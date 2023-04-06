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Любил Иван Франко: рецепт праздничного украинского блюда из капусты

6 апреля 2023 19:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Рецепт Затертой капусты — как приготовить блюдо, которое обожал Иван Франко
Очень часто это блюдо подавали на свадьбу и разные праздники.
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Одним из самых вкусных и праздничных древних украинских блюд, распространенным преимущественно в западных областях нашей страны, является затертая капуста. Известно, что ее обожал даже сам создатель сборника "Зів'яле листя" Иван Франко.

Рассказываем, что такое затертая капуста и как ее приготовить.

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Затертая капуста — история блюда

Это блюдо — настоящая визитка западной Украины. В древности без нее невозможно было представить ни одну свадьбу. Готовили засыпанную капусту и на другие праздники, например, Рождество или Пасху.

Основой ее является квашеная капуста и пшено. В разных рецептах приготовления среди ингредиентов можно найти мясо, молоко, сметану.

Блюдо до сих пор готовят в западных украинских областях — к празднику со шкварками, на каждый день — с брынзой.

Затертая капуста — история блюда

Оригинальный рецепт Затертой капусты — как готовить

Ингредиенты:

  • свежая капуста — 400 г;
  • квашеная капуста — 200 г;
  • морковь — одна средняя;
  • лук — один средний;
  • пшено — 200 г;
  • сало на шкварки — 50 г;
  • смалец — 3 ст. л.;
  • душистый перец — несколько горошин;
  • соль и перец по своему вкусу.

Можно также добавить зелень и брынзу.

Оригинальный рецепт Затертой капусты — как готовить

Готовим Затертую капусту пошагово:

1. Пшено необходимо залить кипятком и оставить запариваться на 20 минут.

2. Тем временем свежую капусту необходимо пошатковать, лук нарезать мелким кубиком и выложить на разогретую сковороду с небольшим количеством смальца.

3. Тушить необходимо под крышкой 5 мин. на среднем огне.

4. Далее добавить квашеную капусту и тушить еще 5 мин. Затем посолить и поперчить по своему вкусу.

5. Морковь очистить и натереть на мелкой терке.

6. Взять глиняную посуду (или форму для выпечки) и выстелить дно морковью.

7. Положить несколько горошин душистого перца.

8. Запаренное пшено переложите в миску и тщательно растолчите. Можно пользоваться и блендером.

9. Далее следует добавить в капусту пшено и хорошо перемешать.

10. После этого капусту с пшеном выложить на морковь и добавить немного воды, 2 ст. л. смальцем.

11. Закрыть крышкой и тушить в духовке при температуре 160 градусов около часа.

12. Сделайте вкусные шкварочки на сковороде, нарежьте зелень и измельчите брынзу и украшайте блюдо при подаче.

Приятного аппетита!

 

Напомним, мы рассказывали, как приготовить украинские рыбные толченики, о которых писал Гоголь. Это блюдо подходит даже для соблюдающих пост.

Также мы писали, как приготовить одесский постный борщ с жареными карасями, который любил Тарас Шевченко. Об особенностях приготовления этого блюда рассказал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

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