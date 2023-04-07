Улюблена страва Котляревського — як приготувати солодкий омлет з особливим інгредієнтом

Ця оригінальна страва може легко стати і вашою улюбленою.

Здивувати яєчнею чи омлетом — справа не з легких, попри безліч варіацій приготування. Адже ми звикли до цих простих страв і їмо їх мало не щодня на сніданок чи обід.

Проте є один цікавий рецепт омлету по-німецьки, який подавали в будинку видатного українського письменника, творця "Енеїди" Івана Котляревського. Особливість цієї страви полягає в додаванні кориці.

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Улюблений омлет Івана Котляревського — як готувати

Вам знадобляться наступні інгредієнти:

яйце куряче — 4 шт.;

молоко — 100 мл;

вершкове масло — 20 г;

цукор-пісок — 2 ст. л.;

сіль — дрібка;

кориця — на кінчику ножа.

Готуємо омлет Котляревського покроково:

Яйця кімнатної температури необхідно розбити в глибоку миску та злегка збити вінчиком або виделкою, щоб утворилася однорідна маса. Далі необхідно додати цукор, сіль і корицю й знову перемішати. Влийте в яєчну суміш молоко кімнатної температури. Перемішайте суміш омлету до однорідного стану. У пательні на середньому вогні розтоплюємо вершкове масло й виливаємо яєчну суміш. Зменшуємо вогонь до мінімуму, накриваємо сковороду кришкою і готуємо омлет приблизно 5 хвилин до повного схоплювання яєчної маси.

Найніжніший омлет на молоці з пікантним смаком кориці готовий. Смачного!

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