пасынкование: 20, 21 мая.

20, 21 мая. Подкормка органическими удобрениями: 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18 мая.

6, 7, 10, 11, 14, 15, 18 мая. Подкормка минеральными удобрениями: 23, 24 мая.

23, 24 мая. Обрезка, омоложение, формовка: 6-11 мая.

6-11 мая. Стрижка газона, сенокос трав: 3, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31 мая.

3, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31 мая. Профилактические обработки от болезней и вредителей: 1, 2, 8, 9, 20-22 мая.

1, 2, 8, 9, 20-22 мая. Уборка на участке: 5, 8, 9, 19, 20 мая.

5, 8, 9, 19, 20 мая. Сбор цветов и лекарственных трав: 1-5, 23-27, 28-31 мая.

Напомним, мы писали, какие овощи и зелень следует обязательно высадить в мае, чтобы успеть собрать урожай.

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