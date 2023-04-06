Як приготувати смачний пиріг до чаю – простий спосіб

Як приготувати смачний пиріг до чаю?

Кожна господиня знає, що в її родині дуже люблять їсти щось смачненьке до чаю, наприклад, запашний пиріг. А для того, щоб рідні із захопленням його їли, потрібно знати, як правильно готувати його, щоб родина оцінила та попросила ще шматочок.

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Як приготувати смачний пиріг

Інгредієнти

Щоб приготувати смачний та запашний пиріг до чаю, потрібно взяти такі інгредієнти:

чотири курячих яйця;

200 грамів цукрового піска;

одну чайну ложку ваніліну;

180 мл рослинної олії;

300 мл молока;

350-400 грамів борошна;

один пакетик розпушувача для тіста;

200 грамів родзинок;

цукрову пудру для прикраси.

Спосіб приготування

Спочатку беремо глибоку миску та розбиваємо туди яйця, потім насипаємо цукровий пісок та додаємо ванілін. Все це потрібно ретельно збити міксером, досягнувши однорідну консистенцію. До цієї суміші додаємо олію, молоко, борошно та розпушувач тіста, після чого ще раз розмішуємо міксером.

Потім беремо родзинки, добре їх промиваємо та додаємо борошно, яке повинно прибрати всю воду з них. Вкінці потрібно лише ретельно перемішати все це лопаткою.

Тісто, яке в нас вийшло, переливаємо у спеціальну форму для випікання, після чого вирівнюємо. Духовку потрібно підігріти до 180 градусів та поставити туди форму з тістом на 45 хвилин. Коли тісто підійшло та пиріг запікся, додаємо зверху цукрову пудру.

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