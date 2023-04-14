Як приготувати смачний пиріг із сиром – рецепт

Рецепт смачного пирога із сиром. Фото: pexels

Багато людей любить насолоджуватися чимось солодким та запашним, а особливо пити чай зі смачним пирогом. Щоб порадувати своїх близьких запашним пирогом із сиром, важливо знати, як правильно приготувати та що потрібно додавати туди.

Рецепт від редакції.

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Інгредієнти

Щоб приготувати запашний пиріг із сиром, потрібно взяти:

три яйця (+одне);

150 грамів цукру;

щіпку солі;

100 мілілітрів рослинної олії;

70 мілілітрів молока;

200 грамів борошна;

один стакан розпушувача;

250 грамів сиру;

три столові ложки цукру та одну столову ложку крохмалю;

цукрову пудру.

Спосіб приготування

Тісто

Щоб приготувати смачний пиріг, потрібно розбити у місці яйця та додати туди сіль та цукор. Все це треба ретельно перемішати, після чого додати молоко та олію та ще раз розмішати. Потім треба просіяти борошно та додати розпушувач для тіста – все це добре перемішати.

Далі треба взяти форму для випікання та змастити її соняшниковою олією, куди після цього вилити тісто та рівномірно його розподілити.

Начинка

Щоб приготувати начинку для пирога, потрібно взяти окрему миску та змішати там сир, яйце, цукор та крохмаль. Все це ретельно перемішати та покласти начинку у кондитерський мішок. Після приготування начинки її потрібно розподілити по тісту.

Далі все це ставимо у духовку, розігріту на 180 градусів, та випікаємо 30-35 хвилин. Коли пиріг приготується та остигне, його потрібно посипати цукровою пудрою.

В кінці треба нарізати на шматочки та поставити на стіл, щоб ваші близькі могли насолоджуватися ним під чай або каву. Смачного!

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