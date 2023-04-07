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Подавали в будинку Котляревського: готуємо солодкий омлет з особливим інгредієнтом

7 квітня 2023 19:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Улюблена страва Котляревського — як приготувати солодкий омлет з особливим інгредієнтом
Ця оригінальна страва може легко стати і вашою улюбленою.
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Здивувати яєчнею чи омлетом — справа не з легких, попри безліч варіацій приготування. Адже ми звикли до цих простих страв і їмо їх мало не щодня на сніданок чи обід.

Проте є один цікавий рецепт омлету по-німецьки, який подавали в будинку видатного українського письменника, творця "Енеїди" Івана Котляревського. Особливість цієї страви полягає в додаванні кориці.  

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Улюблений омлет Івана Котляревського — як готувати 

Вам знадобляться наступні інгредієнти: 

  • яйце куряче — 4 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • вершкове масло — 20 г;
  • цукор-пісок — 2 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • кориця — на кінчику ножа. 

Улюблена страва Котляревського — як приготувати солодкий омлет

Готуємо омлет Котляревського покроково: 

  1. Яйця кімнатної температури необхідно розбити в глибоку миску та злегка збити вінчиком або виделкою, щоб утворилася однорідна маса. 
  2. Далі необхідно додати цукор, сіль і корицю й знову перемішати. 
  3. Влийте в яєчну суміш молоко кімнатної температури. Перемішайте суміш омлету до однорідного стану. 
  4. У пательні на середньому вогні розтоплюємо вершкове масло й виливаємо яєчну суміш.
  5. Зменшуємо вогонь до мінімуму, накриваємо сковороду кришкою і готуємо омлет приблизно 5 хвилин до повного схоплювання яєчної маси.

Найніжніший омлет на молоці з пікантним смаком кориці готовий. Смачного!

Як готувати омлет Котляревського

Нагадаємо, ми писали про рецепт святкової української страви з капусти, яку обожнював Іван Франко. 

Також ми розповідали, як приготувати українські рибні товченики, про які писав Гоголь. Ця страва підходить навіть для тих, хто дотримується посту.

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