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Лунный посевной календарь на май 2023 года: что и когда сажать для богатого урожая

3 мая 2023 13:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный посевной календарь на май 2023 — что и когда можно сеять и сажать
Лунный посевной календарь на май 2023 года. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Именно в последний месяц весны огородников, садоводов и дачников ждет больше всего работы. В этот период можно высевать и высаживать практически все известные культуры: овощи, зелень, ягоды, фруктовые деревья, цветы.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с лунным посевным календарем на май 2023 года.

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Фазы Луны в мае 2023 года

Фазы Луны в мае будут меняться следующим образом:

  • Луна растет — с 1 по 4 мая;
  • полнолуние — 5 мая в 19:37 по киевскому времени;
  • Луна убывает — с 6 по 18 мая;
  • новолуние — 19 мая в 17:56 по киевскому времени;
  • Луна растет — с 20 по 31 мая;
  • лунное затмение — 5 мая в 19:22 по киевскому времени;
  • солнечное затмение — нет.
Фазы Луны в мае 2023 года
Фазы Луны в мае 2023 года. Фото: google.com

Как Луна влияет на растения, и какие фазы опасны

Уже не одним поколением садоводов и огородников было доказано, что Лунные фазы влияют на рост и развитие растений.

Высчитали и лучший период любых работ с садом и огородом — растущая фаза Луны.

Нисходящая Луна идеально подходит для подкормки растений, особенно с помощью органических удобрений.

А вот наиболее уязвимые растения в период полной Луны и новолуния. Лучше вообще в это время не работать в саду и огороде. При этом следует заметить, что период новолуния длится 3 дня — день до новолуния, сам день и день после. Отрицательный период полной Луны продолжается так же.

Чтобы растения хорошо росли, радовали глаз и давали сочные и крупные плоды, лучше всего высаживать их на рассвете или перед обедом.

 

Как Луна влияет на растения, и какие фазы опасны
Воздействие фаз Луны на растения. Фото: google.com

Лунный посевной календарь на май —  когда благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятные дни для посева, посадки фруктов и овощей: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 мая.

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки растений: 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19 мая.

 

Лунный посевной календарь на май – когда благоприятные и неблагоприятные дни
Самые благоприятные дни в мае для огородных работ. Фото: depositphotos.com

Лунный посевной календарь: что и когда сажать в мае

  • Картофель, топинамбур: 10, 11, 14, 15 мая.
  • Батат: 6, 7, 10, 11 мая.
  • Свекла, морковь, пастернак: 6, 7, 14, 15 мая.
  • Стебельный сельдерей: 6, 7, 10, 11, 14, 15 мая.
  • Редька, репа: 6, 7, 10, 11 мая.
  • Редис: 14, 15, 23, 24 мая.
  • Лук: 6, 7, 10, 11, 14, 15 мая.
  • Лук порей, рокамболь: 6, 7, 10, 11, 16, 17 мая.
  • Лук на зелень: 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31 мая.
  • Чеснок: 3, 4, 10, 11, 30, 31 мая.
  • Томаты, физалис: 23, 24 мая.
  • Сладкий, острый перец: 3, 4, 6, 7, 14-17, 30, 31 мая.
  • Баклажаны: 3, 4, 6, 7, 30, 31 мая.
  • Огурцы: 3, 4, 6, 7, 23, 24, 30, 31 мая.
  • Брокколи, цветная капуста: 3, 4, 10, 11, 30, 31 мая.
  • Ранняя капуста: 3, 4, 30, 31 мая.
  • Средняя и поздняя капуста: 3, 4, 21, 22, 30, 31 мая.
  • Кале, пак-чой и другая листовая капуста: 3, 4, 14-17, 30, 31 мая.
  • Кабачки, патиссоны, тыква: 3, 4, 23, 24, 30, 31 мая.
  • Бахчевые: 6, 7, 23, 24 мая.
  • Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут): 3, 4, 20-22, 30, 31 мая.
  • Кукуруза: 3, 4, 30, 31 мая.
  • Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь): 3, 4, 23, 24, 30, 31 мая.
  • Подсолнечник: 3, 4, 25-27, 30, 31 мая.

