Любимое блюдо Котляревского — как приготовить сладкий омлет с особым ингредиентом

Подавали в доме Котляревского: готовим сладкий омлет с особым ингредиентом
Удивить яичницей или омлетом дело не из легких, несмотря на множество вариаций приготовления. Ведь мы привыкли к этим простым блюдам и едим их почти каждый день на завтрак или обед.
Однако есть один интересный рецепт омлета по-немецки, который подавали в доме выдающегося украинского писателя, создателя "Энеиды" Ивана Котляревского. Особенность этого блюда состоит в добавлении корицы.
Любимый омлет Ивана Котляревского — как готовить
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйцо куриное — 4 шт.;
- молоко — 100 мл;
- сливочное масло — 20 г;
- сахар-песок — 2 ст. л.;
- соль — щепотка;
- корица — на кончике ножа.
Готовим омлет Котляревского пошагово:
- Яйца комнатной температуры необходимо разбить в глубокую миску и слегка взбить венчиком или вилкой, чтобы образовалась однородная масса.
- Далее необходимо добавить сахар, соль и корицу и снова перемешать.
- Влейте в яичную смесь молоко комнатной температуры. Перемешайте смесь омлета до однородного состояния.
- В сковороде на среднем огне растапливаем сливочное масло и выливаем яичную смесь.
- Убавляем огонь до минимума, накрываем сковороду крышкой и готовим омлет примерно 5 минут до полного схватывания яичной массы.
Нежнейший омлет на молоке с пикантным вкусом корицы готов. Приятного аппетита!
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