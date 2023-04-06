Рецепт Затертої капусти — як приготувати страву, яку обожнював Іван Франко

Дуже часто цю страву подавали на весілля та різні свята

Однією з найсмачніших та святкових стародавніх українських страв, яка поширена переважно у західних областях нашої країни, є Затерта капуста. Відомо, що її обожнював навіть сам творець збірки "Зів'яле листя" Іван Франко.

Розповідаємо, що таке Затерта капуста та як її приготувати.

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Затерта капуста — історія страви

Ця страва справжня візитівка західної України. У давні часи без неї неможливо було уявити жодне весілля. Готували Засипану капусту й на інші свята, наприклад, Різдво чи Великдень.

Основою її є квашена капуста та пшоно. В різних рецептах приготування серед інгредієнтів можна знайти м'ясо, молоко, сметану.

Страву і досі готують у західних українських областях — до свята зі шкварками, на щодень — з бринзою.

Оригінальний рецепт Затертої капусти — як готувати

Інгредієнти:

свіжа капуста — 400 г;

квашена капуста — 200 г;

морква — одна середня;

цибуля — одна середня;

пшоно — 200 г;

сало на шкварки — 50 г;

смалець — 3 ст. л.;

духмяний перець — кілька горошин;

сіль та перець на свій смак.

Можна також додати до страви зелень та бринзу.

Готуємо Затерту капусту покроково:

1. Пшоно необхідно залити окропом та залишити запарюватися на 20 хвилин.

2. Тим часом свіжу капусту необхідно пошинкувати, цибулю нарізати дрібним кубиком й викласти це на розігріту пательню з невеликою кількістю смальцю.

3. Тушкувати необхідно під кришкою 5 хв. на середньому вогні.

4. Далі додати квашену капусту й тушкувати ще 5 хв. Потім посолити та поперчити на свій смак.

5. Моркву очистити та натерти на дрібній тертці.

6. Взяти глиняний посуд (або форму для випікання) та вистелити дно морквою.

7. Покласти кілька горошин запашного перцю.

8. Запарене пшоно перекладіть у миску та ретельно розтовчіть. Можна скористатися і блендером.

9. Далі слід додати у капусту пшоно та добре вимішати.

10. Після цього капусту з пшоном викласти на моркву і додати трохи води, 2 ст. л. смальцю.

11. Закрити кришкою і тушкувати в духовці за температури 160 градусів близько години.

12. Зробіть смачні шкварочки на сковорідці, наріжте зелень та подрібніть бринзу й прикрашайте цим страву при подачі.

Смачного!

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