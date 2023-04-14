Как приготовить вкусный пирог с творогом – рецепт

Близкие будут в восторге! Рецепт вкусного пирога с творогом к чаю
Многие любят наслаждаться чем-то сладким и душистым, а особенно пить чай со вкусным пирогом. Чтобы порадовать своих близких душистым пирогом с творогом, важно знать, как правильно приготовить и что нужно добавлять туда.
Рецепт от редакции.
Ингредиенты
Чтобы приготовить душистый пирог с творогом, нужно взять:
- три яйца (+одно);
- 150 грамм сахара;
- щепотку соли;
- 100 миллилитров растительного масла;
- 70 миллилитров молока;
- 200 грамм муки;
- один стакан разрыхлителя;
- 250 грамм творога;
- три столовых ложки сахара и одну столовую ложку крахмала;
- сахарную пудру.
Способ приготовления
Тесто
Чтобы приготовить вкусный пирог, нужно разбить в миске яйца и добавить соль и сахар. Все это нужно тщательно перемешать, после чего добавить молоко и растительное масло и еще раз размешать. Затем нужно просеять муку и добавить разрыхлитель для теста – все это хорошо перемешать.
Далее следует взять форму для выпечки и смазать ее подсолнечным маслом, куда после этого вылить тесто и равномерно его распределить.
Начинка
Чтобы приготовить начинку для пирога, нужно взять отдельную миску и смешать сыр, яйцо, сахар и крахмал. Все это тщательно перемешайте и положите начинку в кондитерский мешок. После приготовления начинки его нужно распределить по тесту.
Далее все это ставим в духовку, разогретую на 180 градусов, и выпекаем 30-35 минут. Когда пирог приготовится и остынет, его нужно посыпать сахарной пудрой.
В конце следует нарезать на кусочки и поставить на стол, чтобы ваши близкие могли наслаждаться им под чай или кофе. Приятного аппетита!
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