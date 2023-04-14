Десерт на Великдень 2023 — як приготувати український пляцок з маком

Український десерт з маком та яблуками. Фото: placok.info

До найголовнішого свята квітня залишилося буквально кілька днів. На Великдень ми готуємо безліч смачних страв, але не варто забувати й про десерт. Без солоденького не обійдеться жоден святковий стіл.

Пропонуємо вам особливу та водночас просту в приготуванні українську страву — пляцок з маком та яблуком.

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Що таке пляцки

Пляцки — це вид солодкої випічки родом із Західної України. Подають на свята та урочистості.

Десерт можна порівняти з тортом або пирогом, проте є свої відмінності. Пляцки являють собою різані прямокутниками коржі з різноманітними кремами та начинками.

Особливість пляцків у тому, що їх можна готувати з будь-якими начинками на ваш смак! Ви можете додати родзинки, курагу, чорнослив, вишні, яблука, шоколад, мак, горіхи тощо.

Часто пляцки поливають зверху шоколадною глазур'ю, посипають посипкою. Десерт може складатися з одного багатошарового пласта, або ж з 2-3, перемазаних між собою кремом.

Пляцок в розрізі дуже яскравий, а на смак — неймовірний!

Пляцок з маком на Великдень — смачний рецепт

Інгредієнти:

яблуко — 5 шт.;

цукор — 100 г;

мелений мак — 200 г;

цукрова пудра — 200 г;

яйця цілі — 6 шт.;

м’яке масло — 150 г;

крохмаль — 1 ст. л.;

борошно — 3 ст. л.;

вершки — 250 г.

Готуємо пляцок з маком та яблуками покроково:

1. Для початку необхідно приготувати яблучну масу. Для цього ретельно вимийте, почистьте та натріть на дрібній терці.

2. Якщо яблука виділяють дуже багато соку, рідину краще злити.

3. Яблучну масу покладіть на сковорідку та смажте з цукром (50 г) на великому вогні 5 хв.

4. Далі беремося за приготування макової суміші: в окремій мисці перемішайте мелений мак, цукрову пудру, яйця, м’яке масло та крохмаль. Ретельно перемішайте масу та залиште "відпочивати".

5. Готуємо бісквіт: в окремій посудині збиваймо яйця (3 шт.) з цукром (150 г) до білої пухкої маси. Обережно додавайте борошно, постійно помішуючи.

6. В мисці збийте вершки з цукровою пудрою. За бажанням, до вершків можна додати згущувач.

Коли усі інгредієнти будуть готові, можна формувати десерт:

на дно форми рівномірно розподіляємо яблучну масу;

зверху обережно викладаємо макову суміш;

далі ставимо форму в духовку та запікаємо 15 хв.;

дістаємо пляцок, заливаємо бісквітом і знову ставимо форму в духову шафу;

випікаємо пляцок до повної готовності бісквіта;

охолодіть десерт, переверніть форму догори дном і нанесіть на пляцок вершкову масу.

Коли все буде готово, прикрасьте десерт на ваш смак: ягодами, горіхами, шоколадом. Можна також використати великодню посипку чи інші прикраси.

Насолоджуйтесь смачним українським десертом!

Нагадаємо, ми підготували добірку традиційних страв та особливі рецепти на Великдень 2023.

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