Закарпатські ґомбовці — рецепт українського десерту з простих інгредієнтів

Український неймовірний десерт ґомбовці. Фото: google.com

Ця унікальна страва добре відома жителям Закарпаття, але, на жаль, на іншій території України про неї мало хто знає. А дарма! Ґомбовці універсальні, їх можна готувати, як солоними, так і солодкими, складаються вони з простих та бюджетних інгредієнтів, а смакують просто неймовірно.

Як приготувати неймовірний десерт ґомбовці із сиром, розповіла кулінарка Наталія Машика у своєму блозі на YouTube.

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Ґомбовці – одна з традиційних страв закарпатської кухні.

Страва по суті являє собою пиріжки із солодкою або солоною начинкою, що готуються на пару. Дехто порівнює страву з варениками або пончиками.

А от невід’ємною складовою ґомбовців, без якої цю страву неможливо уявити, є панірувальні сухарі.

Солодкі закарпатські ґомбовці — рецепт

Інгредієнти для десерту:

сир — 1 кг;

яйця — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 100 г;

манка – 200 г;

борошно - 100 г.

Складники для панірування:

молоті сухарі — 150-200 г;

Цукор — 70-100 г.

Солодкі закарпатські ґомбовці — рецепт. Фото: google.com

Готуємо ґомбовці покроково:

1. Беремо глибоку миску й перетираємо через сито сир, щоб він був однорідним та ніжним. Обирати сир можна будь-якої жирності.

2. До сиру додаємо два яйця, сіль, цукор, манку та просіяне борошно. Все ретельно перемішуємо.

Важливо: від жирності сиру залежить, скільки знадобиться манки та борошна — додавайте в міру потреби.

3. Готовому сирному тісту дайте трохи "відпочити", щоб манка набухла.

4. Поки тісто "готується стати десертом", візьміть суху пательню, поставте на середній чи невеликий вогонь та висипте мелені сухарі. Обсмажуйте кілька хвилин і помішуйте лопаткою. Сухарі повинні змінити свій колір і стати трохи темнішими.

5. Далі знімайте з вогню і додайте цукор — на свій смак. Добре перемішайте. Молоті сухарі пересипте в миску.

6. Від тіста відщипуйте шматочки та робіть кульки — розмір на ваш розсуд. Можна робити великі чи малі. Якщо тісто занадто рідке, додайте трохи манки.

Як приготувати ґомбовці. Фото: google.com

7. Далі необхідно у велику каструлю налити холодної води й поставити її на вогонь. Коли вода закипить, підсоліть її трохи.

8. Готові кульки занурюємо у киплячу воду та доводимо до кипіння. Потім варимо ще 7-8 хвилин.

9. Як тільки ґомбовці вспливають — виймайте їх з води та перекладайте в миску із сухарями.

10. Кожну кульку слід ретельно обваляти у сухарях. Після цього можна викладати їх у тарілку та подавати до столу.

11. Десерт добре смакує зі сметаною, можна подавати з ягодами та фруктами.

Смачного!

Унікальний український десерт ґомбовці. Фото: google.com

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