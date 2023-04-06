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Вкусный и ароматный пирог к чаю: простой рецепт

6 апреля 2023 18:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как приготовить вкусный пирог к чаю – простой способ
Как приготовить пирог к чаю?
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Каждая хозяйка знает, что в ее семье очень любят есть что-нибудь вкусненькое к чаю, например, душистый пирог. А чтобы родные с увлечением его ели, нужно знать, как правильно готовить его, чтобы семья оценила и попросила еще кусочек.

Новини.LIVE делятся рецептом.

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Как приготовить вкусный пирог

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкусный и ароматный пирог к чаю, нужно взять следующие ингредиенты:

  • четыре куриных яйца;
  • 200 грамм сахарного песка;
  • одну чайную ложку ванилина;
  • 180 мл растительного масла;
  • 300 мл молока;
  • 350-400 г муки;
  • один пакетик разрыхлителя для теста;
  • 200 грамм изюма;
  • сахарную пудру для украшения.

Как приготовить пирог.

Способ приготовления

Сначала берем глубокую миску и разбиваем туда яйца, затем насыпаем сахарный песок и добавляем ванилин. Все это нужно тщательно взбить миксером, достигнув однородной консистенции. К этой смеси добавляем растительное масло, молоко, муку и разрыхлитель теста, после чего еще раз размешиваем миксером.

Способ приготовления вкусного пирога

Затем берем изюм, хорошо его промываем и добавляем муку, которая должна убрать всю воду из них. В конце нужно только тщательно перемешать все это лопаткой.

Получившееся тесто переливаем в специальную форму для выпечки, после чего выравниваем. Духовку нужно нагреть до 180 градусов и поставить туда форму с тестом на 45 минут. Когда тесто подошло и пирог запекся, добавляем сверху сахарную пудру.

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