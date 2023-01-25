Як приготувати чизбургер із фільму Меню — ідеальний рецепт від шеф-кухаря

Кожен може приготувати чизбургер, який став найсмачнішою стравою фільму "Меню"

Один з фільмів, який вразив глядачів й отримав досить високі оцінки, став "Меню" з Анею Тейлор-Джой та Рейфом Файнсом. Особливо багатьом запам'яталася найсмачніша страва кінострічки — чизбургер.

Шеф-кухар, який був консультантом фільму, Джон Бенхейз поділився справжнім ідеальним рецептом "того самого" чизбургера, пише People.

Що відомо про фільм "Меню"

Сатиричний трилер "Меню" зняв режисер Марк Майлод ("Гра Престолів") за сценарієм Сета Рейсса та Вілла Трейсі. Пітер Дімінг, який чудово проробив свою роботу в проєкті, розташувався в операторському кріслі. Тріо головних акторів — Рейф Файнс, Ніколас Холт та Аня Тейлор-Джой.

Фільм розповідає про таємничого шеф-кухаря Словіка (Рейф Файнс), який організував авангардну вечерю для своїх гостей. У центрі уваги опиняється десятка багатих і впливових людей, які вирушають на віддалений острів Готорн.

Серед всіх єдиною "незапланованою" гостею є Марго, яку зіграла Аня Тейлор-Джой. Саме вона стала причетною до смертельних поворотів у ресторані. І саме їй шеф-кухар подав також незаплановану, але найсмачнішу страву вечора.

Рецепт чизбургера з фільму "Меню"

За словами шеф-кухаря Джона Бенхейза, саме простий чизбургер — та страва, яка запам'яталася кожному глядачеві та при вигляді якої мимоволі виділяється слина. Її шеф-кухар Словік готує "з любов’ю, а не одержимістю".

Тож одне можна сказати напевно — у "Меню" та на реальних кухнях — простота завжди перемагає.

Тож рецепт ідеального чизбургера такий

1. Приділіть увагу котлеті

Бенхейз наголошує, котлета є ключовою в хорошому чизбургері. Вона має бути з яловичого фаршу 80/20. Спеціаліст додав, обробляти м’ясо необхідно якомога менше, оскільки "важливо не емульгувати жири та не розігрівати їх".

Фарш для котлети необхідно розділити на однакові кульки. Далі викласти на чавунну пательню, застелену пергаментом. Пергамент необхідний, щоб уникнути прилипання. До того ж жир не буде розбризкуватися по всій кухні.

Лопатку необхідно використовувати металеву, щоб зробити котлети пласкими та гарно просмажити й такою лопаткою буде зручно перегортати котлети.

2. Не забувайте про тонко нарізану цибулю

Під час смаження котлети приправте її сиру сторону та викладіть на неї тонко нарізану жовту цибулю. Вона має бути нарізана дуже тоненько. Саме цибуля, за словами Бенхейза, робить цей рецепт особливим.

"Спостерігайте, як яловичий жир робить свою справу, а краї стають хрусткими", — каже Бенхейз.

Перед перевертанням котлети зніміть хрумкі шматочки цибулі, а потім переверніть котлету разом із тими шматочками, що не до кінця приготувалися — вони досмажаться в яловичому жирі.

3. А який має бути сир?

Перевернувши котлету, на неї потрібно викласти шматок сиру. Як і в будь-якому класичному рецепті чизбургера, у Бенхейза потрібен американський сир. Розплавлений американський сир при нагріванні розтікається, огортаючи котлету в смачну та ароматну "упаковку".

"Під час танення воно починає надавати смаку "смажених яєць", — додає кухар.

4. Підсмажуємо булочку

Коли справа доходить до підсмажування булочки з насінням кунжуту, шеф-кухар рекомендує робити це на освітленому вершковому маслі.

"Я використовував розтоплене вершкове масло, яке додало страві чудовий, горіховий елемент", — каже він.

5. Солоних огірочків має бути багато

Щоб вийшло дійсно смачно та соковито не треба жалкувати огірків. Нарізати їх треба тоненько кружальцями.

6. Збираємо бургер повністю

Викласти на дно булочки багато солоних огірків та налити ложку кетчупу. Далі викласти котлету з сиром та цибулею. Накрити зверху булочкою і трохи прижати, щоб витік сік.

За словами головної героїні Марго, "Now that’s a burger".

Нагадаємо, ми писали, як приготувати стародавню українську страву шпундру, яку згадував Іван Котляревський у своєму творі "Енеїда".