 

Лунный посевной календарь: что и когда сажать в мае
Лунный посевной календарь: что и когда сажать в мае. Фото: pixabay.com
  • Листовый салат: 3, 4, 14-17, 30, 31 мая.
  • Шпинат: 3, 4, 14-17, 30, 31 мая.
  • Качанные салаты, цикорий: 3, 4, 30, 31 мая.
  • Рукола, кресс, листовая горчица: 6, 7, 14-17, 23, 24 мая.
  • Щавель: 6, 7 мая.
  • Укроп и фенхель: 10, 11 мая.
  • Петрушка, кинза: 3, 4, 14, 15, 30, 31 мая.
  • Базилик, душица, розмарин: 1, 2, 6, 7, 14-17, 28, 29 мая.
  • Лекарственные и чайные культуры: 1, 2, 6, 7, 25-29 мая.
  • Микрозелень: 3, 4, 6, 7, 16, 17, 30, 31 мая.
  • Земляника и клубника: 20-24 мая.
  • Яблоня: 10, 11 мая.
  • Груша, айва: 3, 4, 10, 11, 30, 31 мая.
  • Абрикос, вишня, слива, персик: 3, 4, 30, 31 мая.
  • Черешня: 25-27 мая.
  • грецкий орех, фундук: 3, 4, 20-22, 30, 31 мая.
  • Калина, шиповник, рябина, облепиха, боярышник: 14, 15, 23, 24 мая.
  • Смородина: 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23-27 мая.
  • Малина: 6, 7, 20-24 мая.
  • Крыжовник и другие ягодники: 6, 7, 10, 11, 23, 24 мая.
  • Виноград: 6, 7 мая.

 

Что сажать в мае
Высадка клубники в мае. Фото: google.com
  • Сидераты: 3, 4, 8, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая.
  • Однолетники: 1-4, 28-31 мая.
  • Луковичные и клубневые: 6, 7, 10, 11, 14, 15 мая.
  • Травянистые многолетники: 1-4, 28-31 мая.
  • Живые ограждения: 1-4, 20-22, 25-27, 28-31 мая.
  • Газоны, почвопокровные растения: 16, 17 мая.

 

Какие цветы сажать в мае
Какие цветы сажать в мае. Фото: google.com

Лучшие дни для садовых работ в мае 2023 года 

  • Сапки: 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19 мая.
  • Борьба с вредителями и болезнями: 12, 13, 16-19 мая.
  • Проращивание семян: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 23, 24, 30, 31 мая.
  • Пикирование, прореживание: 10, 11, 18 мая.
  • Прищипка, пасынкование: 20, 21 мая.
  • Подкормка органическими удобрениями: 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18 мая.
  • Подкормка минеральными удобрениями: 23, 24 мая.
  • Обрезка, омоложение, формовка: 6-11 мая.
  • Стрижка газона, сенокос трав: 3, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31 мая.
  • Профилактические обработки от болезней и вредителей: 1, 2, 8, 9, 20-22 мая.
  • Уборка на участке: 5, 8, 9, 19, 20 мая.
  • Сбор цветов и лекарственных трав: 1-5, 23-27, 28-31 мая.

 

 

 

Напомним, мы писали, какие овощи и зелень следует обязательно высадить в мае, чтобы успеть собрать урожай.

Также мы рассказывали, когда сажать картошку в мае, лучшие даты и полезные советы, чтобы собрать богатый урожай.

Советуем узнать, какие овощи следует сажать рядом на грядке, чтобы получить рекордный урожай, а какие овощи ни в коем случае нельзя сажать рядом – урожай будет испорчен.

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