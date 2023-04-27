Рецепт украинских пончиков, которые обожал Михаил Коцюбинский

Любимые пончики Михаила Коцюбинского. Фото: Новини.LIVE

Веками пончики покоряли мир своим вкусом и ароматом. Кулинары из разных стран усовершенствовали этот десерт, добавляя в него что-то новое. А дебаты, кто же первый придумал это блюдо, продолжаются до сих пор. Но мало кто знает, что этим кулинарным шедевром украинцы наслаждались еще в 19 веке. А просто обожал это блюдо выдающийся писатель Михаил Коцюбинский.

Рецептом любимого десерта автора повести "Тени забытых предков" поделился ветеран войны на Востоке Украины, основатель винницкого фаст-фуда Михаил Жилин.

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Кулинар предположил, когда Михаил Коцюбинский писал свои шедевры, такие как "Тени забытых предков" и Fata morgana, он лакомился именно такими украинскими пончиками.

Рецепт любимых пончиков Михаила Коцюбинского

Ингредиенты:

мука — 600-700 г;

вода — 2 стакана (400 мл);

молоко — 0,5 стакана (100 мл);

сухие дрожжи — 1,5 ч. л.;

сахар — 1,5 ст. л.;

масло подсолнечное — 50 мл;

сахарная пудра;

масло для жарки.

Сладкие пончики с сахарной пудрой. Фото: youtube.com

Готовим любимые украинские пончики Коцюбинского пошагово:

1. Берем глубокую миску и наливаем теплую воду, теплое молоко, высыпаем дрожжи и сахар. Все тщательно перемешиваем. Оптимальная температура для жизнедеятельности дрожжей составляет 30 градусов.

2. Опару необходимо оставить в теплом влажном месте для ферментации на 15 минут.

3. После в опару добавляем просеянную муку и хорошенько вымешиваем тесто для пончиков.

4. Добавляем в тесто подсолнечное масло, вымешиваем. Тесто должно быть редким, но это не должно вас пугать, такая консистенция оптимальна, для идеальных пончиков.

5. Далее готовое тесто оставляем "отдыхать" в теплом месте. Оно должно подходить около часа.

6. Если ваше тесто хорошенько подошло, самое время готовить самые вкусные украинские пончики.

7. Обычно изделиям придают круглую форму с отверстием внутри.

Как делать пончики. Фото: google.com

8. Жарить пончики следует в большом количестве разогретого до 180 градусов масла. Жарятся такие пончики быстро, нужно следить, чтобы не подгорели.

9. Готовые пончики посыпаем сахарной пудрой или поливаем любимым сиропом.

Приятного аппетита!

Пончики, которые обожал Михаил Коцюбинский. Фото: vezha.ua

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