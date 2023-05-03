Місячний посівний календар на травень 2023 — що і коли можна сіяти та саджати

Місячний посівний календар на травень 2023. Фото: depositphotos.com

Саме в останній місяць весни на городників, садівників та дачників чекає найбільше роботи. В цей період можна висівати та висаджувати практично всі відомі культури: овочі, зелень, ягоди, фруктові дерева, квіти тощо.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з місячним посівним календарем на травень 2023 року.

Читайте також:

Фази Місяця у травні 2023 року

Фази Місяця у травні будуть змінюватися таким чином:

Місяць росте — з 1 по 4 травня;

повня — 5 травня о 19:37 за київським часом;

Місяць убуває — з 6 по 18 травня;

молодик — 19 травня о 17:56 за київським часом;

Місяць росте — з 20 по 31 травня;

місячне затемнення — 5 травня о 19:22 за київським часом;

сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця у травні 2023 року. Фото: google.com

Як Місяць впливає на рослини, та які фази небезпечні

Вже не одним поколінням садівників та городників було доведено, що фази Місяця впливають на ріст та розвиток рослин.

Вирахували й найкращий період будь-яких робіт з садом та городом — фаза Місяця, що зростає.

Спадний Місяць ідеально підходить для підживлення рослин, особливо за допомогою органічних добрив.

А ось найбільш вразливі рослини у період повного Місяця та молодика. Краще взагалі у цей час не працювати у городі та саду. При цьому варто зауважити, що період молодика триває 3 дні — день до молодика, сам день й день після. Негативний період повного Місяця триває так само.

Щоб рослини гарно росли, радували око та давали соковиті й великі плоди, краще за все висаджувати їх на світанку або перед обідом.

Вплив фаз Місяця на рослини. Фото: google.com

Місячний посівний календар на травень — коли сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі дні для посіву, посадки садовини та городини: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 травня.

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин: 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19 травня.

Найсприятливіші дні у травні для робіт в огороді. Фото: depositphotos.com

Місячний посівний календар: що та коли садити у травні

Картопля, топінамбур: 10, 11, 14, 15 травня.

10, 11, 14, 15 травня. Батат: 6, 7, 10, 11 травня.

6, 7, 10, 11 травня. Буряк, морква, пастернак: 6, 7, 14, 15 травня.

6, 7, 14, 15 травня. Стеблева селера: 6, 7, 10, 11, 14, 15 травня.

6, 7, 10, 11, 14, 15 травня. Редька, ріпа: 6, 7, 10, 11 травня.

6, 7, 10, 11 травня. Редис: 14, 15, 23, 24 травня.

14, 15, 23, 24 травня. Цибуля: 6, 7, 10, 11, 14, 15 травня.

6, 7, 10, 11, 14, 15 травня. Цибуля порей, рокамболь: 6, 7, 10, 11, 16, 17 травня.

6, 7, 10, 11, 16, 17 травня. Цибуля на зелень: 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31 травня.

3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31 травня. Часник: 3, 4, 10, 11, 30, 31 травня.

3, 4, 10, 11, 30, 31 травня. Томати, фізаліс: 23, 24 травня.

23, 24 травня. Солодкий, гострий перець: 3, 4, 6, 7, 14-17, 30, 31 травня.

3, 4, 6, 7, 14-17, 30, 31 травня. Баклажани: 3, 4, 6, 7, 30, 31 травня.

3, 4, 6, 7, 30, 31 травня. Огірки: 3, 4, 6, 7, 23, 24, 30, 31 травня.

3, 4, 6, 7, 23, 24, 30, 31 травня. Броколі, цвітна капуста: 3, 4, 10, 11, 30, 31 травня.

3, 4, 10, 11, 30, 31 травня. Рання капуста: 3, 4, 30, 31 травня.

3, 4, 30, 31 травня. Середня та пізня капуста: 3, 4, 21, 22, 30, 31 травня.

3, 4, 21, 22, 30, 31 травня. Кале, пак-чой та інша листова капуста: 3, 4, 14-17, 30, 31 травня.

3, 4, 14-17, 30, 31 травня. Кабачки, патисони, гарбуз: 3, 4, 23, 24, 30, 31 травня.

3, 4, 23, 24, 30, 31 травня. Баштанні: 6, 7, 23, 24 травня.

6, 7, 23, 24 травня. Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут): 3, 4, 20-22, 30, 31 травня.

3, 4, 20-22, 30, 31 травня. Кукурудза: 3, 4, 30, 31 травня.

3, 4, 30, 31 травня. Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито): 3, 4, 23, 24, 30, 31 травня.

3, 4, 23, 24, 30, 31 травня. Соняшник: 3, 4, 25-27, 30, 31 травня.

Місячний посівний календар: що та коли садити у травні. Фото: pixabay.com

Листовий салат: 3, 4, 14-17, 30, 31 травня.

3, 4, 14-17, 30, 31 травня. Шпинат: 3, 4, 14-17, 30, 31 травня.

3, 4, 14-17, 30, 31 травня. Качанні салати, цикорій: 3, 4, 30, 31 травня.

3, 4, 30, 31 травня. Рукола, крес, листова гірчиця: 6, 7, 14-17, 23, 24 травня.

6, 7, 14-17, 23, 24 травня. Щавель: 6, 7 травня.

6, 7 травня. Кріп та фенхель: 10, 11 травня.

10, 11 травня. Петрушка, кінза: 3, 4, 14, 15, 30, 31 травня.

3, 4, 14, 15, 30, 31 травня. Базилік, материнка, розмарин: 1, 2, 6, 7, 14-17, 28, 29 травня.

1, 2, 6, 7, 14-17, 28, 29 травня. Лікарські та чайні культури: 1, 2, 6, 7, 25-29 травня.

1, 2, 6, 7, 25-29 травня. Мікрозелень: 3, 4, 6, 7, 16, 17, 30, 31 травня.

3, 4, 6, 7, 16, 17, 30, 31 травня. Суниця та полуниця: 20-24 травня.

20-24 травня. Яблуня: 10, 11 травня.

10, 11 травня. Груша, айва: 3, 4, 10, 11, 30, 31 травня.

3, 4, 10, 11, 30, 31 травня. Абрикос, вишня, слива, персик: 3, 4, 30, 31 травня.

3, 4, 30, 31 травня. Черешня: 25-27 травня.

25-27 травня. Волоський горіх, фундук: 3, 4, 20-22, 30, 31 травня.

3, 4, 20-22, 30, 31 травня. Калина, шипшина, горобина, обліпиха, глід: 14, 15, 23, 24 травня.

14, 15, 23, 24 травня. Смородина: 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23-27 травня.

6, 7, 10, 11, 14, 15, 23-27 травня. Малина: 6, 7, 20-24 травня.

6, 7, 20-24 травня. Аґрус та інші ягідники: 6, 7, 10, 11, 23, 24 травня.

6, 7, 10, 11, 23, 24 травня. Виноград: 6, 7 травня.

Висадка полуниці в травні. Фото: google.com

Сидерати: 3, 4, 8, 16, 17, 23, 24, 30, 31 травня.

3, 4, 8, 16, 17, 23, 24, 30, 31 травня. Однорічники: 1-4, 28-31 травня.

1-4, 28-31 травня. Цибулинні та бульбові: 6, 7, 10, 11, 14, 15 травня.

6, 7, 10, 11, 14, 15 травня. Трав’янисті багаторічники: 1-4, 28-31 травня.

1-4, 28-31 травня. Живі огорожі: 1-4, 20-22, 25-27, 28-31 травня.

1-4, 20-22, 25-27, 28-31 травня. Газони, ґрунтопокривні рослини: 16, 17 травня.

Які квіти садити в травні. Фото: google.com

Найкращі дні для садових робіт у травні 2023

Сапання: 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19 травня.

5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19 травня. Боротьба зі шкідниками та захворюваннями: 12, 13, 16-19 травня.

12, 13, 16-19 травня. Пророщування насіння: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 23, 24, 30, 31 травня.

3, 4, 6, 7, 10, 11, 23, 24, 30, 31 травня. Пікірування, проріджування: 10, 11, 18 травня.

10, 11, 18 травня. Прищипка, пасинкування: 20, 21 травня.

20, 21 травня. Підживлення органічними добривами: 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18 травня.

6, 7, 10, 11, 14, 15, 18 травня. Підживлення мінеральними добривами: 23, 24 травня.

23, 24 травня. Обрізка, омолодження, формування: 6-11 травня.

6-11 травня. Стрижка газону, косовиця трав: 3, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31 травня.

3, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31 травня. Профілактичні обробки від хвороб та шкідників: 1, 2, 8, 9, 20-22 травня.

1, 2, 8, 9, 20-22 травня. Прибирання на ділянці: 5, 8, 9, 19, 20 травня.

5, 8, 9, 19, 20 травня. Збір квітів та лікарських трав: 1-5, 23-27, 28-31 травня.

Нагадаємо, ми писали, які овочі та зелень слід обов'язково висадити у травні, щоб встигнути зібрати урожай.

Також ми розповідали, коли садити картоплю у травні, найкращі дати та корисні поради, щоб зібрати багатий урожай.

Радимо дізнатися, які овочі варто садити поруч на грядці, щоб отримати рекордний урожай, а які овочі у жодному разі не можна садити поруч — урожай буде зіпсований.