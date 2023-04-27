Коли садити картоплю — сприятливі дні у травні 2023

Висадка картоплі у травні. Фото: pershij.com.ua

Багато хто з городників та дачників саджає картоплю ще у квітні, проте справжнім "картопляним місяцем" вважається травень. Адже саме останній місяць весни — ідеальний час, коли температура повітря стабільно тепла, земля вже добре прогріта сонцем та немає заморозків вночі.

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Коли садити картоплю у травні за місячним календарем

Щоб нарешті розпочинати висадку картоплі, перш за все, спостерігайте за погодою. Температура повітря повинна бути стабільною, бажано близько +15 градусів.

За такої стабільної температури встигне прогрітися й земля. Оптимальною для посадки картоплі є температура + 6-8 градусів на глибині не менш ніж 10 см.

Правила посадки картоплі. Фото: google.com

Звичайно ж, для хорошого росту рослин й великого урожаю

досвідчені городники та садівники використовують місячний календар.

Деякі фази місяця вважаються більш врожайними, а інші погано підходять для посадок картоплі.

Згідно з ним, коренеплоди варто саджати у землю на спадний місяць. Не рекомендується садити картоплю під час повного Місяця (4-6 травня).

Під час молодика (18-20 травня) посіви та посадки рослин також не проводяться, але можна полоти бур’яни й розпушувати ґрунт.

Є в травні також дні, в які не рекомендується взагалі нічого сіяти, оскільки вони вважаються неврожайними. Ці дати — 5, 19, 20 травня.

Найбільш урожайними днями в травні 2023 року будуть: 10, 11, 14, 15 травня.

Також картоплю можна саджати: 1, 2, 3, 7, 9, 12, 21-22, 27, 28 травня.

Невдалі дні для посадки картоплі: 4-6, 8, 13, 17-20, 31 травня.

Коли садити картоплю у травні за місячним календарем. Фото: google.com

Як садити картоплю за народними прикметами

Наші предки, які займалися садовими та городніми роботами, уважно стежили за природою та погодою, щоб визначити найсприятливіші для урожаю дні.

Тож до наших днів збереглося чимало прикмет і деякі з них пов'язані саме з посадкою картоплі:

Якщо кинути на дорогу велику грудку землі й вона прилипне — садити картоплю ще рано, бо земля перезволожена.

Якщо грудка землі розпалася на кілька частин — час висаджувати картоплю.

Якщо грудка землі розсипалась на маленькі сухі часточки — земля дуже суха й садити вже занадто пізно.

Якщо на березі вже розпустилося листя (це початок травня) — час садити картоплю.

22 травня — це останній день для посадки картоплі у ґрунт.

В деяких українських регіонах вважають, що картоплю можна саджати до свята Трійці (у 2023 році до 4 червня).

Посадка картоплі за народними прикметами. Фото: depositphotos

Як обрати сорт картоплі

Деякі городники радять в кінці квітня або на початку травня висаджувати картоплю ранніх сортів. Тоді врожай цієї культури можна збирати вже у липні.

Картоплю середньостиглих сортів слід висаджувати в середині та другій половині травня, а в серпні вже можна збирати врожай.

При виборі посадкової картоплі необхідно враховувати багато факторів, таких як:

кліматичні умови: які сорти картоплі підходять саме для вашого регіону;

призначення: якщо варити картоплю, краще обирати сорт з високим вмістом крохмалю. Для чипсів треба обирати сорт з низьким вмістом цукру;

розмір;

смак;

характеристики рослини: час до збору врожаю, стійкість до хвороб та шкідників.

Якщо невпевнені, який сорт обрати, найкраще звернутися до місцевих фермерів або садівників за порадою, щоб обрати найвдаліший сорт саме для вашого регіону та клімату.

Багато городників радять придбати одразу кілька сортів, щоб у майбутньому визначитися з тим, який підходить вам найбільше або щоб використовувати їх для різних потреб.

Як обрати сорт картоплі. Фото: depositphotos

Правила посадки картоплі — п'ять помилок, через які можна залишитися без урожаю

Досвідчені садівники та городники назвали найпоширеніші помилки при посадці картоплі, які можуть призвести до неврожаю:

1. Довгі паростки — така картопля довго сходитиме або не зійде зовсім. Найбільша довжина паростків не повинна перевищувати 3 см.

2. Густе висаджування — картоплі для доброго врожаю необхідний простір. Відстань між лунками має бути не меншою за 40 см, а оптимальна відстань між рядками становить приблизно 70 см.

3. Раннє чи пізнє висаджування.

4. Неправильні добрива. Щоб урожай був великим і якісним, картоплю необхідно удобрювати на кожному етапі зростання:

під час появи бадилля підживити азотними добривами;

коли бадилля виросте застосувати калійні добрива;

під час цвітіння додати фосфорні добрива.

Якщо на картоплю будуть насідати колорадські жуки, капустянки або дротяники, потрібно буде обробити пагінці спеціальними препаратами.

5. Занадто раннє збирання врожаю.

Викопувати картоплю можна тоді, коли її листя засохне. Робити це слід у суху погоду. Встромляйте вила на відстані 30 см від кущів, підіймайте їх та діставайте картоплю. Потім можна викопати рештки лопатою, щоб не залишилось плодів у землі. Зібраний урожай не можна залишати на сонці.



Догляд за посадженою картоплею. Фото: depositphotos

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