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Самый вкусный украинский десерт на Пасху: как приготовить маковый пляцок

14 апреля 2023 12:45
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Десерт на Пасху 2023 — как приготовить украинский пляцок
Украинский десерт с маком и яблоками. Фото: placok.info
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

До самого главного праздника апреля осталось буквально несколько дней. На Пасху мы готовим множество вкусных блюд, но не стоит забывать и о десерте. Без сладенького не обойдется ни один праздничный стол.

Предлагаем вам особенное и одновременно простое в приготовлении украинское блюдо — пляцок с маком и яблоком.

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Что такое пляцки

Пляцки — это вид сладкой выпечки родом из Западной Украины. Подают на праздники и торжества.

Десерт можно сравнить с тортом или пирогом, однако есть свои отличия. Пляцки представляют собой резанные прямоугольниками коржики с разнообразными кремами и начинками.

Особенность пляцок в том, что их можно готовить с любыми начинками по вашему вкусу! Вы можете добавить изюм, курагу, чернослив, вишни, яблоки, шоколад, мак, орехи и т.д.

Часто петли поливают сверху шоколадной глазурью, посыпают посыпкой. Десерт может состоять из одного многослойного пласта или же из 2-3, перемазанных между собой кремом.

Пляцок в разрезе очень яркий, а по вкусу — невероятный!

Платок с маком на Пасху – вкусный рецепт

Пляцок с маком на Пасху — вкусный рецепт

Ингредиенты:

  • яблоко — 5 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • молотый мак — 200 г;
  • сахарная пудра — 200 г;
  • яйца цели — 6 шт.;
  • мягкое масло — 150 г;
  • крахмал — 1 ст. л.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • сливки — 250 г.

Готовим уголок с маком и яблоками пошагово

Готовим пляцок с маком и яблоками пошагово:

1. Для начала необходимо приготовить яблочную массу. Для этого тщательно вымойте, почистите и натрите на мелкой терке.

2. Если яблоки выделяют большое количество сока, жидкость лучше слить.

3. Поместите яблочную массу на сковороду и жарьте с сахаром (50 г) на большом огне 5 мин.

4. Далее беремся за приготовление маковой смеси: в отдельной миске перемешайте молотый мак, сахарную пудру, яйца, мягкое масло и крахмал. Тщательно перемешайте массу и оставьте отдыхать.

5. Готовим бисквит: в отдельном сосуде взбиваем яйца (3 шт.) с сахаром (150 г) до белой рыхлой массы. Осторожно добавляйте муку, постоянно помешивая.

6. В миске взбейте сливки с сахарной пудрой. По желанию, к сливкам можно добавить сгуститель.

Когда все ингредиенты будут готовы, можно формировать десерт:

  • на дно формы равномерно распределяем яблочную массу;
  • сверху осторожно выкладываем маковую смесь;
  • далее ставим форму в духовку и запекаем 15 мин;
  • достаем площадку, заливаем бисквитом и снова ставим форму в духовой шкаф;
  • выпекаем пляцок до полной готовности бисквита;
  • охладите десерт, переверните форму вверх дном и нанесите на пляцок сливочную массу.

Когда все будет готово, украсьте десерт по вашему вкусу: ягодами, орехами, шоколадом. Можно использовать пасхальную посыпку или другие украшения.

Наслаждайтесь вкусным украинским десертом!

Як приготувати пляцок з маком та яблуками

Напомним, мы подготовили подборку традиционных блюд и особые рецепты на Пасху 2023 года.

Также Новини.LIVE узнавал, что категорически нельзя класть в пасхальную корзину, а что можно освятить в церкви на праздник.

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