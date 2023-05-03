Місячний посівний календар на травень 2023 — що і коли можна сіяти та саджати

Місячний посівний календар на травень 2023: що та коли садити для багатого врожаю
Саме в останній місяць весни на городників, садівників та дачників чекає найбільше роботи. В цей період можна висівати та висаджувати практично всі відомі культури: овочі, зелень, ягоди, фруктові дерева, квіти тощо.
Новини.LIVE пропонує ознайомитися з місячним посівним календарем на травень 2023 року.
Фази Місяця у травні 2023 року
Фази Місяця у травні будуть змінюватися таким чином:
- Місяць росте — з 1 по 4 травня;
- повня — 5 травня о 19:37 за київським часом;
- Місяць убуває — з 6 по 18 травня;
- молодик — 19 травня о 17:56 за київським часом;
- Місяць росте — з 20 по 31 травня;
- місячне затемнення — 5 травня о 19:22 за київським часом;
- сонячне затемнення — немає.
Як Місяць впливає на рослини, та які фази небезпечні
Вже не одним поколінням садівників та городників було доведено, що фази Місяця впливають на ріст та розвиток рослин.
Вирахували й найкращий період будь-яких робіт з садом та городом — фаза Місяця, що зростає.
Спадний Місяць ідеально підходить для підживлення рослин, особливо за допомогою органічних добрив.
А ось найбільш вразливі рослини у період повного Місяця та молодика. Краще взагалі у цей час не працювати у городі та саду. При цьому варто зауважити, що період молодика триває 3 дні — день до молодика, сам день й день після. Негативний період повного Місяця триває так само.
Щоб рослини гарно росли, радували око та давали соковиті й великі плоди, краще за все висаджувати їх на світанку або перед обідом.
Місячний посівний календар на травень — коли сприятливі та несприятливі дні
Сприятливі дні для посіву, посадки садовини та городини: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 травня.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин: 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19 травня.
Місячний посівний календар: що та коли садити у травні
- Картопля, топінамбур: 10, 11, 14, 15 травня.
- Батат: 6, 7, 10, 11 травня.
- Буряк, морква, пастернак: 6, 7, 14, 15 травня.
- Стеблева селера: 6, 7, 10, 11, 14, 15 травня.
- Редька, ріпа: 6, 7, 10, 11 травня.
- Редис: 14, 15, 23, 24 травня.
- Цибуля: 6, 7, 10, 11, 14, 15 травня.
- Цибуля порей, рокамболь: 6, 7, 10, 11, 16, 17 травня.
- Цибуля на зелень: 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31 травня.
- Часник: 3, 4, 10, 11, 30, 31 травня.
- Томати, фізаліс: 23, 24 травня.
- Солодкий, гострий перець: 3, 4, 6, 7, 14-17, 30, 31 травня.
- Баклажани: 3, 4, 6, 7, 30, 31 травня.
- Огірки: 3, 4, 6, 7, 23, 24, 30, 31 травня.
- Броколі, цвітна капуста: 3, 4, 10, 11, 30, 31 травня.
- Рання капуста: 3, 4, 30, 31 травня.
- Середня та пізня капуста: 3, 4, 21, 22, 30, 31 травня.
- Кале, пак-чой та інша листова капуста: 3, 4, 14-17, 30, 31 травня.
- Кабачки, патисони, гарбуз: 3, 4, 23, 24, 30, 31 травня.
- Баштанні: 6, 7, 23, 24 травня.
- Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут): 3, 4, 20-22, 30, 31 травня.
- Кукурудза: 3, 4, 30, 31 травня.
- Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито): 3, 4, 23, 24, 30, 31 травня.
- Соняшник: 3, 4, 25-27, 30, 31 травня.
- Листовий салат: 3, 4, 14-17, 30, 31 травня.
- Шпинат: 3, 4, 14-17, 30, 31 травня.
- Качанні салати, цикорій: 3, 4, 30, 31 травня.
- Рукола, крес, листова гірчиця: 6, 7, 14-17, 23, 24 травня.
- Щавель: 6, 7 травня.
- Кріп та фенхель: 10, 11 травня.
- Петрушка, кінза: 3, 4, 14, 15, 30, 31 травня.
- Базилік, материнка, розмарин: 1, 2, 6, 7, 14-17, 28, 29 травня.
- Лікарські та чайні культури: 1, 2, 6, 7, 25-29 травня.
- Мікрозелень: 3, 4, 6, 7, 16, 17, 30, 31 травня.
- Суниця та полуниця: 20-24 травня.
- Яблуня: 10, 11 травня.
- Груша, айва: 3, 4, 10, 11, 30, 31 травня.
- Абрикос, вишня, слива, персик: 3, 4, 30, 31 травня.
- Черешня: 25-27 травня.
- Волоський горіх, фундук: 3, 4, 20-22, 30, 31 травня.
- Калина, шипшина, горобина, обліпиха, глід: 14, 15, 23, 24 травня.
- Смородина: 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23-27 травня.
- Малина: 6, 7, 20-24 травня.
- Аґрус та інші ягідники: 6, 7, 10, 11, 23, 24 травня.
- Виноград: 6, 7 травня.
- Сидерати: 3, 4, 8, 16, 17, 23, 24, 30, 31 травня.
- Однорічники: 1-4, 28-31 травня.
- Цибулинні та бульбові: 6, 7, 10, 11, 14, 15 травня.
- Трав’янисті багаторічники: 1-4, 28-31 травня.
- Живі огорожі: 1-4, 20-22, 25-27, 28-31 травня.
- Газони, ґрунтопокривні рослини: 16, 17 травня.
Найкращі дні для садових робіт у травні 2023
- Сапання: 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19 травня.
- Боротьба зі шкідниками та захворюваннями: 12, 13, 16-19 травня.
- Пророщування насіння: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 23, 24, 30, 31 травня.
- Пікірування, проріджування: 10, 11, 18 травня.
- Прищипка, пасинкування: 20, 21 травня.
- Підживлення органічними добривами: 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18 травня.
- Підживлення мінеральними добривами: 23, 24 травня.
- Обрізка, омолодження, формування: 6-11 травня.
- Стрижка газону, косовиця трав: 3, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31 травня.
- Профілактичні обробки від хвороб та шкідників: 1, 2, 8, 9, 20-22 травня.
- Прибирання на ділянці: 5, 8, 9, 19, 20 травня.
- Збір квітів та лікарських трав: 1-5, 23-27, 28-31 травня.
Нагадаємо, ми писали, які овочі та зелень слід обов'язково висадити у травні, щоб встигнути зібрати урожай.
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