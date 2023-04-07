Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Кухня arrow Подавали в доме Котляревского: готовим сладкий омлет с особым ингредиентом arrow

Подавали в доме Котляревского: готовим сладкий омлет с особым ингредиентом

7 апреля 2023 19:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Любимое блюдо Котляревского — как приготовить сладкий омлет с особым ингредиентом
Это оригинальное блюдо может легко стать и вашим любимым.
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Удивить яичницей или омлетом дело не из легких, несмотря на множество вариаций приготовления. Ведь мы привыкли к этим простым блюдам и едим их почти каждый день на завтрак или обед.

Однако есть один интересный рецепт омлета по-немецки, который подавали в доме выдающегося украинского писателя, создателя "Энеиды" Ивана Котляревского. Особенность этого блюда состоит в добавлении корицы.

Читайте также:

Любимый омлет Ивана Котляревского — как готовить

Вам понадобятся следующие ингредиенты:  

  • яйцо куриное — 4 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • сливочное масло — 20 г;
  • сахар-песок — 2 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • корица — на кончике ножа.

Любимое блюдо Котляревского - как приготовить сладкий омлет

Готовим омлет Котляревского пошагово:

  1. Яйца комнатной температуры необходимо разбить в глубокую миску и слегка взбить венчиком или вилкой, чтобы образовалась однородная масса.
  2. Далее необходимо добавить сахар, соль и корицу и снова перемешать.
  3. Влейте в яичную смесь молоко комнатной температуры. Перемешайте смесь омлета до однородного состояния.
  4. В сковороде на среднем огне растапливаем сливочное масло и выливаем яичную смесь.
  5. Убавляем огонь до минимума, накрываем сковороду крышкой и готовим омлет примерно 5 минут до полного схватывания яичной массы.

Нежнейший омлет на молоке с пикантным вкусом корицы готов. Приятного аппетита!

Как готовить омлет Котляревского

Напомним, мы писали о рецепте праздничного украинского блюда из капусты, которое обожал Иван Франко.

Также мы рассказывали, как приготовить украинские рыбные толченики, о которых писал Гоголь. Это блюдо подходит даже для соблюдающих пост.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB