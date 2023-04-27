Когда сажать картошку — благоприятные дни в мае 2023 года

Высадка картофеля в мае. Фото: pershij.com.ua

Многие огородники и дачники сажают картофель еще в апреле, однако настоящим "картофельным месяцем" считается май. Ведь именно последний месяц весны — идеальное время, когда температура воздуха стабильно теплая, земля хорошо прогрета солнцем и нет заморозков ночью.

Рассказываем, когда и как сажать картошку в мае 2023 года, чтобы получить щедрый урожай.

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Когда сажать картошку в мае по лунному календарю

Чтобы наконец приступать к высадке картофеля, прежде всего, наблюдайте за погодой. Температура воздуха должна быть стабильной, предпочтительно около +15 градусов.

При такой стабильной температуре успеет прогреться и земля. Оптимальной для посадки картофеля является температура +6-8 градусов на глубине не менее 10 см.

Правила посадки картофеля. Фото: google.com

Конечно, для хорошего роста растений и большого урожая

опытные огородники и садоводы используют лунный календарь.

Некоторые фазы луны считаются более урожайными, а другие плохо подходят для посадок картофеля.

Согласно ему, корнеплоды следует сажать в землю на нисходящий месяц. Не рекомендуется сажать картофель во время полной Луны (4-6 мая).

Во время новолуния (18-20 мая) посевы и посадки растений также не проводятся, но можно полоть сорняки и разрыхлять почву.

Есть в мае также дни, в которые вообще не рекомендуется ничего сеять, поскольку они считаются неурожайными. Эти даты — 5, 19, 20 мая.

Наиболее урожайными днями в мае 2023 будут: 10, 11, 14, 15 мая.

Также картофель можно сажать: 1, 2, 3, 7, 9, 12, 21-22, 27, 28 мая.

Неудачные дни для посадки картофеля: 4-6, 8, 13, 17-20, 31 мая.

Когда сажать картофель в мае по лунному календарю. Фото: google.com

Как сажать картошку по народным приметам

Наши предки, занимавшиеся садовыми и огородными работами, внимательно следили за природой и погодой, чтобы определить самые благоприятные для урожая дни.

Так что до наших дней сохранилось немало примет и некоторые из них связаны именно с посадкой картофеля:

Если бросить на дорогу большой ком земли и она прилипнет — сажать картошку еще рано, потому что земля переувлажнена.

Если ком земли распался на несколько частей — пора высаживать картофель.

Если ком земли рассыпался на маленькие сухие дольки — земля очень сухая и сажать уже слишком поздно.

Если на берегу уже распустились листья (это начало мая) — пора сажать картошку.

22 мая — это последний день для посадки картофеля в почву.

В некоторых украинских регионах считают, что картофель можно сажать в праздник Троицы (в 2023 году до 4 июня).

Посадка картофеля по народным приметам. Фото: depositphotos

Как выбрать сорт картофеля

Некоторые огородники советуют в конце апреля или начале мая высаживать картофель ранних сортов. Тогда урожай этой культуры можно собирать уже в июле.

Картошку среднеспелых сортов следует высаживать в середине и второй половине мая, а в августе уже можно собирать урожай.

При выборе посадочного картофеля необходимо учитывать многие факторы, такие как:

климатические условия: какие сорта картофеля подходят именно для вашего региона;

назначение: если варить картофель, лучше выбирать сорт с высоким содержанием крахмала. Для чипсов нужно выбирать сорт с низким содержанием сахара;

размер;

вкус;

характеристики растения: время для сбора урожая, устойчивость к болезням и вредителям.

Если не уверены, какой сорт выбрать, лучше всего обратиться к местным фермерам или садоводам за советом, чтобы выбрать самый удачный сорт для вашего региона и климата.

Многие огородники советуют приобрести сразу несколько сортов, чтобы в будущем определиться с тем, какой подходит вам больше всего или использовать их для различных нужд.

Как выбрать сорт картофеля. Фото: depositphotos

Правила посадки картофеля — пять ошибок, из-за которых можно остаться без урожая

Опытные садоводы и огородники назвали самые распространенные ошибки при посадке картофеля, которые могут привести к неурожаю:

1. Длинные ростки — такой картофель будет долго сходить или не сойдет совсем. Наибольшая длина ростков не должна превышать 3 см.

2. Густая высадка — картофеля для хорошего урожая необходимое пространство. Расстояние между лунками должно быть не менее 40 см, а оптимальное расстояние между строками составляет примерно 70 см.

3. Ранняя или поздняя высадка.

4. Неправильные удобрения. Чтобы урожай был большим и качественным, картофель необходимо удобрять на каждом этапе роста:

при появлении ботвы подкормить азотными удобрениями;

когда ботва вырастет применить калийные удобрения;

во время цветения добавить фосфорные удобрения.

Если на картошку будут наседать колорадские жуки, медведки или проволочники, нужно будет обработать побеги специальными препаратами.

5. Слишком ранняя уборка урожая.

Выкапывать картофель можно тогда, когда его листья засохнут. Делать это следует в сухую погоду. Вставляйте вилы на расстоянии 30 см от кустов, поднимайте их и доставайте картошку. Затем можно выкопать остатки лопатой, чтобы не осталось плодов в земле. Собранный урожай нельзя оставлять на солнце.

Уход за посаженным картофелем. Фото: depositphotos

Напомним, мы писали, какие овощи и зелень следует обязательно высадить в мае, чтобы успеть собрать урожай.

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