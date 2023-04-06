Рецепт Затертой капусты — как приготовить блюдо, которое обожал Иван Франко

Любил Иван Франко: рецепт праздничного украинского блюда из капусты
Одним из самых вкусных и праздничных древних украинских блюд, распространенным преимущественно в западных областях нашей страны, является затертая капуста. Известно, что ее обожал даже сам создатель сборника "Зів'яле листя" Иван Франко.
Рассказываем, что такое затертая капуста и как ее приготовить.
Затертая капуста — история блюда
Это блюдо — настоящая визитка западной Украины. В древности без нее невозможно было представить ни одну свадьбу. Готовили засыпанную капусту и на другие праздники, например, Рождество или Пасху.
Основой ее является квашеная капуста и пшено. В разных рецептах приготовления среди ингредиентов можно найти мясо, молоко, сметану.
Блюдо до сих пор готовят в западных украинских областях — к празднику со шкварками, на каждый день — с брынзой.
Оригинальный рецепт Затертой капусты — как готовить
Ингредиенты:
- свежая капуста — 400 г;
- квашеная капуста — 200 г;
- морковь — одна средняя;
- лук — один средний;
- пшено — 200 г;
- сало на шкварки — 50 г;
- смалец — 3 ст. л.;
- душистый перец — несколько горошин;
- соль и перец по своему вкусу.
Можно также добавить зелень и брынзу.
Готовим Затертую капусту пошагово:
1. Пшено необходимо залить кипятком и оставить запариваться на 20 минут.
2. Тем временем свежую капусту необходимо пошатковать, лук нарезать мелким кубиком и выложить на разогретую сковороду с небольшим количеством смальца.
3. Тушить необходимо под крышкой 5 мин. на среднем огне.
4. Далее добавить квашеную капусту и тушить еще 5 мин. Затем посолить и поперчить по своему вкусу.
5. Морковь очистить и натереть на мелкой терке.
6. Взять глиняную посуду (или форму для выпечки) и выстелить дно морковью.
7. Положить несколько горошин душистого перца.
8. Запаренное пшено переложите в миску и тщательно растолчите. Можно пользоваться и блендером.
9. Далее следует добавить в капусту пшено и хорошо перемешать.
10. После этого капусту с пшеном выложить на морковь и добавить немного воды, 2 ст. л. смальцем.
11. Закрыть крышкой и тушить в духовке при температуре 160 градусов около часа.
12. Сделайте вкусные шкварочки на сковороде, нарежьте зелень и измельчите брынзу и украшайте блюдо при подаче.
Приятного аппетита!
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