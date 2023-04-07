Любимое блюдо Котляревского — как приготовить сладкий омлет с особым ингредиентом

Это оригинальное блюдо может легко стать и вашим любимым.

Удивить яичницей или омлетом дело не из легких, несмотря на множество вариаций приготовления. Ведь мы привыкли к этим простым блюдам и едим их почти каждый день на завтрак или обед.

Однако есть один интересный рецепт омлета по-немецки, который подавали в доме выдающегося украинского писателя, создателя "Энеиды" Ивана Котляревского. Особенность этого блюда состоит в добавлении корицы.

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Любимый омлет Ивана Котляревского — как готовить

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

яйцо куриное — 4 шт.;

молоко — 100 мл;

сливочное масло — 20 г;

сахар-песок — 2 ст. л.;

соль — щепотка;

корица — на кончике ножа.

Готовим омлет Котляревского пошагово:

Яйца комнатной температуры необходимо разбить в глубокую миску и слегка взбить венчиком или вилкой, чтобы образовалась однородная масса. Далее необходимо добавить сахар, соль и корицу и снова перемешать. Влейте в яичную смесь молоко комнатной температуры. Перемешайте смесь омлета до однородного состояния. В сковороде на среднем огне растапливаем сливочное масло и выливаем яичную смесь. Убавляем огонь до минимума, накрываем сковороду крышкой и готовим омлет примерно 5 минут до полного схватывания яичной массы.

Нежнейший омлет на молоке с пикантным вкусом корицы готов. Приятного аппетита!

Напомним, мы писали о рецепте праздничного украинского блюда из капусты, которое обожал Иван Франко.

Также мы рассказывали, как приготовить украинские рыбные толченики, о которых писал Гоголь. Это блюдо подходит даже для соблюдающих пост.