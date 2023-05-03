Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Місячний посівний календар на травень 2023: що та коли садити для багатого врожаю arrow

Місячний посівний календар на травень 2023: що та коли садити для багатого врожаю

3 травня 2023 13:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний посівний календар на травень 2023 — що і коли можна сіяти та саджати
Місячний посівний календар на травень 2023. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Саме в останній місяць весни на городників, садівників та дачників чекає найбільше роботи. В цей період можна висівати та висаджувати практично всі відомі культури: овочі, зелень, ягоди, фруктові дерева, квіти тощо. 

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з місячним посівним календарем на травень 2023 року. 

Читайте також:

Фази Місяця у травні 2023 року

Фази Місяця у травні будуть змінюватися таким чином:

  • Місяць росте — з 1 по 4 травня;
  • повня — 5 травня о 19:37 за київським часом;
  • Місяць убуває — з 6 по 18 травня;
  • молодик — 19 травня о 17:56 за київським часом;
  • Місяць росте — з 20 по 31 травня;
  • місячне затемнення — 5 травня о 19:22 за київським часом;
  • сонячне затемнення — немає.
Фази Місяця у травні 2023 року
Фази Місяця у травні 2023 року. Фото: google.com

Як Місяць впливає на рослини, та які фази небезпечні

Вже не одним поколінням садівників та городників було доведено, що фази Місяця впливають на ріст та розвиток рослин. 

Вирахували й найкращий період будь-яких робіт з садом та городом — фаза Місяця, що зростає.

Спадний Місяць ідеально підходить для підживлення рослин, особливо за допомогою органічних добрив. 

А ось найбільш вразливі рослини у період повного Місяця та молодика. Краще взагалі у цей час не працювати у городі та саду. При цьому варто зауважити, що період молодика триває 3 дні — день до молодика, сам день й день після. Негативний період повного Місяця триває так само.

Щоб рослини гарно росли, радували око та давали соковиті й великі плоди, краще за все висаджувати їх на світанку або перед обідом. 

 

Як Місяць впливає на рослини, та які фази небезпечні
Вплив фаз Місяця на рослини. Фото: google.com

Місячний посівний календар на травень — коли сприятливі та несприятливі дні 

Сприятливі дні для посіву, посадки садовини та городини: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 травня.

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин: 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19 травня.

 

Місячний посівний календар на травень — коли сприятливі та несприятливі дні
Найсприятливіші дні у травні для робіт в огороді. Фото: depositphotos.com

Місячний посівний календар: що та коли садити у травні 

  • Картопля, топінамбур: 10, 11, 14, 15 травня. 
  • Батат: 6, 7, 10, 11 травня.
  • Буряк, морква, пастернак: 6, 7, 14, 15 травня.
  • Стеблева селера: 6, 7, 10, 11, 14, 15 травня.
  • Редька, ріпа: 6, 7, 10, 11 травня.
  • Редис: 14, 15, 23, 24 травня.
  • Цибуля: 6, 7, 10, 11, 14, 15 травня.
  • Цибуля порей, рокамболь: 6, 7, 10, 11, 16, 17 травня.
  • Цибуля на зелень: 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31 травня.
  • Часник: 3, 4, 10, 11, 30, 31 травня.
  • Томати, фізаліс: 23, 24 травня.
  • Солодкий, гострий перець: 3, 4, 6, 7, 14-17, 30, 31 травня.
  • Баклажани: 3, 4, 6, 7, 30, 31 травня.
  • Огірки: 3, 4, 6, 7, 23, 24, 30, 31 травня.
  • Броколі, цвітна капуста: 3, 4, 10, 11, 30, 31 травня.
  • Рання капуста: 3, 4, 30, 31 травня.
  • Середня та пізня капуста: 3, 4, 21, 22, 30, 31 травня.
  • Кале, пак-чой та інша листова капуста: 3, 4, 14-17, 30, 31 травня.
  • Кабачки, патисони, гарбуз: 3, 4, 23, 24, 30, 31 травня.
  • Баштанні: 6, 7, 23, 24 травня.
  • Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут): 3, 4, 20-22, 30, 31 травня.
  • Кукурудза: 3, 4, 30, 31 травня.
  • Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито): 3, 4, 23, 24, 30, 31 травня.
  • Соняшник: 3, 4, 25-27, 30, 31 травня.  

 

Місячний посівний календар: що та коли садити у травні
Місячний посівний календар: що та коли садити у травні. Фото: pixabay.com
  • Листовий салат: 3, 4, 14-17, 30, 31 травня.
  • Шпинат: 3, 4, 14-17, 30, 31 травня.
  • Качанні салати, цикорій: 3, 4, 30, 31 травня.
  • Рукола, крес, листова гірчиця: 6, 7, 14-17, 23, 24 травня.
  • Щавель: 6, 7 травня.
  • Кріп та фенхель: 10, 11 травня.
  • Петрушка, кінза: 3, 4, 14, 15, 30, 31 травня.
  • Базилік, материнка, розмарин: 1, 2, 6, 7, 14-17, 28, 29 травня.
  • Лікарські та чайні культури: 1, 2, 6, 7, 25-29 травня.
  • Мікрозелень: 3, 4, 6, 7, 16, 17, 30, 31 травня.
  • Суниця та полуниця: 20-24 травня.
  • Яблуня: 10, 11 травня.
  • Груша, айва: 3, 4, 10, 11, 30, 31 травня.
  • Абрикос, вишня, слива, персик: 3, 4, 30, 31 травня.
  • Черешня: 25-27 травня.
  • Волоський горіх, фундук: 3, 4, 20-22, 30, 31 травня.
  • Калина, шипшина, горобина, обліпиха, глід: 14, 15, 23, 24 травня.
  • Смородина: 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23-27 травня.
  • Малина: 6, 7, 20-24 травня.
  • Аґрус та інші ягідники:  6, 7, 10, 11, 23, 24 травня.
  • Виноград: 6, 7 травня.

 

Що садити в травні
Висадка полуниці в травні. Фото: google.com
  • Сидерати: 3, 4, 8, 16, 17, 23, 24, 30, 31 травня.
  • Однорічники: 1-4, 28-31 травня.
  • Цибулинні та бульбові: 6, 7, 10, 11, 14, 15 травня.
  • Трав’янисті багаторічники: 1-4, 28-31 травня.
  • Живі огорожі: 1-4, 20-22, 25-27, 28-31 травня.
  • Газони, ґрунтопокривні рослини: 16, 17 травня.

 

Які квіти садити в травні
Які квіти садити в травні. Фото: google.com

Найкращі дні для садових робіт у травні 2023

  • Сапання: 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19 травня. 
  • Боротьба зі шкідниками та захворюваннями: 12, 13, 16-19 травня.
  • Пророщування насіння: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 23, 24, 30, 31 травня.
  • Пікірування, проріджування: 10, 11, 18 травня.
  • Прищипка, пасинкування: 20, 21 травня.
  • Підживлення органічними добривами: 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18 травня.
  • Підживлення мінеральними добривами: 23, 24 травня.
  • Обрізка, омолодження, формування: 6-11 травня.
  • Стрижка газону, косовиця трав: 3, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31 травня.
  • Профілактичні обробки від хвороб та шкідників: 1, 2, 8, 9, 20-22 травня.
  • Прибирання на ділянці: 5, 8, 9, 19, 20 травня.
  • Збір квітів та лікарських трав: 1-5, 23-27, 28-31 травня.

 

 

 

Нагадаємо, ми писали, які овочі та зелень слід обов'язково висадити у травні, щоб встигнути зібрати урожай.

Також ми розповідали, коли садити картоплю у травні, найкращі дати та корисні поради, щоб зібрати багатий урожай. 

Радимо дізнатися, які овочі варто садити поруч на грядці, щоб отримати рекордний урожай, а які овочі у жодному разі не можна садити поруч — урожай буде зіпсований. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB