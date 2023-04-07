Улюблена страва Котляревського — як приготувати солодкий омлет з особливим інгредієнтом

Подавали в будинку Котляревського: готуємо солодкий омлет з особливим інгредієнтом
Здивувати яєчнею чи омлетом — справа не з легких, попри безліч варіацій приготування. Адже ми звикли до цих простих страв і їмо їх мало не щодня на сніданок чи обід.
Проте є один цікавий рецепт омлету по-німецьки, який подавали в будинку видатного українського письменника, творця "Енеїди" Івана Котляревського. Особливість цієї страви полягає в додаванні кориці.
Улюблений омлет Івана Котляревського — як готувати
Вам знадобляться наступні інгредієнти:
- яйце куряче — 4 шт.;
- молоко — 100 мл;
- вершкове масло — 20 г;
- цукор-пісок — 2 ст. л.;
- сіль — дрібка;
- кориця — на кінчику ножа.
Готуємо омлет Котляревського покроково:
- Яйця кімнатної температури необхідно розбити в глибоку миску та злегка збити вінчиком або виделкою, щоб утворилася однорідна маса.
- Далі необхідно додати цукор, сіль і корицю й знову перемішати.
- Влийте в яєчну суміш молоко кімнатної температури. Перемішайте суміш омлету до однорідного стану.
- У пательні на середньому вогні розтоплюємо вершкове масло й виливаємо яєчну суміш.
- Зменшуємо вогонь до мінімуму, накриваємо сковороду кришкою і готуємо омлет приблизно 5 хвилин до повного схоплювання яєчної маси.
Найніжніший омлет на молоці з пікантним смаком кориці готовий. Смачного!
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